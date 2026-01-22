樂壇新人華浩然Wolris出道單曲《最差的人》　曾天妤做MV女主角

【新歌/華浩然/曾天妤】臻世娛樂旗下樂壇男新人華浩然（Wolris）正式出道，首支派台作品《最差的人》正式上架，並同步推出MV。作為首次與樂迷見面的作品，華浩然選擇以情感題材打頭陣，透過歌曲與影像呈現愛情中的迷惘與抉擇，為樂壇注入新面孔。



MV男女主角，華浩然及曾天妤。（劇照）

歌曲內容暗示華浩然個人經歷

雖然《最差的人》並非由華浩然親自創作，但他表示，歌曲內容暗示了自己的一段個人經歷。談到這首歌時，Wolris坦言：「我都曾經在生活中遇見過最差的人。」

他回憶，當年女方身邊一直有不少男性朋友，自己雖然介意，但仍選擇相信對方。直到有一日，朋友傳來一段影片，詢問片中出現的貓是否屬於其女友，他一眼便認出貓頸圈上刻有名字的吊墜，而影片則由一名男生上載到社交平台。

其後他向女友查問，對方解釋只是朋友送她回家，並無發生任何事情，但Wolris坦言：「孤男寡女共處一室，我始終說服不到自己。」最終他選擇平淡離開，亦慶幸自己能夠儘快走出低谷，重新迎向生活。

何佩樺Starla 。（劇照）

今年樂壇男新人華浩然Wolris。（劇照）

MV揭示不同感情狀態

《最差的人》MV找來曾天妤（Ece）與何佩樺（Starla）擔任女主角，兩人分別飾演男主角生命中「最差的人」與「最好的人」，透過兩段不同狀態的感情關係，呈現男主角在愛情中的掙扎與成長。MV以細膩鏡頭描寫相處中的距離感與重新靠近的可能，讓觀眾跟隨男主角的情緒起伏，思考在感情中何時應該堅持、何時又該放手，亦為歌曲主題留下更多想像空間。

今年樂壇男新人華浩然Wolris。（劇照）

MV男女主角，華浩然及曾天妤。（劇照）

女主角首次拍MV

何佩樺表示今次是她首次參與音樂錄像拍攝，並大讚整個製作團隊專業：「由疏化服到拍攝都好專業，好多謝公司同Wolris的邀請。」她亦分享自己的感情觀：「一世人總會遇過不合適的人，最重要是學識愛自己，上天自有安排，終會遇到『最好的人』。」

曾天妤同樣是首次拍攝MV，對於愛情觀，她表示：「我覺得感情只是有沒有緣份的問題，只要認為合適，就已經是對的人。」

作為出道第一首派台作品，《最差的人》為華浩然的音樂路揭開序幕。他期望透過這首歌，陪伴聽眾走過感情中的迷惘時刻，在故事之中找到屬於自己的共鳴與答案。