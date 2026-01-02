叱咤2025｜隊長Gao爆喊惹團員共鳴　芯駖同Candy自爆換咪驚險一刻

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025》昨日（1日）圓滿結束，COLLAR蟬聯組合獎項，成績斐然。七位成員接受傳媒訪問，氣氛既感人又搞笑。隊長Gao訪問一開始就已經喊到眼腫腫，更自嘲：「係啊，啱啱先喊完，但我其實唔想喊㗎！」

Gao自嘲「喊包」 Sumling溫馨約定見奇功

Sumling隨即爆料，在上台前與Gao做了一個「唔喊約定」，希望她可以冷靜地發表感言。怎料Gao一上台感觸良多，特別是想起這幾年身邊那麼多人支持、教導COLLAR，一時間情緒爆發。其他成員見狀即刻上前安慰，Ivy還笑言：「見到佢咁喊，我都差啲跟住喊！」

Day唔記得多謝隊友 Candy自爆「換咪」驚險一刻

Day台上表現緊張，落台後才忘了在台上沒有多謝隊友，隨即在鏡頭前補。而Candy同Sumling就分享了表演時的小插曲：原來二人在台上跳舞時不慎互換了支咪，最後靠住團員之間的默契同眼神交流，在短短幾秒內成功換回，連Fans都未必察覺。

Candy與193戀情

至於早前Candy曾被爆與193正在拍拖，雖然之後二人有作出澄清，但因為二人所屬的團體都會有合作，所以被問到見面時有沒有異樣時，Candy表示開場前都有見面：「打咗個招呼。」