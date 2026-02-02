方皓玟觀濱演唱會3月開騷　破格海報擔心會被囝囝追問

方皓玟（小明）將於2026年3月21日（星期六）晚上8時正，假觀塘海濱活動空間AQUABEAT 03，舉行《方皓玟約你落觀濱演唱會》，昨日（1/2）小明在演出場地舉行記者會，並解釋選擇在觀塘海濱舉行音樂會，因為這是近期最流行場地︰「觀濱香港係最潮，係型過開紅館，所以一定要嚟呢度開演唱會，同埋喺海邊做騷係好有feel，香港有幾多個咁正嘅場去演出，喺個咁feel同High爆嘅情況下，我就嚟洗滌呢個地方，同我會逐個地方去洗滌，大家要密切留意住。」

昨日（1/2）小明在演出場地舉行記者會，並解釋選擇在觀塘海濱舉行音樂會的原因。（大會提供）

講到《方皓玟約你落觀濱演唱會》海報相當破格，小明除了性感兼大騷美腿外，還在廁所取景，小明就解釋有其背後意思，「我玩個遊戲時輸咗，就要去影個屎塔，咁啱廁所喺觀濱嘅標誌性好大，因為喺觀濱等就要喺廁所嗰度集合，所以係有雙重意義。」至於海報的性感打扮，小明就笑指都擔心會被囝囝追問，但強調海報只屬小兒科，若然有更大舞台會見到更大的東西。小明還跟台下粉絲互動說：「大家期唔期待見到啲更大嘅嘢？佢哋好開心，喺度陰陰笑，請放膽大聲笑出嚟。」

海報相當破格，小明除了性感兼大騷美腿外，還在廁所取景，小明就解釋有其背後意思。（大會提供）

記者會後，小明跟粉絲大合照。（大會提供）

小明謂今次為了配合觀濱的派對感覺，歌單也會有所調整，「呢個係好high同開心嘅地方，個歌單一定要好有party感覺，所以都會唱啲以往冇乜唱嘅歌，令到大家enjoy成個感覺同環境，同埋大家可以飲住啤酒聽歌，係放假好好嘅選擇。」小明認為演唱會票價$980坐位及$580企位是超抵。「$580企位係有啤酒飲，雖然$980坐位係冇嘢飲，但係賺咗可以近距離睇，聽到我聲線同互動就係賺咗。」之後小明即場演繹由馮穎琪作曲作詞的新歌《我想過一個怎樣的人生》及經典歌《你是你本身的傳奇》，最後主辧方本地舞台的伍健雄（雄哥哥）向小明送上海報的大相，小明開心表示恨收這禮物，又搞笑話：「我見佢擺喺公司已經想要一幅，但係放喺屋企，我驚個仔見到會唔知會問啲咩，佢可能會話『媽媽我想飲啲嘢』。」