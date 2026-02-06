馮穎琪醞釀5年發掘自我終推出新作　將籌備黑膠專輯及西九音樂會

馮穎琪（Vicky Fung）一手包辦曲詞兼主唱的新作《來回》重磅登場！醞釀五年，以全新形象回歸，並記錄內在的成長與進化之作，她不再是鎂光燈下的藝術家、音樂監製、經理人與創作人，而是更輕盈與自在的馮穎琪！

多年來，Vicky 以獨特的個人風格，推動着本地音樂與藝術文化，在大眾眼中的她專業且有個性，其實她與所有人一樣，也是別人的女兒、母親，一個女人的身份。《彳亍》是眾多作品中馮穎琪最喜愛的代表作，她一直問自己：「彳亍之後，然後怎樣？」期間仍然寫歌、仍然創作的她，驀然發現自己背負着很多角色，卻甚少回到自己。馮穎琪打造全新形象為年度企劃揭幕：「原來只要放下一啲執着...都可以生成一啲比原來更多、更好嘅可能性。」

直到兩、三年前，Vicky重新走進校園修讀碩士學位，再到英國深造，更獲得Coaching（導引學）資格成為人生導師：「喺學習入面，我重新了解自己鍾意啲乜、我想做咩人、我想做嘅藝術係咩，亦都發現咗自己有好多恐懼，驚人哋唔明白、唔理解。我明白到，原來只要放下一啲執着，坦誠去讓人了解我嘅想法，唔執着於點樣嘅結果，容許所有嘢發生，都可以生成一啲比原來更多、更好嘅可能性。所以無論喺形象、音樂而至我所有創作出嚟嘅嘢，都係用緊呢個基礎，所以Coaching喺呢件事上面，扮演咗好重要嘅角色。」

Coaching帶給Vicky的，遠遠不止一個專業資格，更重要是學會聆聽別人：「嗰時我先意識到，一直以來，我哋以為自己聽咗，其實未必真係聆聽對方，好多時只係將自己覺得點，我嘅意見、想法，好似為咗對方好，好快衝出嚟畀建議，但係Coaching係必須要好好聆聽再提問，一個適合嘅問題，可以幫對方打開更多嘅門。」

為了與樂迷分享這個發掘自己的過程，Vicky 卸下以往「斯文正經」的形象，剪了帶點清爽又有個性的短髮、穿上寬鬆自在的飄逸長裙，拍下全新的造型照。音樂方面，新作《來回》不再沿用既有的方式呈現，而是一條視覺化片段（Visualizer）：「佢唔似一個平常有故事性嘅MV，我想大家享受呢首歌嘅同時，面前有一個可以讓佢哋進入思考嘅一個空間，回憶人生走咗邊段路，呢個旅程又有咩值得去回味，亦都可以提醒自己，原來已經成長咗。」

Vicky 日前（1日）於西九文化區戲曲中心舉辦『非線性對話』之「來來回回聽來回」活動，更邀請同樣已獲得Coaching資格的謝茜嘉當嘉賓，親身引導樂迷：「呢次係用Coaching嘅引導方式，同大家分享《來回》嘅同時，感受吓自己，好開心睇到大家嘅分享，每個人都好投入。」

新歌《來回》是她今年整個計劃中的開端，Vicky說：「我會造一隻黑膠碟專輯《覺色》，當中會收錄我呢五年創作嘅音樂，嗰時有啲錄咗但未出街嘅。」Vicky整個企劃也是「非線性」發展，去年5月已經開始籌備，已經在英國灌錄了幾首歌，也已經在阿姆斯特丹拍攝唱片封套照片，到了9月終於落實在宜蘭錄《來回》。「我仲邀請咗一位巴黎藝術家朋友專程為畫黑膠封套封面，連album cover都係來來回回傾咗起碼9個月，成個Album有好多細節位。」

她透露去年年底失聲兩個月，延遲了錄音的部分：「而家已經完成晒，預計專輯三、四月會正式預售，啱啱仲推出咗《覺色大盒》早鳥Package畀大家，當中最正嘅應該係...我可以為大家寫歌嘅package，呢個package得一個名額㗎咋，仲有我一對一Coaching嘅選項！當然唔少得有《覺色》音樂會門票、黑膠碟，亦都有專輯封面限量藝術書籤套裝、《來回》襪，同埋由我develop嘅『覺骰』self-care 對話遊戲等。」Vicky更預告今年5月3日將舉行個人音樂會，脫胎換骨，與樂迷共享一場深刻的音樂之旅。

