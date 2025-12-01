《夜遊杜拜》爆紅有段古　李蘢怡：最大收穫係一講起杜拜就講起我

李蘢怡近日接受《01娛樂》專訪，除了談及退出娛樂圈的真相、移居英國苦讀碩士並成為珠寶設計師的生活外，當然也不得不提她最經典的代表作《夜遊杜拜》！李蘢怡當年以模特兒入行，後簽約譚詠麟、陳百祥、曾志偉等共同創立的StarEast，與陳文媛（Bobo）同期成為力捧新人。雖然只推出過一張專輯，但當中的《夜遊杜拜》卻成為了廣東歌經典。

李蘢怡只出過一張EP，當年在HMV賣$85，後來已絕版，有網民指在拍賣網見到炒價要400多元。（Instagram：0.1iviia）

由於前公司已倒閉，李蘢怡也不知如何將這張專輯的歌曲再上架，但反而她在英國搬屋時曾翻出《夜遊杜拜（夜遊中東mix）》的demo，並上傳至SoundCloud，現時在其IG主頁可找到連結。（截圖：SoundCloud）

原來這首歌的成功，全靠一個Acoustic（不插電）版本，李蘢怡透露當年經理人黃劍濤找來監製Alvin Leong製作首張專輯，選曲有一定級數，但真正令歌曲「入屋」的功臣卻是商台：「我要喺度多謝商台嘅犀利妹，因為《犀利妹日光浴》嗰個節目邀請咗我，上去做嘅時候，佢話你會唔會可以唱三首歌，可以揀返自己嘅歌同埋可以另外唱一至兩首人哋嘅歌，最後我記得我係揀咗《眼淚》范曉萱、同埋《夜遊杜拜》。」節目由林一峰彈結他伴奏，最終版本效果很好，商台極力鼓勵其經理人重新錄製，並指定必須錄Acoustic版：「佢將嗰個版本都有繼續係咁播，好鼓勵我經理人，就話你比佢錄多次呢首歌啦，呢個版本一定要。」最終公司決定「搏一鋪」，才有了後來大家耳熟能詳的《夜遊杜拜（夜遊中東mix）》。

《夜遊杜拜》非常經典，但作為網民心中的「杜拜代言人」，李蘢怡居然未去過杜拜，她指不是故意，純粹未有機會。（《夜遊杜拜》MV截圖）

《夜遊杜拜》絕對是經典K歌。（《夜遊杜拜》MV截圖）

《夜遊杜拜》MV男主角是馬國明。（《夜遊杜拜》MV截圖）

李蘢怡認為，歌曲爆紅因為新版本更能突出其聲線，並能帶動出歌曲深層的感覺，而這首成名作，也帶給她一個有趣的標籤：「呢隻歌帶畀我嘅收穫就係，一講起杜拜就講起我！我仲記得有一次，我嗰時仲住喺將軍澳，我記得搭地鐵啦，有一個女仔喺月台度，『你係咪李蘢怡呀？可唔可以同你影張相呀？因為我啱啱喺杜拜返嚟！』我話『好呀』，其實係好開心嘅，大家去完杜拜又好、喺杜拜又好，又會聽我隻歌，有杜拜嘅嘢又會諗起我。」

