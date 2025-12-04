楊千嬅演唱會｜開場前默哀一分鐘　故障後續取消前段高空特技環節

楊千嬅一連六場的《楊千嬅 Live MY LIVE 2025 演唱會》紅館演唱會今晚（4日）尾場，老公丁子高、寰亞老闆林建岳、樂易玲、前經理人郭啟華、王敏奕、糖妹、周勵淇、應采兒、周柏豪、王雙駿、林二汶等都到來捧千嬅場。演唱會於約8時35分開始，開場前屏幕以黑底白字亮出悼念大埔大火中罹難者及殉職消防員的字句，然後全場默哀一分鐘。

演唱會開始前，全場為大埔大火悲劇默哀一分鐘。

千嬅坐在木船出場，演唱會以《舊地》、《最好的債》等打頭陣，由於在第三場演出中，《最好的債》部份，升降舞台裝置因訊號問題發生故障，原定從天而降的特技人峰哥滯留於原位數小時，直至演唱會完結才返回地面。主辦方事後表示以安全為最大考量，指雖然機械經詳細檢查後已證實安全無礙，但團隊仍決定餘下演出暫停此空中特技環節，而今晚現場所見亦確實取消了此環節，以全舞蹈代替。

楊千嬅坐在木船上登場，唱出《舊地》。

楊千嬅唱出《最好的債》。

其中一部份，千嬅騎著白天鵝唱出《白天鵝》；繼《寒舍》後，千嬅先去換衫，再在舞蹈員印度風舞蹈伴隨下升起跳唱《不認不認還需認》，罕有大騷舞技，令歌迷興奮歡呼！到《熱血青年》、《處處吻》時，千嬅更走近舞台兩側及中間小舞台與觀眾握手，令歌迷High爆，而這部份仍保留結他手倒吊彈結他的環節。

楊千嬅坐在白天鵝唱出《白天鵝》。

握手位仍保留結他手倒吊彈結他的環節。

握手位。