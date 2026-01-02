叱咤2025｜姜濤最喜愛歌曲獎票數大炒勁敵Anson Lo　相差逾4700票

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於1月1日晚圓滿落幕，「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」由姜濤的《On a SunnyDay》得獎，「叱咤2025 我最喜愛的男歌手」和「叱咤2025 我最喜愛的組合」亦分別由姜濤和MIRROR奪得，惟MIRROR和姜濤均因工作未能現身攞獎。而「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後五強為Anson Lo盧瀚霆的《Lemonade》 、姜濤《On a SunnyDay》、林家謙《四月物語》、Ian陳卓賢《給千億顆星選中的二人》、MC張天賦《說謊者》，從票數上看，姜濤今年《叱咤》成績大勝Anson Lo。

姜濤和MIRROR因工作未能現身叱咤頒獎禮。（葉志明 攝）

姜濤（IG：@KEUNG_SHOW）

《Lemonade》 、《On a SunnyDay》、《四月物語》、《給千億顆星選中的二人》、《說謊者》在A區票數分別為89票、775票、481票、102票、550票；B區票數為202票、2062票、521票、108票、592票；C區是126票、1813票、470票、92票、519票；最後D區是84票、569票、514票、118票、659票。Anson Lo和姜濤的歌曲票數差足逾4700票，差距驚人。

Anson Lo（ansonlht@IG）