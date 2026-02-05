Imagine Dragons演唱會2026廣州｜門票攻略＋購票連結＋座位表

夢龍（Imagine Dragons）「LOOM」世界巡迴演唱會-廣州站將於3月20日（星期五）、22日（星期日）、25日（星期三）在廣東奧林匹克體育中心體育場舉行，會在大麥、trip.com開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

2026 IMAGINE DRAGONS LOOM WORLD TOUR演唱會-廣州站將於3月20日（星期五）、22日（星期日）、25日（星期三）在廣東奧林匹克體育中心體育場舉行。

Imagine Dragons演唱會2026廣州 | 詳情

演唱會日期：3月20日（星期五）、22日（星期日）、25日（星期三）

演唱會時間：有待官方公佈

演唱會地點：廣東奧林匹克體育中心體育場

門票價錢：人民幣 1980｜1680｜1380｜980｜780｜580｜380

Imagine Dragons演唱會2026廣州 | 公開發售

公開發售平台 ：大麥、trip.com

公開開賣日期：有待官方公佈

公開開賣時間：有待官方公佈

Imagine Dragons演唱會2026廣州 | 座位表

夢龍演唱會2026廣州座位表。（圖/Trip.com）

Imagine Dragons演唱會2026廣州 | 大麥 4 個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。