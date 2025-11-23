日韓團體2025討論度排行榜出爐　NewJeans三甲不入　BTS輸給她們

【BTS／BLACKPINK／TWICE／IVE／aespa／NewJeans／BIGBANG／i-dle／Super Junior／MyGO!!!!!】十大日韓團體排行榜出爐！你的本命上榜了嗎？



你也喜歡聽K-pop、J-pop的音樂嗎？不管是舞台上的炫目造型、動人歌聲、整齊舞蹈，還是社群上與粉絲互動，這些日韓偶像團體總能輕鬆抓住大家的目光。從BLACKPINK的Girl Crush魅力、TWICE的甜美活力，Super Junior、BIGBANG的王者氣場，他們不僅引領全球潮流，更是讓粉絲願意掏出錢包追星、看演唱會、買專輯支持的重要原因。

《網路溫度計DailyView》也透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出近一年網路聲量最高的十大日韓團排行榜，快來看看你PICK的明星是否名列其中！

一個圖輯看清十大日韓團排名結果

No.10 BIGBANG

每個人肯定都聽過BIGBANG的一、兩首歌曲！出道至今將近20年的BIGBANG，最初由GD（G-DRAGON、權志龍）擔任隊長，加上太陽、大聲、T.O.P.及勝利共五位成員。

除了穿著打扮引領時尚潮流，情感炸裂的失戀國歌〈Haru Haru〉、電子搖滾結合R&B的〈TONIGHT〉、成熟男人魅力的〈BLUE〉、K-pop電音巔峰的〈FANTASTIC BABY〉、炒熱全場氣氛的〈BANG BANG BANG〉，MV公開總是能累積驚人的破億瀏覽次數。

隨著勝利因Burning Sun事件退出演藝圈、T.O.P.離開團體，BIGBANG已連續3年沒有音樂作品。2024年GD、太陽、大聲在MAMA頒獎典禮上合體，讓粉絲又驚又喜，

「影片中有很多GD的笑臉，看起來好開心幸福想保存起來」

「〈BANG BANG BANG〉出來老粉絲直接沒了」



還有不少粉絲敲碗，希望未來三人可以再度合作、重返舞台表演。

No.9 i-dle

韓國人氣女團i-dle（前身為 (G)I-DLE）由才華洋溢的隊長小娟領軍，帶領成員薇娟、Minnie、穗珍、雨琦和舒華正式出道。

短短7年已唱紅多首代表作品，包含〈LATATA〉、〈TOMBOY〉、〈Nxde〉，以及超洗腦的〈Queencard〉、〈Fate〉等歌曲。雖然穗珍因陷入霸凌疑雲離開團體，但五位成員仍在演藝道路上努力耕耘，小娟、薇娟、Minnie、雨琦均成功solo出道，舒華更曾擔任《Workdol》、《鑑定師》等網路節目主持人，讓更多人認識i-dle的魅力。

2025年5月她們不僅與Cube娛樂續約，正式去掉團名中的「G」，象徵不再被「女性」或任何性別標籤框架住，也重新錄製五人版本歌曲，同時發行第八張韓語迷你專輯《We Are》，更於10月3日在日本推出同名EP《i-dle》，收錄主打歌〈怎麼辦（どうしよっかな）〉等新曲。有網友在PTT表示，

「改名很明顯就是要揮別過去，歌重發五人也可以理解」

「就讓穗珍在(G)I-DLE給六人粉懷念，其他五人以i-dle繼續向前」



No.8 IVE

經紀公司STARSHIP於2021年推出的六人女團IVE，除了IZ*ONE出身的兪真、員瑛之外，還加入秋天、Liz、李瑞及日本成員Rei。IVE以Girl Crush的酷甜曲風，搭配琅琅上口的旋律，讓人一聽就會上癮。

出道短短8天就以〈ELEVEN〉獲得MBC電視台《Show Champion》首個音樂節目一位，從〈LOVE DIVE〉、〈After LIKE〉、〈I AM〉、〈Kitsch〉、〈Baddie〉、〈HEYA〉，到近期的〈RABEL HEART〉、〈ATTITUDE〉、〈XOXZ〉等歌曲，她們的人氣隨著新歌推出不斷水漲船高。

南韓歌手IU曾在IG上分享邀請IVE擔任《IU的調色盤》節目來賓，自己獻唱對方歌曲〈ELEVEN〉的片段，驚呼：

IVE的魅力原來這麼多采多姿。

有網友感同身受留言，

「〈ELEVEN〉的編曲是不是瘋了啊？有種《阿拉丁》風格的感覺，像是坐著魔毯在狂飆！IU當然很讚，但樂團的水準也太誇張了吧......！」



No.7 TWICE

憑藉單曲〈CHEER UP〉、〈TT〉、〈What is Love〉等多首膾炙人口歌曲在全世界迅速走紅的TWICE，不論是大姐娜璉、帥氣可愛的定延、舞擔Momo、E人Sana、隊長志效、企鵝Mina、豆腐多賢、草莓公主彩瑛，還是台灣之光、長腿忙內子瑜，九人九色魅力都能讓人深陷其中。

最近除了《ONE IN A MILL10N》十週年電影，她們也發行《TEN：The Story Goes On》專輯，〈ME+YOU〉MV裡藏著滿滿彩蛋，還收錄每位成員個人曲，讓ONCE（TWICE粉絲名）們心動不已！

TWICE於11月22日、11月23日於高雄國家體育場舉辦〈THIS IS FOR〉世界巡迴演唱會，以及為期十天在義享廣場的快閃店。睽違十年TWICE終於來台開唱，也讓不少網友感動直言，

「身為台灣ONCE真的要痛哭流涕了，這個十年我們等了很久，相信子瑜也等了很久」

「高雄場肯定是秒殺，就算沒買到，光是聽到子瑜和姐姐們完整體高雄開唱，不知道有多少老粉心中就此圓滿了」



No.6 Super Junior

Super Junior今年邁入成團20週年，成員利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭和圭賢陪伴許多E.L.F.（Super Junior粉絲名）度過求學、成家立業的時間。

近年Super Junior造訪台灣的次數更像是「走灶跤」，不論是去（2024）年利特參與客家電視台《廚師的迫降：客家廚房》節目錄製，小分隊D&E現身7-ELEVEN高雄櫻花季、聯名韓系美食，還是近期藝聲受邀擔任YouTuber理科太太「好好生醫」品牌代言人，舉手投足都能見到老少年的魅力！

11月14日至11月16日，Super Junior於台北大巨蛋舉辦〈SUPER SHOW 10〉20週年巡迴演唱會，除了門票開賣就被秒殺，台灣E.L.F.也特別自製中文、台語、英文、韓文夾雜的應援曲，讓東海也忍不住跟著唱起來，感動回應：

這首歌也太棒了吧！太感動了。

約定下次要做一首歌回報大家。

No.5 NewJeans（NJZ）

NewJeans（一度改名為NJZ）為韓國ADOR（隸屬於HYBE）2022年推出的女子團體，由 Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein共五位成員組成，寓意像「新牛仔褲」一樣歷久彌新，亦具有「New Genes」表示迎來新一代的流行音樂。

以柔和節奏與自然音色塑造「新世代少女感」的獨特氛圍。代表作包括〈Attention〉、〈Hype Boy〉、〈Super Shy〉，有著非常鮮明且貼近年輕世代的形象。

2025年初，NewJeans捲入所屬公司間的策略變動與合約爭議，導致團體陷入品牌與經紀權糾紛。近日法院一審宣判，正式駁回NewJeans方提出的「合約終止」主張，並禁止成員以新團名「NJZ」展開任何演藝活動，若違令演出，每位成員將面臨10億韓元（約529萬港元）的高額罰款。最後，成員們宣布決定回歸ADOR。網友評論，

「回去見同事這麼尷尬也還是要回去」

「有時候少女情懷很難捉摸」



也有許多人懷抱祝福希望她們盡快開始活動，

「5人全回歸了」

「祝福未來會越來越好」



No.4 MyGO!!!!!

日本《BanG Dream！》企劃2022年推出的女子搖滾樂隊，由五名聲優組成，包含主唱羊宮妃那（代表角色高松燈）、吉他手立石凜（千早愛音）、主音吉他手青木陽菜（要樂奈）、貝斯手小日向美香（長崎爽世）與鼓手林鼓子（椎名立希）。

樂隊以「同步現實與虛擬」為核心概念，團名與日文「迷子（意為迷路的孩子）」發音相同。風格以旋律硬核為主、龐克搖滾為輔，氛圍較為壓抑但具情感厚度，歌詞常描繪迷失、無助卻努力改變的青少年情緒，描寫「青春、友情」等深刻主題，出道至今已舉辦多場演唱活動。

2025年4月與同企劃旗下樂隊「Ave Mujica」合作推出聯合演唱會，10月再推上海追加公演，並在台北、台中、高雄、香港、首爾當地影城同步直播，粉絲紛紛在威秀影城官方臉書粉絲專頁留下讚賞，

「拜託加廳！！！都搶不到」

「太讚了吧」



No.3 aespa

SM娛樂於2020年推出四人女團aespa，由Karina擔任隊長，加上Winter、Giselle及Ningning。

以單曲〈Black Mamba〉正式出道，接著更是以〈Next Level〉具有高度中毒性的舞蹈動作，以及〈Dirty Work〉、〈Rich Man〉等神曲橫掃各大平台，洗腦旋律加上充滿自我價值與金錢觀省思的歌詞，在網路上掀起熱烈迴響，預告片也因質感滿分獲讚「還沒正播就先入坑」。

2025年12月aespa台灣粉絲又要尖叫了，「aespa WEEK #RichMan」快閃店即將登陸台北！ 繼首爾、紐約、東京站大獲好評後，台北站將於12月13日至12月19日在台北新光三越信義新天地A8館3樓登場，結合音樂、遊戲與視覺設計，替MYs（aespa粉絲名）打造專屬的夢幻樂園，網友也表示，

「看來又要跑圈圈，預約不了」

「完蛋，之前一個東西買太快......？但我的卡爾奇奇還在路上」



No.2 BTS 防彈少年團

BTS為韓國Big Hit娛樂（現為HYBE）於2013年推出的七人男子團體，由RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kook組成。

團名「防彈少年團」寓意「阻擋世代偏見與壓力的子彈」，表達年輕世代面對現實的勇氣與反思。以嘻哈風格起家，逐步發展出融合流行、搖滾、R&B等多樣曲風，作品如〈DNA〉、〈Blood Sweat & Tears〉、〈Dynamite〉、〈Butter〉等皆造成熱潮。

你最喜歡的BTS金句或歌詞是什麼？

許多網友熱衷討論BTS的歌詞，經常探討自我成長、社會壓力與夢想追求，成功建立跨語言的情感共鳴。網友評論提到

「非常喜歡〈Spring Day〉氛圍與背後意義」

「〈Magic Shop〉真的是我的柾命稻草」

「最喜歡〈Answer：Love Myself〉」

「我是聽了〈樂園〉才慢慢走出最絕望的情緒」

「〈Fly to My Room〉真的超級給我力量的，尤其是玧其跟號錫的部分」



BTS刷新韓團多項國際紀錄，更以「LOVE YOURSELF」系列專輯傳遞自我接納與正向力量，成為當代流行文化的象徵。近期團隊結束軍白期，公開宣布2026年春季將推出團體新專輯，並展開世界巡迴演唱會。此外，成員RM將於2026年10月在美國三藩市現代美術館（SFMOMA）舉辦個展，標誌他在音樂之外的藝術跨界參與。

No.1 BLACKPINK

你也被她們的Girl Crush迷倒了嗎？由Jisoo、Jennie、Rosé與Lisa共四位成員組成的BLACKPINK，團名象徵擁有外在美麗（Pink），也兼具內在力量（Black）。

音樂風格融合流行、嘻哈與電子舞曲，曲風強烈、節奏鮮明，代表作品包括〈DDU-DU DDU-DU〉、〈Kill This Love〉與〈Pink Venom〉等。

她們的成功象徵K-pop的全球化力量，從亞洲擴展到世界舞台，影響力橫跨音樂、時尚與文化圈，是首個進入《富比士》30位30歲以下的精英榜女團。

2025年10月，BLACKPINK〈DEADLINE〉世界巡迴演唱會來到台灣高雄，超強魅力讓BLINK（BLACKPINK粉絲名）們為之瘋狂，整個城市陷入粉紅旋風，為高雄帶來超過新台幣3億元的觀光收入。Rosé登台獨唱前，現場先播放一段她開心享用台灣美食的畫面，掀起網友熱烈討論，

「飲料似乎是50嵐？這比啦啦隊廣告有用多」

「真的像跨年一樣」



日韓團話題度TOP 10（網路溫度計授權使用）

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年11月12日至2025年11月11日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



