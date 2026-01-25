BLACKPINK演唱會丨陳凱琳包廂最富貴原地彈跳　陳瀅緋聞男友現身

韓國女子天團 BLACKPINK 一連三日於啟德主場館舉行世界巡迴演唱會香港站，吸引大批圈中藝人朝聖。當中以「男神殺手」陳瀅（Jeannie）最為搶鏡，她不僅與好姊妹 JW(王灝兒) 結伴現身，更懶理緋聞，高調帶同圈外緋聞男友 Howie 同行，兩人在席間全程聞歌起舞，玩得極之投入。

群星朝聖 陳凱琳坐包廂最富貴瘋狂跳舞

BLACKPING演唱會，現場可謂星光熠熠。陳曉華、陳楨怡等港姐代表亦有現身，陳楨怡更拿着粉紅錘仔打卡，少女心爆棚。而「最富貴」的莫過於陳凱琳（Grace），她與友人坐包廂欣賞，更拍片記錄自己 High 到「原地彈起」狂跳熱舞的畫面，情緒極度高漲。

陳瀅「嘟嘴」與緋聞男友Howie合照

現年 36 歲的陳瀅，今日（25日）在 IG 大晒睇騷靚相。相中見她對住鏡頭嘟嘴表現風騷，身旁正是緋聞傳足多年的 Howie。其實兩人的關係向來曖昧，早在 2019 年，陳瀅就曾公開稱呼 Howie 為「丈夫」，而男方亦以「老婆」甜蜜回敬。

去年 10 月，陳瀅更分享與 Howie 穿上粉紅色「情侶裝」慶生的親密照，兩人貼身靠在一起，足見交情匪淺。雖然陳瀅曾多次強調兩人只是好友，不可能發展成情侶，但今次再度「出雙入對」，令這段關係更加撲朔迷離。

陳瀅與周嘉洛緋聞傳足4年

入行十多年的陳瀅，緋聞名單長到可以列成表，包括黃宗澤、陳家樂、余德丞及羅天宇等男神。當中與周嘉洛因《痞子殿下》結緣，緋聞更傳足4年，一度被質疑地下情曝光。不過，陳瀅至今唯一公開承認的只有與賭王四房兒子何猷亨的一段情，去年受訪時仍堅稱自己「100%單身」，並未急於脫單。

