叱咤2025｜林家謙明言「想抖抖」　預告還清歌債後暫別樂壇休息

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》日前2026年1月1日舉行，林家謙則奪得「作曲人大獎」、「唱作人」金獎兩個獎項。林家謙在台上一段「想抖一抖」的發言，翌日就在網上造成不少討論。



林家謙明言「想抖抖」。（葉志明 攝）

作曲而優則唱

早於2014年，林家謙以作曲人身分入行，創作過如《矛盾一生》、《心之科學》、《是但求其愛》等歌曲，與他合作過的歌手不計其數，包括梁詠琪、楊千嬅、楊丞琳、C AllStar、薛凱琪、衛蘭、陳柏宇、周柏豪、Gin Lee、許廷鏗、鄭欣宜等等。其後，「潛伏」於幕後將近5年的他，於2019年初登樂壇，以歌手身分出道，一人包辦《下一位前度》並獲出色的成績。

初出道時的林家謙。（ig圖片）

當年林家謙為容祖兒所寫的《心之科學》奪得《叱咤樂壇至尊歌曲大獎》。（截圖）

入圍佳作多

雖然近年他為自己創作出不少經典歌曲，如《一人之境》、《神奇的糊塗魔藥》、《喃嘸師感官漫遊》、《冬季限定》，但他仍沒有停止與其他歌手的合作，產量依舊相當驚人，例如近年就有謝安琪的《50/50》、雲浩影的《你在我不遠處》、鄧麗欣的《戲一場》、Teddy Fan的《殺出鑽石山》，甚至汪明荃（阿姐）的《Make My Day》也是出自他之手。

林家謙話想抖抖，歌手想出歌時又要煩惱了。（葉志明 攝）

雲浩影Cloud扁晒嘴。（截圖）

林家謙：需要抖抖

日前《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》舞台上，他明言想抖一抖，確是令人不感到意外。他說：「多謝安琪，多謝Cloud，er，咁就，我嚟緊，不過我今年可能未必好似之前咁樣承諾太多歌，我覺得我自己創作上係需要抖抖，所以我希望自己⋯⋯」少爺占補充：「還晒啲歌債啦，係咪已經？」林家謙回答：「又唔好咁講，但係我還晒之後，我覺得要，整理吓之後再⋯⋯係啦。」謝茜嘉又說：「即係預告會放一陣假？」林家謙：「唔係，即係咁講⋯⋯」謝茜嘉：「哎，遲啲上叱咤樂壇講。」林家謙：「我諗好多人創作人都需要休息吓再吸收吓，我都需要。好，多謝。」

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》主持之一，商台DJ謝茜嘉。（截圖）

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》主持之一，商台DJ 當奴、爺占。（葉志明 攝）

唔簽公司因為唔想妥協

數年前，林家謙接受《香港01》專訪時，就曾言不想簽公司，是因為想有「創作自由」。「我覺得簽公司係一個好大嘅承諾。尤其我個人都比較即興，突然想做歌就做，直白啲就係我行我素，所以我都驚自己會同公司發生爭執，始終簽一間公司做音樂，就要有某程度上嘅妥協。既然預計到大家會做得辛苦，大家無謂浪費大家時間，我有手有腳咪自己去實踐自己嘅想法囉。」

不過林家謙也不忘「戴頭盔」：「當然如果有唱片公司觀察咗我一段時間，覺得大家可以相處到，我都好歡迎大家搵我，我絕對唔係死都唔同人合作，我覺得合作係必需，但一定要志同道合，互相尊重。」【專訪】認識生力軍金獎得主林家謙：冇簽公司，因為唔想妥協

如今看來，其實林家謙自組公司出歌，於他而言是更好選擇。最少，他可以說「想抖抖」也沒人阻止。