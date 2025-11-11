張敬軒被爆出手拉攏英皇簽Lolly Talk　傳財困冇糧出倒欠公司20萬

由ViuTV《全民造星IV》8位落選者組成的女團Lolly Talk，成軍短短一年已開演唱會，又吸引了大堆忠實男粉絲，人氣一度被指力壓師姐COLLAR。然而Lolly Talk已1年沒有推出新歌，更有傳團隊因成員連環爆出是非，導致「金主」決定「閂水喉」，8位成員不但已長達半年冇糧出，更被公司通知每人倒欠20萬元。

Lolly Talk早前成功衝出香港，登上日本舞台與其他亞洲偶像團體同台表演。（IG@10.09.c）

Lolly Talk曾在《叱咤》力壓COLLAR奪得組合銀獎。（資料圖片）

今日（11日）有傳媒爆出，張敬軒得悉事件後，馬上決定出手幫忙，拉攏英皇簽Lolly Talk為旗下歌手，希望能帶Lolly Talk走出困局。知情人士透露，張敬軒一直睇好Lolly Talk，8位成員得知英皇向她們招手後相當興奮，可惜成員間未能達成共識，有6位成員贊成，2位成員反對，反對其中一人是隊長Sinnie。另外，反對的成員認為跟現時金主的合約還未搞清，怕要負上法律責任，更翻新簽約大公司後自由度大減及會有資源分配不均的問題，亦擔憂代表作的版權問題，預計明年2月會有定案。

有報道爆張敬軒得悉事件後，馬上決定出手幫忙，拉攏英皇簽Lolly Talk為旗下歌手。（IG圖片）

另外，Lolly Talk成員目前因為冇糧出只能咬緊牙關慳得就慳，8位成員過去出席活動有保母車接送，但日前完成萬聖節音樂嘉年華Spooky Halloween演出後，則需自行call車，Yanny （劉綺婷）和MeiMei（曾美欣）夾份搭的士，手上更拿著一袋二袋，事事親力親為。消息指，Lolly Talk部分成員為維持生計都有做兼職，一些成員為了慳住荷包，近日搬返父母家與家人同住。