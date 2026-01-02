SEVENTEEN演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] 將於2026年2月28日（星期六）—3月1日（星期日）在啟德主場館舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
SEVENTEEN演唱會2026香港 | 詳情
演唱會日期：2026年2月28日及3月1日
演唱會時間：下午6:00
演唱會地點：啟德主場館
門票價錢：（座位）港幣$2,899*、$2,299、$2,099、$1,899、$1,599、$1,099及 $899；（企位）港幣$2,099
*所有購買$2,899門票的觀眾將可參與演前彩排，獲得一套專屬頸繩及通行證，並享有優先入場資格
SEVENTEEN演唱會2026香港 | CARAT MEMBERSHIP優先購票
1.CARAT MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員優先購票登記
優先購票會員註冊平台：Weverse
優先購票會員註冊日期：1月2日（星期五）上午10 :00-1月4日（星期日）晚上11:59
申請註冊會員優先購票
2. CARAT MEMBERSHIP會員優先購票
優先購票會員發售平台：HK TICKETING
優先購票會員開賣日期：1月20日（星期二）
優先購票會員開賣時間：上午10:00至晚上11:59
*若要參與優先購票會員預售，須首先透過 Weverse CARAT MEMBERSHIP申請優先購票碼。
SEVENTEEN演唱會2026香港 | Trip.com優先購票
優先購票發售平台：Trip.com
優先購票開賣時間：1月21日（星期三）
優先購票開賣時間：上午10:00至晚上11:59
SEVENTEEN演唱會2026香港 | 公開發售
公開發售平台 ：HK TICKETING
公開開賣日期：1月22日（星期四）
公開開賣時間：上午10:00起
SEVENTEEN演唱會2026香港 | 座位圖
SEVENTEEN演唱會2026香港 | 交通
港鐵：
－港鐵啟德站：從D出口離開，沿車站廣場步行約10分鐘即可抵達啟德體育園。、
－港鐵宋皇臺站：從D出口離開，步行約5分鐘即可抵達啟德體育園。
巴士：
【1】九龍城碼頭巴士總站 — 步行12分鐘即可抵達啟德主場館，、
2E｜白田（北）- 九龍城碼頭
6C｜美孚 - 九龍城碼頭
6F｜長沙灣（麗閣邨）- 九龍城碼頭
11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭
45｜葵涌（麗瑤邨）- 九龍城碼頭
61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭
75X｜大埔（富善）- 九龍城碼頭
85｜火炭駿洋邨 - 九龍城碼頭
85A｜廣源 - 九龍城碼頭
115｜中環（港澳碼頭）- 九龍城碼頭
241X｜青衣（長青邨）- 九龍城碼頭
【2】香港盲人輔導會（木廠街） — 步行6分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑香港盲人輔導會（木廠街）的巴士路線：
3B｜慈雲山（中）- 紅磡（紅鸞道）
5C｜慈雲山（中）- 尖沙咀碼頭
11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭
11K｜竹園邨 - 紅磡站
12A｜長沙灣（海達邨）- 黃埔花園
21｜彩雲 - 紅磡站
61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭
85A｜廣源 - 九龍城碼頭
85X｜馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）
106｜黃大仙 - 小西灣（藍灣半島）
608｜九龍城（盛德街）- 筲箕灣
【3】中華煤氣公司（馬頭角道） — 步行8分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑中華煤氣公司（馬頭角道）的巴士路線：
3B｜紅磡（紅鸞道）- 慈雲山（中）
5C｜尖沙咀碼頭 - 慈雲山（中）
11K｜紅磡站 - 竹園邨
12A｜黃埔花園 - 長沙灣（海達邨）
21｜紅磡站 - 彩雲
85X｜紅磡（紅鸞道）- 馬鞍山市中心
106｜小西灣（藍灣半島）- 黃大仙