Gin Lee紅館個唱性感曬長腿勁歌熱舞　自爆曾因低潮想過不做人

Gin Lee（李幸倪）一連兩場《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN HONG KONG 2026》演唱會昨晚（7日）在紅館開鑼，獲英皇集團主席楊受成博士與太太、陳慧嫻、Mani霍汶希、蔡一智、海兒、VIVA、何佩瑜、曾傲琹、黃明德、黎展峯、劉若寶，沈震軒和女友陳欣姸、《全民造星VI》38位學員等現身支持。而成龍、容祖兒、謝霆鋒、張敬軒等則送上花籃道賀。

英皇集團主席楊受成博士與太太現身力撐Gin Lee。（葉志明攝）

陳慧嫻、Mani霍汶希。（葉志明攝）

沈震軒和女友陳欣姸。（葉志明攝）

何佩瑜。（葉志明攝）

海兒。（葉志明攝）

演唱會以五行作概念

迎來人生第一個四面台演出，Gin Lee表示等了8年，而今次演唱會主題用上五行作概念，開場時以「金」揭開序幕，染了一頭金髮的Gin穿上金色性感「盔甲」亮相。去到第二節「水」，就代表了溫柔、堅定又充滿流動性，令她想起當年獨自漂洋過海來到香港，由一個好陌生的地方慢慢變成自己的家，得到很多不同故事、很多成長、很多機會，更收穫到大家的支持和愛。

Gin穿上金色性感「盔甲」亮相。（葉志明攝）

大曬長腿！（葉志明攝）

造型好有仙氣！（葉志明攝）

Gin在演唱會播放的片段中，透露曾因遇上低潮而想過不做人。（葉志明攝）

如今Gin已重新振作，更開了首個紅館四面台個唱。（葉志明攝）

Gin Lee自爆遇低潮曾想過不做人

在獻唱《白夜行》之前，她感激大師兄謝霆鋒作這首歌給她，為她和樂迷帶給力量。其後當Gin在台下換衫時，舞台播出錄影片段，她在片中指自己不喜歡在社交平台放負，但重提5年前逝世的愛貓時，加上當時遇到低潮，自爆當時失落脆弱至曾想過不做人，片中的她亦忍不住落淚，並發覺做藝人接收太多輿論壓力，需要平衡心靈。她透露有網民曾表示瘦10磅會更靚，她笑言：「多謝，但我很健康，我開心做回自己，亦覺得現狀不肥，只是比紙板人肥少少，哈哈！」由於入行時，Gin只懂唱歌，不知道在娛樂圈還有其他事要做，過去是個不飲酒及不參加派對的人，更不喜歡跟陌生人傾偈，為了前行便當這些是挑戰，更特此買了一本叫《如何與人展開對話》的書來看。

「火」元素造型霸氣。（葉志明攝）

歌服設計好有心思。（葉志明攝）

點少得勁歌熱舞。（葉志明攝）

《造星VI》B3組成員擔任嘉賓

至於頭場嘉賓，Gin邀請到《全民造星VI》B3組成員Teller、畢佬、Yip Sir、Larry、TUZERO及紹冠來一同感受紅館的魅力。TUZERO表示大家看節目都知道Gin是好老師，終於來到紅館感覺很夢幻，被淘汰時曾說過：「我一定爭取一個機會與Gin同框，現在真的實現到，除了多謝之外已不知講甚麼好。」而Teller則指：「你在《造星》教識我們很多東西，在心中。」作為舞者的Yip Sir認為這對舞者來說很難得可以一個嘉賓身份來到與老師一齊演出，讓他感到奇跡的出現。而紹冠和Larry除了感激Gin之外，更指Gin令他們可以創造到很多屬於自己的作品，更想不到可以一起在紅館演出。最後，畢佬就著Gin不要理會Haters的評論：「我永遠銘記Gin一句教誨，努力的人不會輸，我們B3組今日在紅館也因為你，多謝。」

，Gin邀請到《全民造星VI》B3組成員Teller、畢佬、Yip Sir、Larry、TUZERO及紹冠來一同感受紅館的魅力。（葉志明攝）

師徒同框。（葉志明攝）

造型性感又甜美！（葉志明攝）

自彈自唱！（葉志明攝）