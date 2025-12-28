新城2025｜李幸倪奪3獎大豐收　預告演唱會玩性感：會有驚喜

本年度樂壇第一張成績表《新城勁爆頒獎禮2025》今（27日）在會議展覽中心舉行，而歌手李幸倪（Gin)一共奪得三獎，包括「勁爆網上最受歡迎女歌手」、「勁爆歌曲獎」、「勁爆女歌手金獎」，成為得獎最多的女歌手。

李幸倪一共奪得三獎。（葉志明 攝）

而在接受傳媒訪問時，她就大表開心：「我覺得今年係好豐收嘅一年，年頭出咗碟，今年派咗四首歌，過兩日又有新歌推出，跟住又有演唱會，所以我係好努力嘅，二努力得到好嘅回報係非常之幸福嘅事情。」續問到現時演唱會準備如何時，她就二話不說：「而家排緊舞，睇緊流程。（會唔會有咩突破？）會有一啲新嘅元素，除咗大家熟悉嘅情歌之外，今次都有勁歌熱舞部分，（有性感部分？）必須要有，大家嚟睇就知會有驚喜。（為咗性感會唔會注重身材？）一定要，（嘉賓方面呢？）到呢一刻為止都未落實，未確定會唔會有，都有機會冇，但係好難講，突然間一個surprise，到時就知。」

李幸倪表示今年是很豐收的一年。（葉志明 攝）

李幸倪表示演唱會會有性感演出。（葉志明 攝）

提到成為唯一一位女歌手代表，以《白夜行》一曲入圍「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」十強，但走勢持續在變，最終五強不入，她表示已覺自己有進步，會繼續努力。 而提到《全民造星6》決賽即將在即，她表示：「大家都一齊行咗成年時間都好唔容易，終於都去到Final。」強調好開心可以陪一眾參加者走這段路。

英皇娛樂一共奪得15個獎。（葉志明 攝）

另外，同公司的女子組合VIVA奪得「勁爆組合銀獎」，成員之一的Carina就表示：「我哋四個都非常之開心，今年我哋出咗兩首歌，我覺得我哋四個有更加好嘅感情，我哋會繼續努力。」續問到接下來有何計劃時，成員之一VaIC就表示現正開明年的歌會，在討論明年團體要走甚麼樣的風格，望明年主打唱跳。