林奕匡專訪｜做父親後難分身　慘被誤會半退休：我唔係唔在乎事業

「當我抱住佢，佢真係一部份嘅我㗎，同埋係我太太㗎！It’s so emotional！」林奕匡（Phil）在2024年正式成為人父，人生列車亦隨之駛入新一站。近日他接受《01娛樂》專訪，大半個小時的訪問之中，上述這句說得興奮莫名的話，成為最令筆者觸動的一剎，甚至在毫無預警下被擊中淚腺，因為我完完全全能想像到，這位新手爸爸第一次把小生命捧在手心裡，那種難以言喻的神奇與震撼。就連訪問結束後，他仍樂此不疲地向記者展示手機裡的BB照片，一說起便笑到見牙唔見眼，笑容裡洋溢出來的幸福，相信即使未為人父母者，也必定感受到這份喜悅。

只是，當生活看似穩定、家庭圓滿，有朋友恭喜他：「好戥你開心呀，依家可以差唔多半退休狀態。」之際，Phil卻坦言介意被誤以為半退休、唔憂做，更感到難以向他人表達自己在歌手與父親角色間的拉扯。旁人能輕率說一句「上咗岸」，是因為很少人看到，Phil是在關燈哄完孩子入睡後的深夜，才能把時間一點一點擠出來寫歌。一直以來，他或許給人一種沒什麼野心的感覺，但那絕非不在乎事業，他對音樂、對獎項有期許，不過做了爸爸後時間確實更有限，不想錯過孩子成長，代價就是工作列出比以前駛慢了點。

然而，慢不等於停下腳步，在近日推出新碟《The Next Station》之際，他竟發現自己已累積超過100首創作，有寫給別人，也有寫給自己。這個數字，令Phil意識到自己已走得比想像中更遠，也讓他開始訂立下一站的目標，希望在真真正正退休的那天前能夠完成。

服裝：COS

形象：Syan Leung

化妝：Carmen Chung

髮型：Kenki Lau



林奕匡接受《01娛樂》專訪。（陳順禎攝）

堅持推出實體專輯 是儀式感也是對自己作品的尊重

新專輯取名《The Next Station》，寓意人生如列車，駛過不同站台。Phil說：「呢張專輯點解叫呢個名，因為人生都好似一個列車咁樣，會去唔同嘅地方，有唔同嘅站，唔同嘅stage嘅人生。我真係經歷過幾唔同嘅station，由當時純粹只係人夫，而家變咗人哋嘅爸爸，喺人生嘅體驗裡面，都幾大變化。」

林奕匡在人人都用串流平台聽歌的時勢下，仍堅持推出實體碟《The Next Station》。（Instagram：saxyphil）

在串流音樂主導的年代，人人聽歌都用電話，連Phil自己的車都沒有CD機，但他依然堅持推出實體專輯。這不僅是為了回饋核心歌迷，更是一種儀式感。「某程度上，做音樂唔係淨係for你嘅最核心嘅fans，但係如果唔特別去做一啲嘢for佢哋嘅時候，其他嘅樂迷，或者疏啲嘅朋友，又點可能會知道你嘅存在，或者識得去留意到你呢？」Phil認為身為歌手，自己都要先尊重、相信和喜歡自己的音樂，繼而推出一張自己感到滿意和自豪的專輯，再將他傳播開去，讓歌迷和更多人聽到：「雖然成本上一定係貴，尤其是當大家而家都係喺streaming嘅平台聽歌為主，我自己都係，我架車都冇CD機嘅，但係係一個好重要，亦都係好值得留念嘅一件事，因為當呢個世界越嚟越去digitalize（數碼化）嘅時候，更加要識得去Treasure（珍惜）剩餘嘅physical嘅element（實體元素）。」

《The Next Station》是Phil相隔四年推出的新專輯！（Instagram：saxyphil）

初為人父頭三月日日喊 打開從未想像之喜悅

倘若把Phil 40年的人生分成不同車站，這幾年最大的分水嶺，無疑是從人夫升格至人父，彷彿打開了一個全新世界。他喜上眉梢地表示：「其中一個最大嘅Difference係我做咗爸爸，我覺得好神奇嘅，好多人都講話做咗父母係會特別開心，攰同埋辛苦係絕對係嘅，但係嗰種開心喜悅，al least，for我，遠遠超越過我自己想像，好似打開咗道門，原來人生仲有咁大嘅空間我未體驗過㗎！我唔知道佢存在呀，Wow！我係人哋嘅仔，我受咗好多年，感到人哋嘅愛，人哋嘅支出，as一個全部接收，但係第一次係以一個爸爸嘅身份去付出返愛，仲要係無條件嘅愛，係咁樣嘅。」

林奕匡40年人生有過不同的車站，而近日最大的中轉站，便是成為了爸爸。（陳順禎攝）

從Phil的片言隻語，也絕對感覺到他父愛何其澎湃濃烈，Phil更坦言在兒子出生頭三個月，自己幾乎天天都在哭，因為感覺實在太神奇、太難以致信了，他表示：「正如我頭先所講，個個都咁講，做咗爸爸媽媽係會好開心㗎，但係有啲人都話，其實係咪真係咁開心呢？ For我嚟講係我真係都期待咗好耐，我好期待嗰一刻，甚至有諗過⋯⋯有可能未必做到爸爸，you just never know，真係冥冥中安排。不過真係當我抱住佢，佢真係一部份嘅我㗎，同埋係我太太㗎！it’s so emotional！」不過Phil當然不會「要仔唔要乸」，在BB出世後，他每日都向太太表達感激之情，認為似乎如何道謝，都不足以答謝太太將BB帶到這個世界的偉大，也因此，他希望這個他和太太的「結晶品」，無論如何都健健康康、快快樂樂地成長，這便足矣。

Phil直言兒子初出世頭幾個月，自己每日都喊，反而太太在生完BB後爆哭一場後就沒哭過。（Instagram：saxyphil）

近年不少年輕家長移民，Phil過往曾想過將來帶小朋友返加拿大住，但其後又改變想法：「我覺得唔應該一開始就已經斷定咗，我個小朋友一定要留喺邊度，或者行咩一條路，最緊要佢知道佢想行咩路，咁我盡量配合。佢想做運動員，咁可能喺呢度會多啲資源喎，如果佢想讀科學，OKOK，I know where to go。」（Instagram：saxyphil）

想做Super Dad卻力不從心 嘆育兒必先有時間本錢

雖然沉浸在父愛的喜悅中，但現實的育兒挑戰卻接踵而來。Phil鼓勵大家生育，卻也語重心長地提醒要有充足的準備，生BB後開支一闊三大，不少年輕夫婦比以前還得更拼命工作賺奶粉錢，但換來的卻是要犧牲跟BB見面相處的時間，Phil目前也仍在摸索如何分身：「你要去工作，同埋抽出時間去照顧佢，有時真係冇可能相同一齊同時發生，你要攞嗰個balance，it’s really really hard！我有時真係自己好想陪仔仔多啲嘅時候，工作上嘢又pile up（堆積如山），有時熄燈氹完佢瞓覺，我先可以去寫歌，寫寫吓，天光喇？佢起身啦已經？」

成為父母後，生活一定比之前困身，可能要犧牲自由以及與朋友見面的時間，Phil認為只能在有機會相聚時就多珍惜，不要常常想「遲啲」。（陳順禎攝）

Phil很想做一個「Super Dad」，但現實就是力不從心，身體告訴他自己沒有這樣的精力，而Phil知道這是不少父母面對的難題，因此也只得好好去建議和計劃：「去做一件事，當你個preparation夠好嘅時候，你就有多啲時間同埋資源去享受嗰個階段，因為一個小朋友頭嗰兩三年時間，每一日都係好重要！以一個成年人兩三年時間計，你問我而家同埋三年前嘅分別，除咗做咗爸爸之外，差唔多啫；但係對佢哋係好重要，所以你要有嗰個本錢，時間嘅本錢去抽出嚟陪佢，你先可以做呢個選擇，sounds so hard，真係it’s really hard。」

訪問時講到離別，Phil透露曾有朋友因癌離世，原以為彼此還有漫長人生繼續做朋友，對方卻先走一步，一向理性相信科學的Phil反常地做了一件「傻事」：「我特登去visit佢嘅靈位，我本身係好科學嘅人嚟，但係嗰刻I need to go there，同佢講啲心事，maybe I’ll feel better.」（陳順禎攝）

被以為「半退休」感介意 深宵寫歌力證在乎音樂事業

Phil所談及的掙扎，甚至令歌迷對他有了誤解。外界看他生活無憂，除了才華和工作，亦擁有一個美滿家庭，甚至以為他已經「上岸」。Phil 苦笑說，有時自己「Emo」（情緒低落），卻不敢宣之於口，免得被以為無病呻吟，他續說：「有時唔開心嘅時候，當大家全世界都講緊『我好戥你開心』，你同人講其實我呢排唔開心，好似好唔啱feel。同埋我本身個人比較樂觀，我唔慣好似好放負嘅感覺，我平時啲放負都係對住啲啞鈴『呀！！！』又或者係用其他方式去發洩。」

Phil亦太太Rikko及兒子Darrien幸福美滿，經常分享家庭生活照，想不到有人因而以為Phil已半退休。（Instagram：saxyphil）

最讓他感到無奈的，是連朋友都以為他安於減產做湊仔公和歎世界，他說：「會有好多唔同嘅朋友甚至係歌迷都會話，好戥你開心呀，依家可以差唔多半退休狀態咁樣，just enjoy life！」然而，這些人卻看不到他半夜擠出時間寫歌的勞累，Phil澄清：「其實我唔係半退休狀態，我亦都真係好努力想去繼續做好我嘅音樂，亦都係照顧我嘅小朋友，難免有啲朋友可能會誤解，覺得我唔在乎我事業，或者我唔努力。I don’t blame them，因為的而且確Action或者大家睇到嘅嘢，係重要過你講嘅嘢嘅，咁真係我呢四年出一隻專輯，10隻歌，真係唔算特別多，所以令到大家可能覺得……Phil係咪唔在乎或者唔係好努力嘅時候，我唔怪得佢，所以更加要working harder，因為畢竟i still love to do music，同埋仲有好多嘢未做到，我未想去放棄。」

Phil坦承四年出一隻碟確實不多，難免令人誤解，他只得在2026年做多點歌，證明自己未放棄。（陳順禎攝）

四年磨一劍出新碟 要歌迷等待感愧疚

距離上一張專輯《Philosophy》已有四年，Phil承認在香港樂壇這算是一段很長的時間，不過作為唱作歌手，其作品必須要透過時間和歷練才能誕生，他不想為寫而寫，「以前可能一年出兩隻碟㖭，近年可能大家都會用多啲時間去做，同埋已經冇咩叫做sidetrack，每一隻歌都係一首plug嘅歌咁樣去。相比之下如果係外國嘅歌手，其實三、四年出一隻專輯係好正常嘅事，尤其是我覺得唱作歌手更加係，因為冇時間，何來有更多嘅歷練去寫故事呢？」但他亦坦承，自己不是多瓣數藝人，不需拍劇、跳舞之類，基本上都是全職唱作歌手，理論上應該再創作更多作品，因此這亦是他2026年目標。

距離上一張專輯《Philosophy》已有四年，Phil承認在香港樂壇這算是一段很長的時間，自己也不想樂迷久等，他答應2026年一定會寫更多歌！（陳順禎攝）

筆者認為，外界覺得Phil半退休，也可能是他向來彷彿與世無爭，也沒有野心，Phil並不完全否認，但他心底其實有一團火，「野心呢個字眼啱，啱，我中文唔係好叻，但係的而且確係有好多我啲friend都會同我咁講，覺得我好似……冇所謂啦，安於現狀咁樣，但其實一部份嘅我係同自己講，好似一個催眠，有就錦上添花，冇都繼續努力，但其實某程度上支持我嘅朋友、樂迷， it’s not fair to them，佢哋都希望我可以做多啲歌，或者有機會可能攞獎或者點樣，我同等地應該去報答佢哋，with更多嘅努力，做好嘅音樂！」

Phil被很多朋友說他沒野心和安於現狀，他直認還有很多事想做，攞獎當然是其中之一。Phil出道15年來，未攞過任何男歌手獎項，他只得繼續努力做歌，希望歌曲有日能帶他上頒獎台。（陳順禎攝）

入行15年惜未獲男歌手獎 歌唱實力不減反增

訪問當日正夕2025年尾，頒獎禮在即的日子，同門好友陳柏宇曾表示自己對獎項沒壓力，但公司就有壓力，問Phil又對攞獎有何想法，他覺得自己與陳柏宇心態並不同，至少對方已攞過「我最喜愛男歌手」，其餘所有獎項都是Bonus，因此沒壓力也正常。Phil坦言：「我入行第15年，的而且確未攞過男歌手任何一個顏色（金銀銅歌手獎），所以仲有好多獎項，自己都未有機會可以攞到，我覺得係一個好嘅指標，亦都係一個目標去追隨嘅。」他透露自己這幾年其實在唱歌上也多下了苦功，他找歌唱老師學唱歌，希望挑戰音域更廣、情緒更豐富的歌曲。Phil的努力也確實有成果，在製作新碟的過程中，他對自己聲線有了更新的發掘，「通常啲人話，年紀愈大嘅時候就未必唱得返以前個Key，我而家反而唔係，個Range愈來愈闊，係值得去開心嘅事，亦都可以去tackle（處理）一啲唔同嘅genre 或者更高難度嘅歌，或者去show到唔同啱一面俾大家，我都真係希望呢個趨勢可以繼續！」在新碟上，《那些不愛我的人》便是最能體現其進步的作品。

Phil說《那些不愛我的人》是幾年前自己未必有能力做的歌，但隨著這一兩年再學唱歌，Phil的歌曲處理技巧也大大提升：「呢首歌既是Cantopop嘅ballad，亦都係western style嘅一隻歌混合咗。我寫嘅時候想做一啲R&B多少少嘅，但係多啲power，more emotional嘅一隻歌，musically同埋vocally都有佢嘅難度！」

自知零新聞被嫌悶 寧做好YouTube堅拒造新聞

除了被認為冇野心外，Phil歷年來也沒什麼花邊新聞，在觀眾只想看八卦是非刺激眼球的娛樂圈內，他這類「零負面新聞」的藝人，難免蝕底，甚至令人覺得有點悶。Phil語帶幽默說：「No news is bad news吖嘛！」他絕對知道這或是一個問題所在，他是歌手，同時也是聽眾、觀眾，當然也會知道觀眾愛看什麼：「我都會有追求娛樂性嘅東西嘅時候，我自己都好明白，歌唱比賽節目，冇一啲值得去傾嘅環節，咁點會有人留意？要有啲controversy（爭議），或者有啲歌手要做一啲嘢，佢明明好talented，點解要做一啲咁花邊嘅事，去攞Attention呢？Even great musician with great music，都需要多啲attention先會被留意到，尤其是呢個世界，咁快捷所有嘢，大家個attention span咁短，所以某程度上我比較…… simple，舒服，同埋比較腳踏實地嘅Approach，係一定有佢蝕底嘅一面，但係亦都有人欣賞呢樣嘢㗎嘛，所以我覺得係可以攞到個平衡，of course我覺得自己可以主動啲嘅，以前嘅我唔識得Social，我係好I，慢慢呢行將我由I拉到去E少少。」

雖然本身是I人，但Phil也逐漸令自己「E」一點，譬如多些主動提出作曲給其他歌手：「畀著10年前，好多歌我都寫唔到，因為我都冇去reach out」。（陳順禎攝）

Phil直言：「我會唔會主動去做一啲花邊嘅嘢？I don‘t think so啦。」既然做不出嘩眾取寵的事，他選擇用自己的方式去讓大眾了解他，例如YouTube節目《Phil in the Car》，這亦是這位愛車之人策劃多時的大計，目前經營了兩年，邀請不同歌手或好友上自己的車，邊揸車、邊傾偈唱歌：「有時就係喺一個好uncut，好raw嘅情況下傾偈，其實我哋冇乜script（劇本） 㗎，淨係知道可能我哋會唱依兩隻歌，去邊度載你，最後你要去到邊個目的地，當係遊車河，兜吓風咁傾緊偈，其實好natural，亦都冇得去扮，俾大家睇吓我本身個人係點。」

雖然冇新聞、冇話題的確可能有點輸蝕，但Phil就拒造花邊新聞。（陳順禎攝）

被指娛樂性不足，Phil就推出YouTube節目《Phil in the car》，是音樂以外的嘗試：「以前覺得，林奕匡做好音樂就算啦，但係其實我好鍾意車呢樣嘢，係我所有朋友、同事個個都知，點樣將佢令到同樂迷分享到，而亦都令到嗰件事舒服呢？諗住好耐，所以呢兩年先開始做呢件事，I think it’s fun! 」

即使被問到身邊人有無建議他製造話題，Phil依然是那個在收工後只想回家的顧家男，笑言：「講笑咩？（有人話）『佢冇傳過緋聞嘅？』點傳啫？但係的而且確，就算唔係要去做一啲怪嘅話題都好，我諗係Just多啲Happen已經係一件事，正如我寫多啲歌俾其他人，或者多啲出去食飯打吓波，其實都係一件事。」

創作破百首成里程碑 下一站盼辦作品展

分享完今個站，問到Phil在駛進下一站之前還有什麼目標想達成，他認為目標要有遠有近，若將它訂得太遙遠，分分鐘只會不斷拖延症發作，每日都說：「聽日先啦！」他指過往一年寫太多歌給朋友，承諾2026年一定要多些歌給自己，要先有作品，才能逐步達成緊接的目標：「我自己想，紅館就係一個好遠嘅一個目標，細細個，入行嘅時候，絕對有諗過，one day、one day（有朝一日）……而家好似講到好遙遠嘅一件事，但係亦都諗過想做一個作品展，我寫過咁多歌畀其他人，如果我唱會點呢？我覺得都好Interesting！唔好話一個concert、賣票呢件事，純粹自己去唱返咁多隻歌，我都覺得好想去試，好想聽返。」

除了每個歌手都會有的「紅館夢」外，Phil希望能開作品展，唱出那些他作給別人的歌。（陳順禎攝）

訪問尾聲，Phil分享了一個令他自豪的小發現，這或許比任何獎項都來得實在，更是紀錄他過往一站一站的腳印，帶著他來到這裡，「啱啱做依張專輯嘅時候，有個得意嘅現象發生，《CASH》會講你所有作品，你寫過俾人、寫過俾自己，總之有關你創作嘅嘢都會keep住個database，當我log in to我個作曲嘅database嘅時候，我screencap咗！啱啱寫住：『100首！』wow！ 100首！有啲係自己啦，有啲係寫畀人，亦都有啲其他嘅音樂創作。」於是他忽發其想，希望在歌手生涯結束前，至少可儲夠200首：「我覺得係好值得自豪嘅事！至於有冇機會可以攞到最佳作曲人，或者係男歌手唔同顏色嘅獎，我相信如果冇嗰啲作品，係唔會有機會攞到嗰啲獎，所以rather純粹去諗嗰啲目標of個獎，我目標可以做多啲音樂出嚟，希望呢啲音樂係會帶到我有機會，到時可能可以做更多嘢。」