叱咤2025｜魏浚笙林家謙堅持與鄧麗欣同框受訪：大家都係顏值擔當

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025》昨日（1日）圓滿結束，全晚高潮莫過於由鄧麗欣奪得「我最喜愛的女歌手」。鄧麗欣、魏浚笙及林家謙齊齊現身後台接傳媒受訪時，魏浚笙及林家謙堅持要與鄧麗欣一同接受訪問，林家謙解釋指：「因為大家都係『顏值擔當』囉！講中重點喇。其實我就唔係嘅，佢哋兩個係，所以我先想黐埋一齊，平衡返。」

(陳順禎 攝)

Stephy：堅持唔放棄就一定去到目的地

Stephy 坦言奪獎一刻感覺非常不真實：「真係 23 年喇。我 23 年前仲係 Cookies 組合嘅時候，第一年入行攞新人獎。相隔咗咁耐，今日上到台嗰種感覺真係好似一場夢咁。好似我頭先喺台上講咁，真係發自內心。」她亦在台下看到粉絲努力拉票，覺得不可以令大家失望：「無論如何，最緊要係堅持唔好放棄，就一定會去到你想去嘅目的地。」

(陳順禎 攝)

平時是「搞笑擔當」的Jeffrey不斷搞氣氛，笑指自己「由細睇 Stephy 啲電影海報大」，隨即被Stephy反擊：「哎呀，唔好再講喇！」場面爆笑。而家謙就一如既往的低調，雖然被大家起哄要求慶祝，他還搞笑表示「不如搵人贊助叉燒」。

(陳順禎 攝)

Stephy還爆料在台上之所以表現這樣淡定，是因為一早「催眠」自己不准哭：「我一喊就唱唔到歌，我好想好好咁唱完呢首歌送畀大家。」最後問到點樣答謝另一半，Stephy 甜笑表示仲未攞起過電話，會留返私下再答謝。