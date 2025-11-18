RubberBand台北開騷6號爆喊　泣不成聲不禁自嘲︰唱到技安一樣

RubberBand《A Night In World Tour 2025》台北站日前（16/11）假台北Zepp New Taipei舉行，這次是RubberBand相隔兩年，再次在台北開唱，好友小肥更特別由香港飛往台北支持。一如以往，RubberBand傾注全副心神演繹多首作品，感性的6號更唱到淚崩，並自嘲歌聲瞬間變技安。

音樂會一開始，台下的觀眾已經全部站起來，隨著前奏響起，大家也跟隨著音樂擺動身體，投入到RubberBand的音樂世界裡。6號接連唱出〈下一位參賽者〉、〈Hero〉、〈脫軌時刻〉及〈飛天〉多首節奏輕快的樂章，現場氣氛也迅即攀升至高點。之後現場響起捷運車廂內的廣播「下一站忠孝敦化」，RubberBand也帶大家穿梭到〈一早地下鐵〉、〈一轉身卻天亮了〉、〈不如散步〉的寫意世界裡。時隔兩年，RubberBand再度在台北開唱，樂隊與樂迷之間的默契不減，當〈小涼伴〉的音樂響起，大家也自然投入地在副歌時跟著大合唱，台上台下連成一線。

曲風一轉，6號先後演繹了〈Simple Love Song〉、〈晚了〉、〈坦白〉、〈旅行的意義〉、〈Be Right Back〉及〈Ciao〉，將樂隊最深情的一面表露無遺，特別是台北站限定、翻唱陳綺貞〈旅行的意義〉時，泥鯭手執結他為6號邊伴奏邊唱和，兩把溫柔的男聲唱出了歌曲另一種味道，而〈Ciao〉也唱盡了身處異鄉的百般滋味，台下不少觀眾也為之動容。

在音樂會的下半部份，RubberBand送上多首輕鬆的樂曲，包括〈阿波羅〉、〈遊車河〉、〈你和我〉後，6號分享感言道：「呢次係RubberBand第二次巡迴活動，非常感恩喺唔同地方都有好多朋友嚟支持我哋，今晚（昨晚）有本地嘅朋友，亦有移民咗嚟呢度嘅朋友，好感動，因為對上一次tour已經係兩年幾前，我哋有繼續開show嘅動力，係對自己嘅承諾，要keep住呢團火繼續做落去。搞音樂會搞Tour以外就係做唱片，我哋做緊K專輯，大家聽過派台歌，會覺得我哋好似返返去以前嘅感覺，但其實我哋從來鍾意做乜就做乜，以下呢首歌就見到最純粹最原始嘅我哋。」隨後RubberBand便送上新歌〈𢱑撈HK〉外，也唱出〈天台飛人〉、〈豬籠墟事變〉及〈城市當初配樂團〉，將最道地的香港生態，送予在彼邦的樂迷。

6號從來都是一位感性的主音，在與SENZA A Cappella成員之一的Peace合唱過〈Easy〉後，6號連唱〈想寫好的功課〉及〈未來見〉時，都忍不住留下男兒淚，淚流滿面的他邊喊邊唱，聽得出歌聲都在顫抖著。6號在encore時分享爆喊原因，道：「阿正完成〈想寫好的功課〉嘅時候，已經交帶我哋嘅填詞人Tim Lui喺尾段唔好加歌詞，就咁唱『La』，呢個旋律彷彿印記住我哋呢4個人同其他一齊合作嘅好兄弟，一齊走過20年嘅呢條路，雖然冇歌詞喺裡面，但畫面好強，所以頭先都『La』唔到，唱到技安一樣。」6號再續道：「對上一次喺台北唱〈未來見〉，係一個好難過嘅時間，因為2020年嘅時候，媽媽抱恙，係佢最後嘅歲月，但當時得到風雲榜嘅邀請，喺小巨蛋獻唱。呢個係一個好深刻嘅回憶，所以頭先唱〈未來見〉嘅時候就諗起當時嘅畫面。」