新城2025｜林家謙奪三獎成大贏家之一　魏浚笙積極宣傳《殺手#4》

樂壇第一張成績表《新城勁爆頒獎禮2025》今（27日）假會議展覽中心舉行，當中林家謙全晚共奪得三獎，包括「勁爆唱作人金獎」、「勁爆歌曲獎」、「勁爆年度歌手獎」，成為獲獎最多歌手之一，身為大赢家的他在接受傳媒訪問時就表示：「開心呀！（你大赢家喎）都唔算，（最開心攞邊個獎，係唔係年度歌手獎？）開心嘅，但呢個最緊張，因為要最後唱同埋喺好多勁人面前唱。」 而在旁的魏浚笙（Jeffrey）則一共奪得兩個半獎，包括「勁爆合唱歌曲金獎」（與洪嘉豪合唱《我感覺到》）、「勁爆歌曲獎」及「勁爆十大卓越歌手獎」。

林家謙共奪得三獎。（葉志明 攝）

魏浚笙（Jeffrey）則一共奪得兩個半獎。（葉志明 攝）

在訪問期間，林家謙就笑言魏浚笙還欠他一餐慰勞飯，因為去年他為魏浚笙作品《老積》作曲，但對方一直說了很久還沒有請吃飯，魏浚笙都感到不好意思，似乎因工作太忙碌所致。

林家謙笑言魏浚笙還欠他一餐慰勞飯。（葉志明 攝）

電影《殺手#4》已上映，魏浚笙亦忙於為電影宣傳：「而家票房好緊張，大家多多支持。（會唔會每日睇票房走勢？）冇睇過，希望大家多多入電影院支持，（見你好積極喺網上覆大家意見）係呀，自己套戲梗係積極啦，都Send晒畀所有圈內朋友，成日都叫佢哋睇。」而在旁的林家謙亦表示已買好電影飛，這兩天會去支援，表示是自己花錢買的。

魏浚笙叫大家多多支持電影《殺手#4》。（葉志明 攝）