麗英新歌MV不再自肥搵靚仔客串　單拖上陣︰慢慢變成享受獨處

臨近聖誕，麗英@小薯茄有新曲推出畀大家聽，過往麗英出MV，永遠都好「貼心」，一定會有靚仔做男主角自肥，令畫面非常養眼！今次新歌〈安靜的水晶球〉卻大反轉，零靚仔、零曖昧！原來麗英今次真「I人」上身，話要「專心做自己」，加上小薯茄高Ling親自執導，坐鎮盯場，不讓麗英公器私用！結果麗英乖乖同水晶球談戀愛，認真揭露內心世界。

麗英今次真「I人」上身，話要「專心做自己」，冇男星客串。（MV劇照）

來到2025年第三首廣東歌，麗英罕有地揭開鮮為人知的「I人」一面，用新歌〈安靜的水晶球〉帶聽眾走進她內心最沉靜的內心世界。這次麗英找來她非常欣賞的音樂人Gordon Flanders (王駿楊) 作曲。麗英表示：「我一直都好鍾意Gordon嘅作品，總有一種平靜優美的感覺，所以好大膽咁直接搵佢邀歌。」Gordon為她度身訂造了一首聽完能讓人心安放下的療癒之作。向來較少詮釋R&B風格的麗英，更特別向Gordon請教唱法，務求將內斂的寧靜唱得入心入肺。

MV由小薯茄老闆小薯茄高Ling親自執導。（MV劇照）

集歌手、演員、YouTuber多重身份於一身的麗英，有時會感受到內耗與疲憊，發現需要留白給自己。麗英坦言：「世界轉變得太快，加上我又經常要面對網絡，好容易被不同聲音影響，同埋腦袋從來無真正休息過。近年我由一個超外向、超愛社交的人，慢慢變成享受獨處。自己一個織冷衫、畫畫、發呆，靜靜地面對自己的心靈和聲音，幫自己充電。呢種狀態好似躲進一個屬於自己的水晶球——外面好多煩擾，但入到球入面，就只有安靜同自己。今次想寫呢首歌，就是想講呢種轉變，同埋同大家講：其實靜下來係OK的。」

官方指Hello Kitty身高為5個蘋果，目測麗英就應該係5個蘋果箱。（MV劇照）

〈安靜的水晶球〉MV由小薯茄團隊導演高ling執導，以Lo-Fi氛圍開場，並邀請「流動藝術表演者」Chris演出水晶球表演。水晶球在Chirs指尖流轉翻飛，仿佛有生命力，隨音樂在起伏，營造出疑幻疑真的夢幻意境——一個與世隔絕的烏托邦，讓人隨心自在。

歌曲由Gordon Flanders作曲、Oscar作詞、賴映彤編曲及監製。編曲融入Lo-Fi與R&B元素，節奏輕柔舒適，配上麗英清澈空靈的嗓音，像帶着聽眾漫步於無人之境，寂靜而安穩，一聽就放下。