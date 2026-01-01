叱咤2025即時更新｜泳兒入行20年激動爆喊奪「叱咤十大」第四位

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於今晚（2026年1月1日）假亞洲國際博覽館隆重舉行，本屆以「難先要你做」為主題，由森美等一眾903 DJ擔任主持。大家可以7時在叱咤903聲音直播，並於my903.com、881903.com網上串流視像直播，Hong Kong Toolbar手機應用程式、商台節目重溫應用程式、以及在ViuTV觀看現場直播。



20:47 專業推介叱咤十大 第四位

泳兒《無糖可樂》

20:38 專業推介叱咤十大 第五位

The Hertz《逆旅》

20:30 專業推介叱咤十大 第六位

陳柏宇《我所看見的未來》

20:22 專業推介叱咤十大 第七位

Dear Jane《你流淚所以我流淚》

20:18 專業推介叱咤十大 第八位

馮允謙《吉卜力》

20:12 專業推介叱咤十大 第九位

Gin Lee李幸倪《白夜行》

20:04 專業推介叱咤十大 第十位

MC張天賦《懷疑人生》

頒獎典禮特設環節向方大同致敬，並邀請了過去跟方大同合作的音樂團隊演出《Love Song》、《因為你》等歌曲。

頒獎典禮準時於晚上7點半開始，一眾出席歌手都以盛裝打扮亮相。當中以馬天佑、張進翹Manson的誇張造型最為搶鏡。至於女歌手方面，泳兒、COLLAR等均以性感登場。

