邱彥筒Marf個唱門票極速售罄預告有音樂劇元素　新歌初嘗作曲填詞

COLLAR成員邱彥筒（Marf）將於3月22日舉行出道以來首個個人演唱會“Nights like this” Live 2026，既忙於為演唱會排練外，亦忙於籌備新歌，昨日她推出年度第一首作品《木木木》，歌曲以木頭人為題，講述跟「木頭人」戀愛的故事，而今次新歌最大特點，莫過於Marf首次參與作曲及填詞部分，實行聲色字俱備。

Marf推出年度第一首作品《木木木》，歌曲以木頭人為題，講述跟「木頭人」戀愛的故事，而今次新歌最大特點，莫過於Marf首次參與作曲及填詞部分，實行聲色字俱備。

高度參與 多重挑戰

今次Marf在《木木木》中參與度極高，不僅與滴燙Diiton作曲，當中的英文歌詞亦是由Marf親自填寫，至於中文歌詞就由王樂儀負責。難怪集曲詞唱於一身的Marf，表示很大挑戰：「今次歌曲最大特點係我有份參與作曲同英文填詞，第一次Official填詞，最大挑戰係一次過負責晒咁多嘢，已經聽呢首歌聽咗好多Version，好難以第三者角度去聽，需要其他人嘅耳仔幫手，為呢首歌畀意見。」

今次Marf在《木木木》中參與度極高，不僅與滴燙Diiton作曲，當中的英文歌詞亦是由Marf親自填寫，至於中文歌詞就由王樂儀負責。

問到為何有《木木木》的構思？Marf表示：「今次首歌主題就係木頭人Wooden Boy，創作呢首歌，基於坊間成日都話啲男仔好似成碌木咁，所以就令我幻想到，如果同『一碌木』談戀愛，呢個戀愛故事又會係點呢？」

問到為何有《木木木》的構思？Marf表示：「今次首歌主題就係木頭人Wooden Boy，創作呢首歌，基於坊間成日都話啲男仔好似成碌木咁，所以就令我幻想到，如果同『一碌木』談戀愛，呢個戀愛故事又會係點呢？」

下月開騷 滿足私心

即將下月開騷的Marf，透露已準備得如火如荼：「已經安排晒每日嘅schedule，每一日會排咩歌、有咩Dancers會出現，而演唱會所有服裝都傾得得七七八八。」對於今次個唱會加插Musical元素，Marf直言構思是源自她十分鍾意Musical：「我覺得人生如果係一個Musical嘅話都會好正，所以我都好想趁呢個機會私心加一part，雖然呢part對於我嚟講係一個幾大嘅考驗，不過我真係好鍾意，希望會做得最好 。」

至於農曆新年，Marf不諱言會在排練中度過：「新年總有啲時間留返比屋企人嘅，但主要排練中度過，都唔緊要啦，因為可以有一班夥伴同dancers 陪伴，所以都OK！」今日（5日）亦是演唱會開售日子，主辦宣布門票已火速售罄！

Marf將於3月22日舉行首個個人演唱會，她預告會有Musical元素。