鄭大賢粉絲見面會2026香港｜門票攻略＋購票連結＋座位表

鄭大賢<2026 JUNG DAE HYUN - Special Fans Meeting in Hong Kong>將於2026年3月1日（星期日）下午3點在Portal, Hong Kong舉行，會在Trip.com開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

鄭大賢粉絲見面會2026香港 | 詳情

見面會日期：2026年3月1日（星期日）

見面會時間：下午3點

見面會地點：Portal, Hong Kong

門票價錢：VIP - HK$1,688 (全坐位)｜GA - HK$1,288 (全坐位)

鄭大賢香港粉絲見面會入場福利。（weibo@LegendEntertainment）

鄭大賢香港粉絲見面會特別粉絲活動。（weibo@LegendEntertainment）

鄭大賢粉絲見面會2026香港 | 公開發售

公開發售平台 ：Trip.com

公開開賣日期：2026年1月25日（星期日）

公開開賣時間：中午12點

鄭大賢粉絲見面會2026香港 | 座位表

鄭大賢香港粉絲見面會座位圖。（weibo@LegendEntertainment）

鄭大賢粉絲見面會2026香港 | Trip 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。