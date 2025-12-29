吳文忻新城獲獎　因司儀一句話感「四期癌症病人」被冒犯：好哽耳

吳文忻（Natalie）日前出席《新城勁爆頒獎禮2025》，她於去年起癌病復發後癌細胞變異、擴散至尾龍骨，病情惡化至第四期，而吳文忻也非常積極治療，又用自身經歷與其他癌症患者互勉。今年她為了一圓歌手夢，推出新歌《重生》，更在《新城勁爆頒獎禮2025》中獲得「勁爆我撐新人」，令她非常開心，接受《01娛樂》訪問時亦有提及現時身體狀況等。

吳文忻日前出席《新城勁爆頒獎禮2025》，今年她為了一圓歌手夢，推出新歌《重生》，更在《新城勁爆頒獎禮2025》中獲得「勁爆我撐新人」。（葉志明攝）

受荷爾蒙鏢靶藥及治療影響情緒 提不起勁

不過她其後在社交平台訴心聲，對於有記者問她是不是很開心，她直言：「訪問裏當然說是好開心，但是心底裏自己知道自己有一些情緒。」她經消化和沉澱後，找出負面情緒來源，首先她因為服用荷爾蒙鏢靶藥，令情緒受影響，完全提不起勁和能量去做任何事，加上要做放血、放膿等另類治療，都令她大跌Watt。吳文忻表示：「中藥會令裏面的膿24小時不斷渗出來，當中的不便實在令我什麼地方也不想去，什麼也不想做。而最近腫瘤有不斷被針拮的刺痛感也是影響我的心情的主要原因！」她只得提醒自己視這些痛、不安和不便為治療過程中的試探與挑戰，別被情緒牽著走，如其歌詞所言：「迎戰痛也要快活」。

不過她其後在社交平台訴心聲，對於有記者問她是不是很開心，她直言：「訪問裏當然說是好開心，但是心底裏自己知道自己有一些情緒。」（葉志明攝）

吳文忻因為服用荷爾蒙鏢靶藥，令情緒受影響，完全提不起勁和能量去做任何事，加上要做放血、放膿等另類治療，都令她狀態不是太好。（IG@nat_ng_nat）

不介意被指攞安慰獎 感恩大會鼓勵

吳文忻理解有人會覺得這個獎是給她的「安慰獎」，但她也很快調節好心情，反問：「就算是一個安慰獎又如何？我也曾經過一番的努力去實現這個夢想，再講，我出這首歌的原意除了實現夢想，同時也希望可以藉着音樂鼓勵現在身處低谷和患病的人，希望自己病都病得有意義，攞獎也只是一個錦上添花。」她感恩大會將這個極具鼓勵性的獎項頒發予她，相信有更多人會去搜尋《重生》，讓製作人的心血被聽見。然而，頒獎禮上卻在一事使她不太滿意，個心甚至當場沉了一沉。

吳文忻理解有人會覺得這個獎是給她的「安慰獎」，但她也很快調節好心情，反問：「就算是一個安慰獎又如何？我也曾經過一番的努力去實現這個夢想。」而且她出歌最主要目的，是鼓勵身處低谷和患病的人。（葉志明攝）

不滿被司儀稱作「末期癌症病人」 強調四期非末期

吳文忻表示：「昨天當司儀介紹我出場時，這個末期癌症病人（下刪30字我已聽不進去）……跟住我已經心一沉，可能大家覺得冇乜嘢，但是我實在按耐（捺）不住要為四期癌症病人發聲，想番起很後悔沒有在台上立刻糾正對方，請不要再將四期癌症病人標籤為『末期癌症』病人吧！」她解釋，末期是指「接近終結、生命或事物已到盡頭的階段，有不可挽回的意味。」而她也明白司儀只是照稿讀，想營造煽情氣氛，而非故意冒犯，不過她確實覺得好「哽耳」，續指：「吳文忻從來都唔係賣慘！又或是他不知道，當一個四期癌症病人仍然充滿希望在努力作戰中，仍不忘追尋多年來的夢想，希望用生命影響生命，突然在幾千人面前聽見介紹自己是『末期病人』，當刻，真係覺得好哽耳，個心即刻沉一沉！」

不過吳文忻坦言，當聽到司儀以「末期癌症病人」介紹她出場，她當時已心裡一沉，覺得「哽耳」，表示：「想番起很後悔沒有在台上立刻糾正對方，請不要再將四期癌症病人標籤為『末期癌症』病人吧！」（IG@nat_ng_nat）

吳文忻一直積極治療，她說：「吳文忻從來都唔係賣慘！又或是他不知道，當一個四期癌症病人仍然充滿希望在努力作戰中，仍不忘追尋多年來的夢想，希望用生命影響生命，突然在幾千人面前聽見介紹自己是『末期病人』，當刻，真係覺得好哽耳。」（IG@nat_ng_nat）

為了修正情緒和調節想法，她除了發聲寫下這個帖文外，也去了聖堂望彌撒、曬太陽吸收正能量，反思自己的信念是否未夠強大，最後她又再強調：「希望各位不要標籤四期為『末期』吧！很多四期也可以好番的！💪」翻睇頒獎禮片段，當日宣布吳文忻攞獎的司儀，是香港首位輪椅羽毛球運動員 （現役）以及2024巴黎殘奧銀牌得主陳浩源，他介紹吳文忻時說：「有一位末期癌病嘅病人，為咗一圓佢嘅唱歌夢，令到自己今生無悔，以無比勇氣同生命力踏上舞台。呢一位生命勇士同病魔惡鬥，教我哋永不放棄嘅精神……」內容其實相當正面，但可能撰稿員忽略了措詞是否恰當，最終影響到得獎者吳文忻情緒。