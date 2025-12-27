新城勁爆頒獎禮2025｜一文睇晒得獎名單　鍾柔美失落女歌手獎

樂壇首張成績表《新城勁爆頒獎禮2025》今日（27/12）派發，相信不止是歌手們，對於樂迷來說，這個頒獎禮也是舉足輕重的。今年《新城勁爆頒獎禮2025》分別有歌曲、男歌手、女歌手、樂隊、組合、女新人、男新人、新樂隊及新組合獎項。



樂壇首張成績表《新城勁爆頒獎禮2025》。（大會圖片）

2012年大會共頒出163個獎項「破晒紀錄」，但相比起其他音樂頒獎禮，今年新城也不弱，共有73個獎項，其中除了金、銀、銅男女歌手、歌曲獎、作曲填詞編曲監製、十大卓越歌手、樂隊組合、年度歌曲外，還有「勁爆Z世代樂勢力」金、銀、銅男女歌手獎，可說是相當的迎合潮流。

又一年新城頒獎禮。（葉志明 攝）

以下為新樂隊、男女新人、躍進男女歌手、作曲填詞編曲監製、Z世代樂勢力、播放指數歌曲、網上最受歡迎男女歌手等獎項 得獎名單

1. 勁爆新樂隊/組合(金)：IdG Bubbles

2. 勁爆新樂隊/組合(銀)：Honey Punch

3. 勁爆新樂隊/組合(銅)：FYP

勁爆新樂隊/組合(金)：IdG Bubbles（截圖）

4. 勁爆女新人(金)：Amy Lo

5. 勁爆女新人(銀)：黃洛妍

6. 勁爆女新人(銅)：Riiana

勁爆女新人(金)：Amy Lo（截圖）

7. 勁爆男新人(金)：林暐竣

8. 勁爆男新人(銀)：梁煒謙

9. 勁爆男新人(銅)：梁崇希、趙亮昭

10. 勁爆我撐新人：吳文忻

勁爆我撐新人：吳文忻（截圖）

11. 勁爆躍進女歌手(金)：鍾柔美

12. 勁爆躍進女歌手(銀)：林芊瑩

13. 勁爆躍進女歌手(銅)：詹天文

14. 勁爆躍進男歌手(金)：力臻

15. 勁爆躍進男歌手(銀)：黎展峯

16. 勁爆躍進男歌手(銅)：林智樂

17. 勁爆作曲：《逆行》 - 謝霆鋒

18. 勁爆填詞：《其實痛是你的想像》 - 鄧小巧

19. 勁爆編曲：《夜闌人靜》 - Gordon Flanders

20. 勁爆監製：《不愛無壞》 - Edward Chan、陳柏宇

21. 勁爆 Z 世代樂勢力 女歌手(金)：姚焯菲

22. 勁爆 Z 世代樂勢力 女歌手(銀)：黃淑蔓

23. 勁爆 Z 世代樂勢力 女歌手(銅)：Moon Tang

24. 勁爆 Z 世代樂勢力 男歌手(金)：Gordon Flanders

25. 勁爆 Z 世代樂勢力 男歌手(銀)：曾傲棐

26. 勁爆 Z 世代樂勢力 男歌手(銅)：黃明德

27. 勁爆播放指數歌曲：《Catch A Feeling》 - 張馳豪

28. 勁爆網上最受歡迎男歌手：盧瀚霆

29. 勁爆網上最受歡迎女歌手：Gin Lee

30. 勁爆國語力歌曲(金)：《上場》 - 周殷廷 Feat. SHIGGA SHAY 西閣

31. 勁爆國語力歌曲(銀)：《香水》 - 謝霆鋒、歐陽娜娜

32. 勁爆國語力歌曲(銅)：《老人與海》 - 泳兒、海鳴威

33. 勁爆合唱歌曲(金)：《我感覺到》 - 魏浚笙、洪嘉豪

34. 勁爆合唱歌曲(銀)：《你是我的專屬配對》 - 力臻、Michael C

35. 勁爆合唱歌曲(銅)：《矛盾系女生》 - 施匡翹、JC 陳詠桐

36. 勁爆唱作人(金)：林家謙

37. 勁爆唱作人(銀)：洪嘉豪

38. 勁爆唱作人(銅)：林奕匡

39. 勁爆十大卓越歌手 1：鄧小巧

40. 勁爆十大卓越歌手 2：魏浚笙

41. 勁爆十大卓越歌手 3：黃妍

42. 勁爆十大卓越歌手 4：周殷廷

43. 勁爆十大卓越歌手 5：Gareth.T

44. 勁爆十大卓越歌手 6：方皓玟

45. 勁爆十大卓越歌手 7：張馳豪

46. 勁爆十大卓越歌手 8：安俊豪

47. 勁爆十大卓越歌手 9：Kiri T

48. 勁爆十大卓越歌手 10：許廷鏗

49. 勁爆歌曲 1：《親愛的》洪嘉豪

50. 勁爆歌曲 2：《無糖可樂》泳兒

51. 勁爆歌曲 3：《深層消毒》林芊瑩

52. 勁爆歌曲 4：《我們什麼都不是》馬天佑

53. 勁爆歌曲 5：《你流淚所以我流淚》Dear Jane

54. 勁爆歌曲 6：《白色踢死兔》魏浚笙

55. 勁爆歌曲 7：《我所看見的未來》陳柏宇

56. 勁爆歌曲 8：《四月物語》林家謙

57. 勁爆歌曲 9：《白夜行》Gin Lee

58. 勁爆歌曲 10：《說謊者》MC張天賦

59. 勁爆組合(金)：Beanies

60. 勁爆組合(銀)：VIVA

61. 勁爆組合(銅)：XiX

62. 勁爆樂隊(金)：Dear Jane

63. 勁爆樂隊(銀)：Nowhere Boys

64. 勁爆樂隊(銅)：Locksmiths開鎖佬

65. 勁爆女歌手(金)：Gin Lee

66. 勁爆女歌手(銀)：陳蕾

67. 勁爆女歌手(銅)：泳兒

鍾柔美。（葉志明攝）

68. 勁爆男歌手(金)：MC張天賦

69. 勁爆男歌手(銀)：陳柏宇

70. 勁爆男歌手(銅)：陳健安

71. 勁爆年度專輯：《Sweet & Sour》MC張天賦

72. 勁爆年度歌手：林家謙

73. 勁爆年度歌曲：《用背脊唱情歌》Gareth. T 湯令山