叱咤2025｜馮允謙對「冇hit歌論」無感　陳柏宇忘記宣布開紅館騷

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025》昨晚（1日）圓滿結束，今年男歌手金獎得主馮允謙、女歌手金獎得主李幸倪及男歌手銅獎得主陳柏宇在後台接受傳媒訪問時，心情依然難掩激動。入行多年的陳柏宇坦言這份榮譽對他而言，遠超獎項本身的重量，更像是一份對他音樂生涯的肯定。

今年男歌手金獎得主馮允謙、女歌手金獎得主李幸倪及男歌手銅獎得主陳柏宇在後台接受傳媒訪問。(陳順禎 攝)

陳柏宇驚爆紅館開騷消息？

陳柏宇在訪問中「自爆」差點在台上忘記最重要的感言，連最重要的兩位老闆都忘了多謝，還有一個重大消息也忘了：「其實我想同大家講，7月紅館見！」此言一出即引起現場記者哄動。雖然細節仍有待公布，但他笑言這次得獎給了他很大的信心，希望在接下來的個唱中能與樂迷分享更多音樂。

陳柏宇驚爆紅館開騷消息。(陳順禎 攝)

馮允謙曾陷入低潮想過「轉行」

馮允謙感性地透露，在加入現時唱片公司前，大約在 2017、2018 年期間，他曾陷入事業低谷：「當時幾乎冇咩工作，我真係諗過放棄，甚至諗過轉行唔再做音樂。」他感激公司當初願意給予一個年過三十、「肥嘟嘟」又有「暴牙」，且對自己完全沒信心的時候，願意給他機會：「隔咗六、七年，竟然可以開到兩次紅館，今日仲攞埋男金，對我嚟講真係一個奇蹟。」

馮允謙曾陷入低潮想過「轉行」。(陳順禎 攝)

珍惜當下與閉關準備

即將舉辦演唱會的馮允謙表示完成了剛過去的跨年騷及頒獎禮後，今日（2日）就要正式「閉關」為 1 月 17、18 號的演唱會練歌。他笑言自己中文並不是特別好，所以需要更多時間去練習歌詞。馮允謙被問到曾經被單立文指沒有hit歌，當時有否受到打擊時，他即表示：「我覺得作為一個artist一定要受批評，我係一個唱作人，而我做音樂係喜歡做呢樣嘢。我覺得你好難去預計寫一隻歌會唔會爆，會唔會hit，同埋我覺得做音樂如果你喜歡，你過到自己嗰關，你proud of自己嘅作品，其實就得㗎喇。」他坦言這番言論對他沒有太大的影響，會繼續做自己喜歡的音樂，更認為做音樂不要「為咗寫Hit Song而寫一啲自己唔鍾意嘅歌」。

馮允謙覺得做音樂不要「為咗寫Hit Song而寫一啲自己唔鍾意嘅歌」。(陳順禎 攝)

李幸倪坦然面對新歌爭議

同場的李幸倪今年成績同樣亮眼，對於新歌 MV 的造型引起網民兩極評價，她表現得非常大方：「我有睇到大家嘅意見，無論係鍾意定係覺得『麻麻地』，我都接受。」她透露團隊為了找衣服和構思視覺效果付出了巨大心力，甚至有成員因為負評而感到難過，她反而安慰大家：「每個人都有進步空間，我會繼續嘗試新嘢，下次一定會做得更好。」