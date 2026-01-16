77歲徐小鳳近況激罕曝光返老還童　親切手挽結他手合照神采飛揚

香港樂壇殿堂級天后徐小鳳（小鳳姐），剛於今年元旦日度過77歲生日，近年罕有露面的小鳳姐在張崇德介紹下認識結他演奏家劉卓威，更與後輩相約茶聚，劉卓威於社交媒體分享茶聚拍攝合照，讓小鳳姐最新狀態曝光！

徐小鳳今年元旦後踏入77歲。（梁碧玲 攝）

徐小鳳近年甚少出席公開活動與露面。（梁碧玲 攝）

徐小鳳多年樂壇殿堂級天后地位不變。（符祥定攝）

徐小鳳已經多年未有舉辦演唱會。（梁碧玲 攝）

徐小鳳近況曝光面色紅潤似返老還童

在劉卓威分享的照片中，徐小鳳以一身時尚優雅造型現身，戴上茶色太陽眼鏡與黑色帽、露出烏黑濃密秀髮，在一襲全黑長裙外披上卡其色大褸並圍上格紋頸巾，保暖而不失優雅大方。徐小鳳在合照中展現和藹親切笑容，面色紅潤似返老還童，狀態與樂迷粉絲記憶一貫親切而神采飛揚！

徐小鳳與結他演奏家劉卓威茶聚，親切地手挽手合照，笑容一貫燦爛精神翼翼！（劉卓威IG圖片）

徐小鳳親切手挽劉卓威合照

劉卓威於社交媒體中興奮地表示，能夠與徐小鳳茶聚感到榮幸，難以想象能夠在張崇德引薦下與小鳳姐成為朋友：「讓我一個平凡人，竟然可以同小鳳姐做朋友！」小鳳姐在照片中更親切地挽着劉卓威合照，讓Jacky亦手足無措：「唔怕話畀大家知，我人生第一次有兩位靚女蹺住我手影相，我突然有點不知所措！」更感謝小鳳姐親臨自己數月前舉辦的音樂會，直言至今仍感夢幻：「多謝小鳳姐嚟睇我嘅concert，實在夢幻了！小鳳姐好可愛，張相影得似個十幾歲的細路女！」不少網民及小鳳姐的樂迷，在照片曝光後紛紛留言，大讚小鳳姐風采依然：「小鳳姐是殿堂級歌手，不得之了！」「小鳳姐還是那麼美！」對劉卓威能夠認識徐小鳳感到羨慕！

徐小鳳近況不時因出席飯聚而曝光。（小紅書圖片）

徐小鳳仍保留童真可愛一面。（小紅書圖片）