楊千嬅演唱會｜尾場Encore唱足17首　哽咽表示：好感恩我可以返嚟

楊千嬅一連六場的紅館演唱會《楊千嬅 Live MY LIVE 2025 演唱會》尾場於4日晚上圓滿結束，千嬅非常寵粉，全晚破紀錄唱足42首歌，單是ENCORE都有17首，加碼再加碼！

楊千嬅一連六場的紅館演唱會《楊千嬅 Live MY LIVE 2025 演唱會》尾場於4日晚上圓滿結束。（葉志明攝）

千嬅非常寵粉，全晚破紀錄唱足42首歌！（葉志明攝）

唱42首歌，楊千嬅表示破了自己紀錄。（葉志明攝）

唱到《再見二丁目》時，靠蹈員做起高難度動作，爬上繩網。（葉志明攝）

爬得非常高！（葉志明攝）

演唱會掀起歌迷「回憶殺」。（葉志明攝）

ENCORE部份楊千嬅在空中飛船中亮相，前段為了爭取時間唱歌，千嬅一直只唱歌不說話，直至ENCORE唱完今次演唱會主題曲《Live MY Life》後，她終於跟大家打招呼。千嬅說：「我好感恩，真心好感恩我可以返嚟……」誰知一講已經喊，她說：「哎呀，死喇……」然後要壓抑情緒才能說下去。她指終於做完六場，上天給了她一個很大的功課，但她要感謝所有團隊陪伴自己完成，也多謝歌迷陪伴。千嬅續說：「假使一個人出生係一條單程路嘅時候，我覺得自己好感恩，我嘅旅程走到現在我非常之滿足，同埋好豐富，我亦都好感恩，喺我每一站上面我都遇到好好嘅伯樂、監護人，我回頭望我有好多好好嘅作品，我好慶幸我原來係音樂上面讀咗好多間名校出嚟，所以得到好多好作品，亦都因為緣份，所有朋友到30年後嘅今日仍然可以喺度聽我唱。」

她感恩歌迷這些年的陪伴，又謂：「一世人總會遇到好多黑暗，不斷不斷循環，但係係有需要，因為呢個係找到一個自己嘅肯定、勇氣，所以好多謝每一個陪伴我嘅朋友。呢條返屋企嘅路真係好遠，但係回頭望我好感恩得到呢個功課，因為得到咗好多人生嘅領悟，亦都正正因為呢啲領悟，令到我可以更加理解我歌詞裡面嘅意思。」她感恩自己得到這麼多有意思的歌，將生活實踐到歌詞裡，活過歌詞一次，這是她人生最有滿足感的事，是一生一世的禮物，也是她堅持要回到香港分享這些重要歌曲的原因。

之後她接連唱出《飛女正傳》、《勇》、《稀客》、《少女的祈禱》、《可惜我是水瓶座》、《姊妹》、《嬅麗緣》、《小星星》、《芬梨道上》、《友誼小姐》、《男女關係科》、《深息》、《好不容易遇見愛》及《楊千嬅》，歌與歌之間她想說話，但說了幾句就會感動流淚，使她不得不說：「算啦，我都係唔講嘢喇，唱歌啦。」大約12點左右，演唱會便結束，千嬅先前都講明ENCORE會一次過唱完，實際點節省時間不用落台又上台，但結果她還是難抵歌迷熱情，返上台唱《可人兒》和《數你》，最後演唱會在凌晨12時15分左右才結束，相信歌迷亦好收貨！

千嬅的兒子Torres在台下支持媽咪。（葉志明攝）

千嬅接連唱出《飛女正傳》、《勇》、《稀客》、《少女的祈禱》、《可惜我是水瓶座》、《姊妹》、《嬅麗緣》、《小星星》、《芬梨道上》、《友誼小姐》、《男女關係科》、《深息》、《好不容易遇見愛》及《楊千嬅》，最後加碼再唱《可人兒》和《數你》。（葉志明攝）