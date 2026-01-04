香港電音｜2025年波盛私心推介的香港電子舞曲

過去一年感謝各位讀者的支持，亦感謝所有抽空接受訪問的 DJ。本專欄最初集中介紹不同的電子音樂類型，其後逐漸加入更多本地元素，2025年訪問了更多本地DJ，希望讓讀者認識和了解本地的電子音樂文化。同時，筆者仍希望本地流行音樂可以百花齊放，令電子音樂和舞曲不再被視為另類或偏門的音樂類型。



慶幸的是在2025年，廣東歌市場確實出現了比以往更多類型的電子舞曲。這些舞曲不止是一首籠統的Dance Pop，它們當中所運用的元素，更是可以被確切分類，歸類於不同的電子音樂類型中。除了有助擴闊電子音樂的維度，還証明了廣東話並非一道無法跨越的高窗，舞曲依然能超越語言限制，廣東歌尚有很多待發掘的可能性。



本月專欄將從香港主流音樂市場中，精選一些筆者喜愛的單位，並從他們在2025年的作品中挑選私心推介的歌曲。醜話說在前，以下推介既沒有劃一標準，也沒有代表性，全是筆者按個人喜好而挑選。



Jace 陳凱詠 - 《大車BIG CARS》

2025年最眼前一亮的一張專輯，非Jace的《REVOLVING: UP》莫屬。自2023年獨立發展後，以首張EP《HATCHING》孵化出全新的陳凱詠，歌曲的個性更顯強烈，不受語言限制外，大膽用上更多非香港主流市場常見的音樂類型。

新專輯第一主打《百妖夜行的修行》在2024年開啟青蛇章節，由hirsk和蔡德才打造中西合璧的豐富編曲。其後推出的歌曲繼續突破傳統流行曲的概念，注入更多現代電子舞曲元素，例如《蛻SWITCH》Build Up後迎來簡潔、乾淨、有力的Drop；與Novel Fergus合作的《西湖》以Dancehall和Afrobeats節奏為歌曲注入東方神秘色彩。

但論筆者私心最愛，絕對是《大車BIG CARS》。用上現今電子舞曲市場流行的節奏和音色作為基礎，帶點硬的鼓點、高BPM的速度感以及中段的節奏變換，令音樂充滿力量，猶如一輪在公路飛馳的大車。配合Serrini的歌詞意境和Jace的演繹，實在地展現何謂速度與激情。

而在《大車 BIG CARS》推出前約一個月，Blackpink發佈的《JUMP》已很合筆者的口味，令《大車BIG CARS》仿如《JUMP》在廣東歌市場的巧合延續，故此立刻成為筆者歌單的常駐歌曲，成為2025年最喜歡的一首歌。期待她如何在二月的紅館舞台呈現《大車BIG CARS》的威力。

Marf 邱彥筒 - 《Love Me Down》

在筆者心目中，Marf與Jace同樣是近年非常出色的本地歌手，二人的個性、音樂風格和魅力都隱約予人小天后的感覺。Marf自《全民造星IV》已十分亮眼，能唱能跳，在舞台上的魅力和自信，為她贏得當屆冠軍。以COLLAR成員身份出道後翌年，開始推出個人作品，進一步確立她的個人風格。

Marf能駕馭不同類型的歌曲，無論是療癒的抒情歌《海》，Groovy的R&B《All That I Want》，還是力量型的舞曲《*~Silencio…Shh》，她都處理得游刃有餘。Marf先天獨有的外貌和帶點沙啞的聲線，在配合得宜的造型下，演繹Exotic的舞曲時尤其突出，令她的形象和風格變得更為獨一無二。

2025年年中推出的《Love Me Down》，再次感受到Marf如何駕馭這類本地市場本應難以消化的音樂。Marf曾表示一直很想創作一首南非女歌手Tyla那類Afrobeats的作品，皆因喜歡那類音樂的自由與奔放。向監製T-Ma提出後，最終得到一首《Love Me Down》，令人耳目一新。

市場上歌曲類型的局限，並非缺乏有能力的製作人所致。以Afrobeats為例，它需要的正是一個像Marf一樣喜歡這種音樂的歌手，更重要的是這個人有能力去駕馭。當然，觀眾的接受程度亦扮演一個重要角色。觀眾接受，唱片公司有利可圖，歌手才有空間去嘗試，拉闊樂壇的光譜。Marf在擔任Coldplay香港站的嘉賓後，贏得不少掌聲和關注，期待她繼續借自身的影響力，把她的喜好和新的元素注入香港樂壇。

COLLAR - 《暴走女團》

COLLAR在2024年推出EP《Unit 1201》，以4首不同風格的歌曲，並透過Road Trip概念包裝整個公路故事。踏入2025年，COLLAR的4首歌曲在風格上變化更大。先是帶有拉丁風味的《Trouble Trouble》，由音樂、歌詞到MV等都展現成員頑皮一面，玩味感十足；《Riding High》一段洗腦式副歌令人一聽難忘；年尾的《下次不如相信自己一次》則是一首帶點Reggae的治癒歌。

若論COLLAR在2025年的4首作品，筆者更偏好《暴走女團》，原因是較喜歡這首歌在鼓的設計。無論是前奏還是第一個副歌，其乾淨、簡潔的鼓，一粒粒的打進耳朵，聽得爽快舒暢，算是一種較為個人的喜好。加上歌曲的其他部份已有豐富的分層堆叠在一起，忽然來一段簡單的節奏，形式一種張力，十分搶耳。

《暴走女團》是COLLAR第一首使用廣東話歌名的歌曲。MV擁有大量香港特色元素，茶樓的場景、茶餐廳伙記的造型和港式食物，故事亦令人聯想到黃秋生的經典電影《八仙飯店人肉叉燒包》。在音樂和畫面的配合下，第一次觀看MV已留下深刻印象。

VIVA - 《FOMO》

《全民造星IV》孕育出兩隊香港女團COLLAR和Lolly Talk，佔據本地女團版圖。而各大公司隨後亦一邊觀察，一邊計劃，打造自家女團。英皇唱片從各選秀節目中物色成員，最終由金牌經理人Mani親自挑選並組成四人女子組合VIVA。

VIVA出道2年一共推出了5首作品，撇除廣告歌《Morning Call》，平均1年2首作品，產量不算多，不過VIVA仍然是具有潛力的本地女團。2024年她們在《903 AllStar籃球賽》中的啦啦隊表演，讓不少觀眾刮目相看，成功在出道之年獲取不少支持。

除了令人印象深刻的現場演出，亦看得出公司及音樂團隊在音樂製作上的方向及想法。出道至今多首主打歌都具有簡單、直接的記憶點，這正是流行曲需要具備的條件。由《Topic Killa》的「more more more more」，到《DTR》的「boi boi boi boi boi」，來自韓國的音樂團隊刻意運用這些設計，試圖盡快讓歌曲停留在聽眾的腦海。

VIVA在2025年的2首作品則交回本地音樂人操刀，由陳考威負責監製。《FOMO》一曲保留了上述所說的VIVA舞曲特性，副歌一句「Ooooh oh」繼續簡單、直接地留下印象。有時歌曲並不一定要有很多大道理，尤其是流行舞曲，反而其娛樂性更為重要。一句容易上口的歌詞，耐聽的音樂，配合賞心悅目的畫面，把各個環節處理得恰到好處，讓聽眾可以放鬆地享受3分鐘的歌曲，便已足夠讓人留下印象，這亦是筆者推介《FOMO》的原因。

Honey Punch - 《滑到入心》

2025年可算是女團活躍之年。固有的包括年資較深的COLLAR，同期組成的Lolly Talk則未有在2025年推出作品，亦有出道只有短短1年的VIVA。而2025年主要有2隊女團誕生，包括Sony Music HK旗下Green Music透過偶像育成企劃「偶像女生」的一期生所組成的IdG Bubbles，以及在著名監製伍樂城的伯樂音樂學院中經選拔而組成的Honey Punch。

單從歌曲，你未必能猜到Honey Punch 6位成員的年齡只有13至16歲。出道作《蝶式》的聽感較為成熟，且具力量，這種反差正是伍樂城希望營造的化學作用。為進一步加強作品的實力， Honey Punch的頭兩首舞曲都邀請國際級音樂人合作，先有與aespa合作過的Josh Cumbee製作《蝶式》，其後亦邀請與BTS合作過的Chris James共同製作《滑到入心》。

無可否認，兩首作品都擁有高水平的製作，鼓點強而有力，編曲細節豐富，混音層次分明。不過，市場上已有與《蝶式》似曾相識的作品，例如Lolly Talk在2023年推出的《一把火》，令Honey Punch第二首主打歌《滑到入心》相對突出。副歌的旋律易記，配搭高水平的製作，已令歌曲贏在起跑線。6位女孩年紀尚輕，還有很多待發掘的潛質，且看她們的公司在新一年有何計劃。

馬天佑 - 《玩具》

2025年的一首《我們什麼都不是》令更多樂迷認識馬天佑這個名字，其流行程度絕對有力成為年度歌曲之一。馬天佑以鋪天蓋地式的宣傳令歌曲得以廣泛散播，其後推出多個版本，當中包括由WE5重新混音的《我們什麼都不是The Nothing Remix》，採用了電子音樂在近年流行的Melodic House and Techno風格，為本地廣東歌派對提供了新的選擇。

這首Remix確實讓人感到驚喜。常說廣東歌限制很多，但這首Remix的出現証明廣東歌也能駕馭不同音樂風格。本來它的出現已成為筆者的私心推介，馬天佑卻留有後著，在10月推出另一首更令人意想不到的作品《玩具》，超越了《我們什麼都不是The Nothing Remix》的位置。

繼2025年《nude》這張專輯，馬天佑在下半年展開新的音樂企劃，向他非常仰慕的王菲致敬。王菲的《玩具》收錄於同名EP中，但風頭被碟內的《暗湧》和《約定》掩蓋。但就音樂以至主題而言，在29年前的樂壇甚至社會中算是前衛。來到2025年的新版本，編曲、監製Perry Lau大膽地為《玩具》換上Techno的曲色，亦在人聲進行各種處理迎合曲風。而歌曲的結尾逐漸變慢，聲音扭曲，像在模仿上鏈玩具慢慢停下的狀態。玩具本來就有探索、無拘無束的含意，歌曲各項細節的處理都繼承了王菲的前衛精神，值得欣賞。

MC張天賦 ft. Billy Choi - 《168.5》

早於2024年，筆者便期待著香港主流音樂圈會出現Drum n Bass曲風的歌曲。原因是近年Drum n Bass在主流電子音樂圈的地位漸漸提高，尤其是2024年3月時，Martin Garrix在Ultra Music Festival的主舞台上播放了由Arcando製作的《Jungle》Remix版本，為這個沿自90年代英國的電子舞曲打開新一章。直至半年後，小塵埃在11月推出的專輯《Believer》便收錄了由陳嘉編曲的廣東話Drum n Bass作品《RPG》。

MADBOII在2025年4月亦推出了一首國語Drum n Bass作品《FRIEND ZONE》，但要數到廣東話的Drum n Bass，一等便接近一年。2025年10月MC與Billy Choi 合作推出《168.5》。除了緊貼現今流行的Drum n Bass音色，歌曲亦保留一貫本地流行曲以唱為主導的元素，加上Billy Choi的Rap，算是取得一個不錯的平衡。

《168.5》亦有一個小彩蛋，就是歌曲的BPM亦是168.5。原來這個主意來自Billy Choi，當時Demo本身的BPM是170，屬於Drum n Bass常見的BPM範圍。由於與168.5相當接近，監製李一丁便採納Billy的提議，令歌曲在細節上與歌名更加緊扣。另外值得一提的是《168.5》的編曲人葉澍暉，他擅長編電子音樂，不少電子感重的本地流行曲例如CK黃斯琪的《INK》和Windy詹天文的《大雕刻家》均出自他手。

Anson Kong - 《叛逆動物》

Anson Kong在2025年年尾推出EP《The Trip》，當中收錄了2首舞曲《Love Is On The Way》和《叛逆動物》。第一次聽《叛逆動物》時，因前奏的一段小提琴，誤以為這會是一首抒情歌，豈料前奏後直接轉換畫風，節奏一轉甚有驚喜。

歌曲另一驚喜是走New Jack Swing風格，已有多年沒有在本地新作品中聽到這種曲風。New Jack Swing流行於80-90年代的美國，由被喻為New Jack Swing之父的Teddy Riley所創作出來。他會幻想James Brown和Michale Jackson究竟會共同創作出一首怎樣的歌，因此將這種夢想與幻想，放進自己的創作中。New Jack Swing融合多種音樂於其中，R&B與Hip Hop的混合尤其鮮明。

鑑於New Jack Swing的流行，香港在90年代亦有過一些New Jack Swing的廣東歌。香港當時仍處於盛行改編歌的時期，多改編歐美作品的林憶蓮便揀選了Sybil的《Crazy 4 U》，製作出她的代表作之一《瘋了》。回到Anson Kong的《叛逆動物》，除了復刻New Jack Swing這個加分原因，他的演唱比以往更能與舞曲的音樂融合，絕對能成為他歷來個人舞曲中，位居前列的作品。