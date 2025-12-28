新城2025｜張天賦自爆因腸胃炎變瘦　屙嘔多次：排走咗好多水份

本年度樂壇第一張成績表《新城勁爆頒獎禮2025》今（27日）假會議展覽中心舉行，而華納唱片與新城破冰之後，就一共奪得14.5個獎項，在接受傳媒訪問時，提到破冰後有如此佳績，洪嘉豪就笑言：「呢啲完全不唔到我哋控制，我哋都係員工嚟嘅啫。」在旁陳蕾就表示：「我直程覺得應該交返畀華納高層。」讓高層們作答。

華納唱片與新城破冰之後，一共奪得14.5個獎項。（葉志明 攝）

而在該頒獎禮中，張天賦（MC)就奪得「勁爆歌曲獎」、「勁爆男歌手金獎」、「勁爆年度專輯」，他在受訪時非常開心：「再一次多謝華納，呢啲係華納嘅功勞，同埋合作過嘅監製，曲詞編監。」還不忘感謝粉絲。續問到拿那一個獎最開心時，他就二話不說：「專輯獎最開心，因為呢一個唔單止係一個人嘅成果，係一Team 人嘅成果，無論係專輯嘅影相設計、甚至乎每一首歌合作過嘅單位，我覺得要所有嘢加埋先至能夠成就咗呢個獎，所以呢個獎係最開心。」

張天賦表示最開心奪得「勁爆年度專輯獎」。（葉志明 攝）

張天賦患腸胃炎變瘦

另外，有記者朋友覺得張天賦好像瘦了一些，他就笑言可能因為腸胃炎所致：「前晚半夜肚痛跟住就嘔，輾轉反側屙嘔七、八次，跟住琴日去咗醫院打針，因為今日要出席頒獎典禮，所以要最佳狀態見人。我諗可能同時間亦排咗走好多水份，所以今日特別瘦削。（係唔係食外賣導致？）唔係呀，我估一係食咗生蠔，一係就係食咗肥豬肉。」

張天賦自言可能因腸胃炎瘦了一些。（葉志明 攝）

洪嘉豪首奪「勁爆唱作人銀獎」

至於首奪得「勁爆唱作人銀獎」的洪嘉豪亦非常開心：「我都唱作咗七年，第一之攞唱作人獎，坦白講我覺得今年做得咁盡係需要有個獎項去鼓勵吓自己，可惜盡咗力都搞唔掂林家謙。」 而該獎項亦為他打下一支強心針。

洪嘉豪首奪得「勁爆唱作人銀獎」非常開心。（葉志明 攝）

Gareth.T「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」被踢出五強

憑歌曲《用背脊唱情歌》奪得「勁爆年度歌曲獎」的湯令山（Gareth.T)都非常開心：「十分之開心，多謝大家咁鍾意呢首歌。」續提到該歌曲在「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」被踢出局，未能成為五強之一，他就表示：「我覺得冇乜嘢，做音樂係為咗做音樂，咁多人鍾意呢首歌，大家畀機會我唱呢首歌已經好開心。」