姜濤演唱會｜陳卓賢任尾場嘉賓唱《你要倔強〉：一定要同佢一齊唱

MIRROR成員姜濤昨日（26日）於亞博舉行《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》尾場，每日的嘉賓都令大家十分期待，尾場姜濤邀請到隊友陳卓賢做嘉賓。姜濤與陳卓賢這對「哥與弟」的組合唱出《你要倔強》及《留一天與你喘息》，姜濤在介紹陳卓賢出場時指：「呢首歌一定要同佢一齊唱。」

尾場嘉賓係陳卓賢，呢對「哥與弟」嘅組合好搞笑。（葉志明 攝）

《你要倔強》一曲由陳卓賢作曲，原來這首歌已經是他4年前給姜濤作的歌，陳卓賢台上埋怨道：「點解4年後先出呢首歌。」情況十分搞笑，二人更互相擁抱，可見感情之好。隨後陳卓賢爆笑指姜濤沒有現身排舞，尾場過後，姜濤自爆今日（27日）又要重新投入團體的排舞，為倒數及元旦騷做準備。在陳卓賢落台時，姜濤搞笑脫口：「聽日見。」

因為來到尾場，現場的粉絲情緒十分高漲，即使演唱會已經結束都遲遲不願意離開，更不停大叫：「encore。」最後姜濤都有再上台多唱兩首歌，分別是：《Dear My Friend》及《終身美麗》，雖然姜濤唱到「眼濕濕」，但他表示：「應承咗佢唔會喊。」姜濤指這首歌是在坐車進亞博時忽發其想而加的，他表示之前一度不想唱這歌，因為《Dear My Friend》是他送給已去世的朋友。