RubberBand開美加4站巡唱　主音6號做足禦寒免受天氣影響聲帶

RubberBand今日（11/12）公布，《A Night In World Tour 2026》展開美加站，將於2026年正式展開，是繼英國及台灣之後，向美國三藩市及紐約，以及加拿大溫哥華及多倫多進發。今次是RubberBand相隔3年二度到訪美加舉行音樂會，今次更新增三藩市及紐約兩站，4位成員都十分期待。

RubberBand今日（11/12）公布，《A Night In World Tour 2026》展開美加站。（大會提供）

主音6號表示今次主題繼續是「A Night In」，意思就是邀請大家嚟到我哋嘅音樂會，歡聚一晚，聽他們的音樂。「到時就會好似我哋嘅海報用色一樣，咁繽紛、歡快，相信我哋同樂迷一樣，都會歡度一個愉快嘅晚上。」6號更透露，既然是「A Night In」，每晚當然會送上獨家獻禮，擁有該場的專屬歌曲，至於是甚麼歌曲，就要等到演出當晚才會揭盅了。

受過荷蘭阿姆斯特丹一役的教訓，６號表示今次會做足禦寒措施，免受風寒。（大會提供）

RubberBand在英國站大獲好評，令巡唱可以繼續向前走到美加。（大會提供）

這次在寒冬於美加開唱， 6號最擔心的是自己的聲帶表現，他說︰「3年前喺荷蘭阿姆斯特丹曾經因為太凍而病倒，結果未能夠發揮到最佳水準，呢樣嘢係我一直耿耿於懷。今次我會帶備足夠嘅禦寒衣物，大褸自然少不免，唔會再重蹈覆轍。」雖然音樂會還未舉行，但難得再次到訪美加，眾人均表示滿腦子已載滿想要去遊玩的地方和想去品嚐的美食，樂迷或者會在音樂會以外的地方，與四子在城市裡擦肩相遇，RB眾人都表示，屆時不必怕醜，可以上前打個招呼，因為實在機會難得呢！

RubberBand《A Night In World Tour 2025/26》美加站

三藩市

日期︰2026年1月17日（星期六）

時間︰晚上8時

地點︰Fox Theatre Redwood City

票價︰USD $248(VIP)* / $198 / $168 / $128 / $98

溫哥華

日期︰2026年1月20日（星期二）

時間︰晚上8時

地點︰Vogue Theatre

票價︰CAD$ 328 (VIP)* / $248 / $198 / $148 / $98

多倫多

日期︰2026年1月23日（星期五）

時間︰晚上8時

地點︰Queen Elizabeth Theatre

票價︰CAD$ 328 (VIP)* / $248 / $198 / $148 / $98

紐約

日期︰2026年1月25日（星期日）

時間︰晚上8時

地點︰Oceana Theater

票價︰USD $248(VIP)* / $198 / $168 / $128 / $98

* VIP Package 包括 VIP Zone 座位連 VIP Pass 一張、演唱會紀念品一個、演出後與RubberBand 見面及合照