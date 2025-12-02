楊千嬅演唱會驚魂！渡船意外停駛、特技人懸掛半空觀眾散場才脫困

一連六場的「楊千嬅Live My LIVE演唱會」，昨晚（12月1日）來到第三場，楊千嬅不僅為樂迷帶來連串經典作品，更於舞台上展現了與團隊無間的合作與極致的專業精神。儘管昨晚演出前夕及期間，因天氣乾燥導致部分電子接收儀器出現難以預料的信號問題，引發舞台設備小狀況，但在團隊的迅速應變下，所有表演均未受影響，順利完成，贏得觀眾讚賞。



一連六場的「楊千嬅Live My LIVE演唱會」，昨晚（12月1日）來到第三場。（官方圖片）

千嬅昨晚talk位時，亦跟觀眾說，「其實開場我哋舞台底下係好混亂，頭先你見我係呢度唱完，即刻換衫，係你地前面panel咁樣跑，跑番去台側，因為我成個台都係LED，好複雜，好似長跑長一樣，幾乎跑出館，衝足100米，先至上到台。所以你地有時都會見到我氣來氣喘⋯⋯哈哈。同埋想講，遲左少少開騷唔好意思，可能今晚浪大，隻船拋錨遲咗，我係船底要搞左一陣，諗方法爬上船。所以我開頭把聲都有啲震，差啲要游水游過嚟。要大家等咗一陣，真係唔好意思。」

開場時，原定載著楊千嬅緩緩駛向主舞台的渡船出現故障，因信號接收問題意外停止。（官方圖片）

在第三場演出開始前，大會已發現部分無線設備受不明信號干擾。開場時，原定載著楊千嬅緩緩駛向主舞台的渡船，因信號接收問題意外停止。楊千嬅處變不驚，在完成歌曲〈舊地〉後，穿著八吋高跟鞋從容步下舞台，漫步至主舞台位置，表演絲毫不失優雅。隨後在演唱〈最好的債〉時，一個設計為四位特技人員從空中緩緩降下，並配合舞蹈的環節，其中一位特技人員「峰哥」的升降裝置亦出現類似信號問題，無法正常降下。基於最高安全準則，現場指揮中心立即啟動應急預案。在確認「峰哥」的個人安全裝備運作絕對正常、人身安全無虞的前提下，為避免對狀態不明的故障設備進行任何可能帶來風險的操作，專業團隊決策讓「峰哥」於高空原位等待，直至演出結束、觀眾完全離場後，才在一個完全安全可控的環境下，由專業團隊協助其穩妥返回地面。

在演唱〈最好的債〉時，一位特技人員的升降裝置出演問題，無法正常降下。只能於高空原位等待，直至演出結束、觀眾完全離場後才脫困。（官方圖片）

演出結束後，楊千嬅與團隊並未立即休息，而是馬上換裝返回舞台，親自關注並慰問安全著地的「峰哥」，直至確定他一切安好，大家才放下心頭大石。主辦方「正向文化娛樂」丁子高先生為了徹底消除任何不確定性，儘管經詳細檢查後確認機械安全無礙，團隊仍決定餘下演出暫停此空中特技環節。之後三晚，他們將不從空而降，再以舞蹈結合，完成整個部份的演出。

為確保工作人員安全，後續演唱會將暫停此空中特技環節。（官方圖片）

主辦方隨後亦發出詳細說明，向公眾解釋事件中的專業安全考量與處理流程，強調所有決策均以人員安全為最優先，並感謝觀眾的理解與包容。團隊每日均進行嚴謹設備檢查，此次為極罕見的突發技術狀況。事故發生後，團隊已於翌日清晨進行全面且更嚴格的檢測與測試，確保後續演出百分百安全可靠。

以下是詳細團隊對昨晚（12月1日）的安全操作細明：

關於楊千嬅演唱會特技環節意外處理的正式說明

針對昨晚（12月1日）楊千嬅小姐演唱會期間發生的特技設備故障，以及公眾對資深特技人員「峰哥」後續安排的關注，主辦方特此作出以下正式說明。

一、 核心事實與最新情況

我們首先向各位報告：昨晚因突發機械故障而滯留於表演高點的峰哥，已於演唱會結束後，在專業團隊的協助下安全、順利地返回地面。經現場檢查，峰哥身體狀況良好，僅感腰部輕微酸乏，並無大礙。我們為峰哥的極致專業與敬業精神深感敬佩。

二、 事件處理的決策邏輯與安全考量

演出期間，我們的現場指揮中心在故障發生後的第一時間啟動了應急預案。所有決策均基於一套最嚴謹的專業安全準則，其核心考量如下：

人員安全的雙重保障

我們必須首先澄清，峰哥作為頂尖的專業特技人員，其個人高空作業安全裝備（包括制作團隊為其準備好的專業安全帶、安全繩等獨立系統）在整個過程中始終完好且正常運作，為其提供了最根本的安全保障。這確保了他在演出進行期間及之後，個人安全狀況完全受控。

基於既定安全程序

當特定的表演機械發生問題時，國際通行的最高安全準則是即停止對故障設備的一切非緊急操作，以防任何潛在的二次風險。因此，不貿然操作或強制降下該故障設備，是保障峰哥安全。這一專業判斷，與演出是否繼續進行無關，是獨立的安全技術決策。

對現場整體安全的全局負責

我們也考慮到，若在滿場觀眾的情況下，對設備進行複雜的檢查操作，過程中任何不可預見的狀態，都可能引發不必要的影響及秩序。維護近萬人觀眾安心觀演、有序離場的整體環境，是我們同樣重要的責任。

三、 致謝與未來承諾

我們衷心感謝昨晚所有在場觀眾的理解、耐心以及對峰哥的溫暖關懷。我們完全理解事件可能為大家帶來的擔憂與疑問。我們以專業的精神，嚴謹的安全保障為基石，致力於為大家帶來精彩可靠的演出體驗。再次感謝各位的信任與支持。