香港DJ專訪｜從不被看好到為自己感到自豪的DJ Parco

在上月的專欄中，Social Club Series創辦人Issac在回顧K11的音樂節時特別提及本地DJ Parco。Issac形容Parco是他十分欣賞的DJ，因此在安排音樂節的排位上，堅持要讓Parco壓軸出場，坐擁最美麗的維港夜景。Parco是香港蘭桂坊知名夜店Fayy的駐場DJ，亦於各大音樂節亮相，包括近期的荷蘭Hard Techno音樂節Verknipt香港站。本月專欄特意邀請Parco作為嘉賓，與我們分享他的音樂歷程。

攝於與Parco專訪當天。

波盛：對於被點名讚賞，你嘅感覺係點﹖

Parco：好似係發緊一個夢咁樣，我自己都唔知點樣解釋呢樣嘢好。因為當初入行嗰陣時，無諗太多其他嘢，到依家都淨係想Focus 喺音樂。入行嗰陣時其實好多人都唔係太睇好我依家打嘅嘢或者我嘅Style，跟住到依家開始啲人一聽會話：「咦﹖啲Feel Parco嚟喎。」我會覺得好開心。

對我自己嚟講，香港市場走得比較慢，或者香港人對音樂嘅喜好分得好散，我嘅嘢又未必符合到佢哋想要嘅嘢。咁啱真係好彩識到 Isaac 佢哋，咁佢哋嗰 Group 嗰啲人又或者佢哋 Crowd 嗰啲，全部都係啲Young 嘅，有Energy 嘅，有Local 又有ABC 嘅 Crowd。係幾 surprise 原來佢哋都鍾意聽呢啲嘢，會有一個動力俾我繼續做。

Parco早前於Social Club Series舉辦的「Odyssey by the sea」擔任壓軸表演DJ。

其實做 DJ做音樂呢一樣嘢好容易會迷失，因為藝術嘅嘢好就好，唔好就唔好，各花入各眼或者好主觀。幾Surprise 係原來我哋香港仲有呢啲有開放嘅心態去接受唔一樣嘅音樂嘅聽眾。

波盛：喺K11嗰晚你背住維港呢個咁靚嘅夜景壓軸出場，你仲記唔記得當時嘅狀態係點﹖

Parco：空白咗，我完全諗唔到嘢。我自己有少少經驗係打好似 Festival 呢啲，我自己頭幾首都會排少少，跟住其他嗰啲都係Freestyle，因為到最後個 Crowd 係點樣同你排嘅嘢係未必一樣㗎嘛，你真係要嗰一下 Feel，你俾到嗰一下嘅感覺人先係最真實。本身特登有 Edit 到一條 Track 係for Social Club做開頭，我打完嗰條Track 之後，我完全個腦係空白咗，但係我又好Enjoy喎。跟住就「唉！是但啦，呢首啱㗎喇，係㗎喇，去啦去啦。」我就係鍾意咁樣做囉。咁Even打完之後，我都唔記得咗自己打過啲咩，但係有一個好正嘅Memory，一個好正嘅Experience。尤其係背住個維港，跟住仲有喺K-11呢一個咁正嘅地方。

坐擁維港夜景的演出。

咁當然到最後我檢討返自己，我每次都會嘅，雖然啲人都畀個Feedback我話：「Parco打得好好呀。」我自己都會諗可以再好啲，下次可以再有啲唔一樣嘅嘢。咁身邊呢啲聽眾呢啲Friend俾啲好嘅Comment，我又會Push自己繼續去做囉。

波盛：雖然你嘅Style係主要打Melodic House & Techno，但當晚最後一首特別揀咗《香港地》，點解會有呢個諗法嘅﹖

Parco：點解我有呢個Idea呢，係因為Isaac同我講：「喂，你守尾門喎。你諗吓Last一首歌可能佢哋仲會有Encore，你諗下有邊首歌係你想打啦。」我諗咗好耐。咁打普通嘅英文歌，我覺得OK嘅大家識唱，但又唔係好夠特別。咁打其他中文歌，本身我自己又唔係太熟識而家有咩中文歌係Hit，太舊我又驚啲人唔係咁識又或者對佢哋嚟講舊得滯。跟住我就諗到一首好正，啲嘢又好靚，《香港地》啦。真係Represent到香港呢個地方，同埋佢嘅歌詞內容好有意思，就依首啦。

《香港地》依首歌嘅Style真係完全同我平時打嘅嘢唔一樣，但係身為香港人，又要喺依個Festival裏面守尾門，要代表香港，大家有一個共鳴感，除咗依首歌我真係諗唔到仲有邊首歌Represent到我哋香港人。

波盛：你當初係點樣入行㗎﹖

Parco：我之前係做Production做剪片嗰啲，有陣時嗰啲聲都要Edit，我又好鍾意整下呢樣整下嗰樣咁。再加埋身邊圍繞住嘅Friend，一係Rapper，一係 DJ，一係 B-Boy，我自己又真係鍾意聽歌，就諗不如試下呢樣嘢啦。跟住就開始去YouTube睇，睇 DJ 係咩嚟、點樣做 Mixing。但睇完你都要實踐㗎嘛，咁無Budget嘅情況下可以做啲咩﹖就係電話Download DJ嗰啲App喇。搵啲歌放落部電話，由A嗰首歌轉去B嗰首歌，就做到一個Mixing 、一個Transition。

玩玩吓身邊啲DJ Friend就話：「你咁樣電話玩，好容易會玩壞手勢。」咁就開始諗不如試下買部平平地兩、三千蚊嘅Controller玩吓。純粹係無聊有時剪片剪到悶，咁就自己播下歌去玩下咁樣囉。玩下玩下跟住就研究Upgrade 個 Controller ，就開始用 USB 。嗰陣都唔識用USB，都係身邊啲Friend教先識打碟係點樣。

然後成日出嚟玩，識到好多唔同嘅人，就真係一次機緣巧合識到依家Fayy個GM。嗰陣時喺Zentral樓上，佢就覺得：「不如試下Parco。」試下試下就真係做咗一個Resident，就真係正式入行喇。

Parco在2020年正式入行擔任夜店駐場DJ。

個陣時係唔畀人睇好㗎，啲前輩會覺得：「啊！呢個𡃁仔一入嚟無乜經驗就做Resident﹖」會有呢啲咁嘅嘢。但係好好彩嘅係，啲前輩係好樂意同你分享佢哋以前嘅經驗，其實係好用㗎，因為大佬人哋打碟打咗成二、三十年嘛。

波盛：例如有啲咩佢哋講過你覺得好受用﹖

Parco：其實有好多㗎。呢家最常見到嘅 Mixer呢，係900NXS2，有一部再大部啲叫做V10。係有少少 Tricky 位，就係對於成個聲嘅感覺，又或者出到嚟呈現個效果。V10 同埋 900NXS2 嗰個 Gain 同埋 Master 係你要控制。好多 DJ 會唔知，一味扭大聲就OK。但係其實唔係，如果唔係出到嚟啲聲就會好拆。

又或者啲前輩會話到畀我地聽，點解聽到啲 DJ 嗰啲Track，嗰啲聲同Balance會好啲。佢哋就會好直接咁同你講：「因為你個Track可能唔係買返嚟，你係喺YouTube Download返嚟，個Quality一定會低。」變咗有陣時去到啲大嘅Festival，或者有啲Sound System好靚嘅Club，你越差嘅 Track，佢咪將差嗰啲嘢全部放大晒出嚟。如果你靚嘅Track佢咪會將原本嘅聲還原返晒出嚟。

咁呢啲對於我哋新世代嘅DJ，係唔會咁了解呢樣嘢㗎嘛。有啲人就會覺得有咩所謂，YouTube Download咪得囉。但去到靚嘅Sound System，你係會完全聽得出。咁我哋做 DJ 係分享音樂，我哋係畀一啲最好嘅嘢聽眾，無論聲又好，畫面又好，乜嘢都好，都要分享啲最靚嘅嘢畀佢哋。

波盛：你一開始係打咩類型先﹖

Parco：疫情前都仲好Hit EDM，我都係打EDM嗰啲先。我第一個Rave Party 就係見到Martin Garrix，覺得「嘩！好型呀正呀！」我相信好多人都係見到Martin Garrix之後，就開始想學做DJ。 EDM 開始之後就打Hip Hop，啱啱接觸嗰陣時覺得好型好正，但係我後尾發現係好深奧。依家聽到一啲 打 Hip Hop ，係純粹個Beat Match ，但係其實我聽啲前輩嘅分享Hip Hop唔係咁簡單。因為佢本身有好多歌詞有好多意思喺入面，前面嗰首歌同後面嗰首歌要 Match 到個意思先OK。

呢一樣嘢令到我之後喺呢個生涯上面，即係 Hip Hop點樣 Match 下一首歌啲歌詞同意思，啟發到我打其他音樂類型上面，其實我都需要有一個前後呼應嘅故事。一個DJ就好似Share緊一個故事畀你聽，我成日都講：「 I don't play music. I play emotions.」我將我呢一刻嘅感覺話畀你聽，帶你哋去一個旅程。變咗我依家打好多House、Techno，我都將Hip Hop呢一樣嘢帶咗嚟。可能其實不嬲都有呢樣野，但係對於我嚟講係一個啟發囉。

波盛：後尾係點樣轉型打House同Techno﹖

Parco：真係做咗Resident先好 Focus 去接觸呢一樣野。我之前打嗰個地方就係全部都要House同Techno，跟住就Keep住係咁搵好多歌，去好多唔同打House嘅地方聽啲DJ打啲咩。聽到啲嘢我無喎，就用Shazam，返到屋企就搵一大堆相同類型嘅嘢，就會儲子彈喺自己嘅Library度。我到依家都會㗎，有陣時有啲Guest嚟到，聽到首歌我無喎，抄低之後返到去又搵一大堆，我好鍾意做呢一樣嘢。

Parco與他欣賞的Argy合照。

D人成日都會覺得做DJ除左打碟其他時間都係無野做，唔係㗎，真係聽歌㗎。Even 我求其行過一個商場，我都會好留意佢播緊啲咩歌。有陣時我去做Gym 搭𨋢佢無啦啦會播啲好有Taste、好靚嘅House Music，跟住又會諗呢一類型嘅音樂會適合放喺咩嘅地方，幾時適合打，我會諗好多呢啲咁嘅嘢。

波盛：你覺得嚟聽你打碟嘅人，應該點樣欣賞你嘅Set﹖

Parco：其實都係一個故事嘅鋪排。好多人可能聽一個 DJ， 聽一、兩首歌覺得唔好跟住就走，但係你起碼要聽半個鐘先。如果你要過黎聽我嘅，你起碼要聽一個鐘先。我打House我係會鋪排，我唔會想你聽你自己想要嘅歌，我會Share啲我想Share嘅歌畀你哋聽，而又帶動到個Energy。其實我都係一個講故事嘅人，所以要啲時間。再加埋我本身係一個好慢熱嘅人，所以係要啲時間大家慢慢去進入嗰個狀態，我淨係可以同你講我嘅嘢係同其他人唔一樣囉。

波盛：你打碟打咗幾耐之後意識到自己同其他人嘅唔同﹖

Parco：我好早已經發現，因為我無受過一個正規嘅途徑去學 DJ。如果你有受過一個正規嘅途徑去學，有幾樣東西一定會同你講：「對啱BPM、對啱Key、揀啱歌。」揀啱BPM好重要，揀啱歌都好重要。但係對於我嚟講，揀啱Key重要但係亦都唔係咁重要。如果你下下都要跟Key嘅話，咁你咪會畀人困死咗，咁好多嘢其實你都打唔到。House有好多種，我點樣將Tech House轉去Indie Dance，咁可能個 Key 未必啱㗎喎。嗰一下就係講你個 Mood 同埋你Mixing嘅Skills，點樣去對返啲拍子同Phrasing 去Mixing。

有一段時間我都會喺到自我懷疑Key係咪真係咁重要， 直至到我睇咗一個丹麥嘅 Producer， 佢嘅 Live Set唔係話有個 CDJ 有個 Turntable 喺度，佢真係有部電腦有啲Keyboard有琴喺度彈出嚟。佢啲嘢好有自己Style，好有丹麥Feel嘅一啲Layer，嗰啲結他嗰啲樂器嗰啲嘢。其實嗰啲嘢唔啱Key，但係佢出到嚟好好聽喎，咁呢樣嘢你無得解釋。所以我就會覺得Key好重要，但係未去到100%好重要。都係要睇返當下你嗰個Moment你想要表達啲咩，再加埋你本身嘅Mixing、Transition嘅Skills去將成個畫面、氣氛混合埋一齊畀人Feel到。

波盛： 由COVID做Resident開始，到依家呢個階段你覺得DJ呢個身份對你嚟講係一件點嘅事﹖

Parco：我其實好Proud of自己係一個DJ，尤其係喺Fayy呢一個地方。因為我以前出嚟Club蒲嗰陣，第一個去Party嘅Club就係Volar。咁呢度其實就係以前嘅Volar，一開頭我諗都無諗過入到呢個地方做嘢。到依家我真係喺呢度做一個駐場嘅 DJ，好開心。唔知可以用啲咩嚟形容，會令到我有更加多嘅動力去做得更加好。

幾年前我啱啱入嚟呢度做嗰陣，都好多嘢唔識都係學習。我可以講呢個地方同其他Club唔一樣嘅，就係佢迫住你進步好快。喺呢度打碟嘅每一個Resident都有佢自己好獨特嘅風格，我覺得呢個係好事。尤其係喺蘭桂坊呢個圈子，你唔進步嘅話就會畀人淘汰。對於我嚟講呢樣嘢好正好刺激，叫做有啲嘢去繼續Push自己變得更加好，要有更加多唔一樣嘅嘢，要令到呢度嘅人體驗嘅嘢再唔一樣。

我由第一日做Resident嘅時候就有個好奇怪嘅諗法，就係Even 呢度無客都好，At least 我要令到呢度嘅Staff Enjoy我嘅音樂。如果連啲Staff都唔Enjoy嘅時候，咁啲客點樣去Enjoy﹖我之前真係一路打，由無人打到有人。所以令到啲Staff、啲Security開心，佢哋Enjoy我覺得已經係好滿足。

Parco為自己作為DJ感到自豪 。

波盛：作為一個DJ你有無啲咩目標﹖例如有啲Stage想去或者達到某一啲成就﹖

Parco：我野心好大㗎！唔係依家先諗㗎，我入行已經諗好咗。我都唔介意講我做DJ野心好大，唔傷害到人就得啦。香港對於我嚟講係一個踏腳石，但我永遠都係Represent Fayy。而出到去其他地方最想去嘅舞台，咁梗係可能係Ultra。但係Ultra我唔會揀Main Stage而係Resistance。Tomorrowland ok嘅，好多人都會好想去Tomorrowland，咁我都會好想去嘅，但我唔會擺佢第一。

我會偏向ADE、Awakenings，比較偏向House、Techno。我偏向想去啲唔係主流音樂嘅一啲Stage，真係可以Share自己鍾意嘅嘢畀人哋聽，而人哋又Enjoy到嘅一啲Stage。咁 Ibiza呢啲，梗係好想去啦，我相信係每一個DJ都一定會想去嘅一個舞台。咁Step By Step啦，你一定要做好準備先，你無準備講咩都係無用都係廢話。咁而家就係一路做好自己，到機會嚟到嘅時候，你就已經準備好，咁就無乜嘢可以驚。

今年5月荷蘭著名Hard Techno音樂節Verknipt在香港舉行，Parco亦獲邀擔任表演DJ。