Kanye West《華爾街日報》登全版廣告道歉　認患躁鬱症致瘋狂行為

美國饒舌天王Kanye West（現改名為Ye）向來言行出位，去年2月帶著老婆Bianca Censori突闖《第67屆格林美頒獎禮》紅地氈，Biana脫去外衣全裸現身，幾乎三點全露，隨即被驅逐出場。Ye的奇特行為多次掀起網絡熱議，美國時間昨日（26日）他在《華爾街日報》刊登全版廣告，針對過去的爭議行為公開道歉，並表示對反猶太主義的言論與行為，表示深切遺憾。

Bianca直接全裸亂入紅地氈，嚇壞不少在場傳媒。（Getty Images）

Bianca在紅地氈脫下毛毛大衣時，以全裸示人。（Getty Images）

Ye承認患躁鬱症

Ye登報向所有得罪過的人道歉，同時承認自己因為受傷導致「雙相情緒障礙」（Bipolar Disorder，俗稱「躁鬱症」），才有這些舉動。他解釋在2002年因車禍下巴受傷，大腦右額葉也受傷，但是內神經的傷勢直到2023年才被檢查出來，導致躁鬱症，他說：「認為其他人都反應過度，會覺得自己比以往任何時候都能看清這個世界，其實你已經失控了。」對於過去躁狂的狀態所導致的失控言行，令他是去多個品牌的合作關係，最重要的是因而是去了在時尚界一直挺他的《Vogue》雜誌美版總編輯Anna Wintour的支援，讓他感到瞬間被放生。其後他表示：「我跟現實失去了聯繫，我忽略這個問題的時間越久，狀況就越糟糕，我對我說過以及做過的事情深感懊悔。我最愛的一些人，對他們越是差勁。想起來，脫離了真實的自我。」

Kanye West《華爾街日報》登全版廣告道歉。（X）

為反猶太主義言論道歉

他強調因躁鬱症讓他選擇最具攻擊性的納粹符號：「我為我自己那段時間的所作所為感到羞愧與遺憾，往後會致力於更負起責任、待遇與有意義的改變。但這不能替我做過的事情開脫，我不是納粹，也不是反猶太人，我愛猶太人。」他也跟所有黑人族群道歉，因為是他們陪伴著自己，經歷了高潮與一連串的低潮，也因為讓他們失望而道歉，「我不是要求同情，也不是要求免責權，儘管我渴望贏得你們原諒。我今天的公開信只是請求您的耐心與理解，因為我已經找到回家的道路了。」