柳應廷演唱會｜開場默哀悼大火死難者：希望畀到勇氣捱過呢個難關

柳應廷的《Jer Lau "The Shape of Breathing" Live 2025》演唱會今（30日)、明（12月1日）兩晚在亞博舉行，日前MakerVille承諾會將首場門票及周邊產品銷售所得捐出賑災，亦會調整演出內容，以更合宜方式呈現。

今日下午，Jer發文剖白心聲，他指自己一直相信音樂的力量，成長路上亦給了自己很多力量去走過傷心、難過、開心、成長，他說：「係呢個時候，知道大家都非常難過，我覺得正正就係需要音樂力量嘅時候，哪怕只係令自己忘記短暫嘅唔開心，或者搵到短暫嘅情緒出口，但『它』的確很靠譜。」他指自己今年創作演唱會的主題、大碟「今繼」都是希望修補大家人生中不同階段的碎片，希望大家「今天過後，繼續努力生活下去」。

他感謝觀眾入場，提醒大家可以提前於8點15分到來，跟他及演唱會團隊在開場前進行默哀悼念儀式，向今次傷難者致以最深切嘅慰問。他又鼓勵香港人撐住，與家人朋友用各自方式幫助和關懷大家：「以愛嘅方式，手牽手繼續走下去，我地一定可以好快撐過來，加油！」

演唱會開始前，Jer與樂手們並列站立。（葉志明攝）

李駿傑、邱彥筒、林家熙、羅子熙都有捧阿Jer場，眾人都著素色衫，打扮低調。（葉志明攝）

王家衛御用攝影師夏永康都是座上客。（葉志明攝）

而演唱會開始前，Jer與樂手們齊穿著黑色演唱會Tee並列站立，他說：「首先今日都好想多謝每一位入場支持我呢個演唱會嘅朋友，因為知道喺呢個時間入嚟去支持我呢個演唱會，係一件絕對唔容易嘅事，所以都好多謝你哋大家每一位入場支持，喺今晚。我自己係一個好相信音樂嘅人嚟嘅，我自己都覺得音樂喺呢個咁難過嘅時段，係可以畀到一啲力量自己，又或者身邊嘅朋友，所以我哋喺今次嘅演唱會，都希望用今個show嘅力量，去畀到大家有一個向前行嘅動力，以下落嚟，希望大家可以起立，同我一齊向今次意外嘅朋友默哀一分鐘。」

Jer率領全場默哀一分鐘。（葉志明攝）

MakerVille行政總裁金廣誠、李駿傑、邱彥筒、林家熙、羅子熙一同默哀。（葉志明攝）

全場默哀一分鐘後，Jer宣布：「默哀完畢，請大家可以坐返低。」之後他續說：「希望大家可以喺咁沉重嘅時刻，搵到一個屬於自己嘅呼吸時間。」便唱出《呼吸之間》作開場。唱完之後，Jer表示：「希望喺呢段時間，大家可以俾到勇氣自己同埋身邊嘅朋友，可以手牽手一齊捱過呢個難關。加油！希望大家努力，thank you！嚟緊我就會帶大家進入一個阿Jer寫咗七年嘅音樂劇本，多謝你哋。」