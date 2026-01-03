唱作新人Tr33舉辦首個音樂見面會　獲樂迷捧場唱《用背脊唱情歌》

年輕唱作歌手Tr33 昨晚（1月2日）於中環海濱AIA嘉年華，成功舉辦首個個人音樂見面會《2026樹式見面會》。見面會由 WASSUP Collective、光尚娛樂及Starring Entertainment Culture聯合主辦，吸引了眾多暱稱為「小樹熊」的忠實樂迷到場支持，場面熱鬧。



Tr33自2020年起堅持街頭Busking表演，五年來默默耕耘創作。（大會圖片）

Tr33 Busking起家

Tr33自2020年起堅持街頭Busking表演，五年來默默耕耘創作。2024年作品《沉船仔》憑藉動人旋律與真摯情感，於YouTube累積超過130萬觀看次數，成為Tr33音樂路上的重要里程碑。這次見面會是他為答謝一直支持他的「小樹熊」而精心準備的音樂聚會。

好多捧場客。（大會圖片）

未上架新作《韓劇愛情》

見面會上，Tr33除了獻唱代表作《沉船仔》外，又首度現場演唱全新未上架作品《韓劇愛情》，為樂迷帶來驚喜。他分享創作靈感時表示：「小時候常和媽媽一起看韓劇，原來韓劇愛情是這樣的。其實我還未到訪過韓國，所以前幾天特地飛去當地，就是為了這首歌，也在當地拍攝了一些片段，將會放在新歌 MV 裏面。」他期望這首充滿浪漫氛圍的歌曲，能為樂迷在這個冬季帶來溫暖。

Tr33 亦透露，過往將大部分時間、精力與資源投入Busking與創作，甚至未曾旅行。（大會圖片）

全力Busking

Tr33亦透露，過往將大部分時間、精力與資源投入Busking與創作，甚至未曾旅行。直至去年到訪台灣，他才深刻體會到遊歷不同地方所帶來的新視野與創作養分，說：「我決定日後多探訪不同地方，體驗當地人給予我的感受，從而取材作為寫歌靈感。」他過往的作品題材涵蓋地方與愛情，而《韓劇愛情》正是受韓劇中浪漫情節啟發，寄託對美好愛情的嚮往。

演出中，Tr33亦展現其音樂才華與親和力。（大會圖片）

致敬唱《用背脊唱情歌》

演出中，Tr33亦展現其音樂才華與親和力，除了選唱菲道爾《能遇見就很不錯》、魏如萱《我在紐約打電話給你》及 Gareth.T《用背脊唱情歌》等作品向音樂人致敬外，更唱出了台灣小天后陳華爆紅歌曲《想和你看五月的晚霞》在三年後迎來全新版本的《夏日續章》，這首新歌部分曲詞，就是來自Tr33的《你知道你比晚霞好看嗎》授權。

Tr33見面會上又設立特別的「點唱環節」。台下「小樹熊」反應熱烈。（大會圖片）

點唱環節

Tr33見面會上又設立特別的「點唱環節」。台下「小樹熊」反應熱烈，紛紛醒目地以手機螢幕打出心水歌曲名稱，即場點歌，互動氣氛高漲。而最具驚喜的環節，莫過於 Tr33 現場隨機挑選一位「小樹熊」，由她提供「初戀、浪漫、夢見」三組詞語，即場進行作曲，讓fans體驗Tr33的創作過程，展現他即興實力，引得全場鼓掌。整晚演出，Tr33 不時貼心提醒樂迷天氣轉冷，並呼籲大家使用他特意為活動準備的「33保溫杯」多喝暖水，窩心舉動盡顯對樂迷的關愛。

從街頭走向專屬舞台，Tr33 用音樂證明堅持的力量，新一年將帶著更多音樂和創作，繼續與樂迷相伴成長。