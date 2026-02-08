電音介紹｜《Stranger Things》帶你通往Synthwave的顛倒世界

橫跨接近10年的影集《Stranger Things》終於完結，雖然結局未能令所有觀眾感到滿意，但無礙它的地位與影響力。五季的故事不但見證角色的成長，觀眾亦陪著各演員長大。影集的80年代背景設定，掀起了一股復古風潮，連帶80年代的流行曲以及復古風格的現代音樂都受到關注。《Stranger Things》的配樂，尤其是主題音樂，絕對是一大亮點，帶領觀沉醉於這個奇幻的顛倒世界。本月專欄將與讀者回顧幕後音樂團隊的故事，並介紹因影集而吸引大眾關注的音樂類型Synthwave。

《Stranger Things》於2016年7月15日在Netflix首播。（劇集海報）

《Stranger Things》 配樂的幕後功臣

《Stranger Things》在選曲和配樂方面，與劇集80年代的背景設定非常契合。在第四季更令Kate Bush在80年代推出的《Running Up That Hill (A Deal with God)》變成神曲，相隔37年被推上英國單曲榜，可見影集影響力之深。

除了將不同80年代的流行曲滲進劇情中，影集的配樂亦是亮點，這歸功於Michael Stein和Kyle Dixon。二人本屬於美國德州電子樂團S U R V I V E，在《Stranger Things》導演Duffer Brothers帶著模擬預告片（Mock Trailer）尋找合作平台時，已在片中使用樂團的歌曲《Dirge》作為配樂。後來Netflix拍板製作時，Duffer Brothers便邀請Michael Stein與Kyle Dixon擔任影集配樂，更說服二人辭去手上的工作全職投身影集。自此，二人便肩負起五季的音樂製作。

青梅竹馬的四人樂隊S U R V I V E

S U R V I V E一共由Stein、Dixon還有Jones和Donica四人在2008年組成。Stein、Dixon和Jones本是中學同學，升上大學後Dixon和Jones成為同房，開始實驗製作環境音樂，繼而認識了電子合成器樂手Donica。後來他們邀請舊同學Stein前來錄音，期間創作了一些音樂後，便決定組成樂團。

美國電子樂團S U R V I V E。成員包括（左起）Mark Donica、Kyle Dixon、Adam Jones和Michael Stein。

他們深受流行電子樂、80年代電子遊戲以及電影配樂的薰陶，加上收集了不少舊式類比（Analogue）器材，便運用它們製作出復古的電子合成音樂，既富實險性，亦帶有濃厚的史詩及電影風格。他們在2012年推出的專輯經意大利廠牌Mannequin發佈，當中兩首歌曲《Omniverse》和《Hourglass》被導演Adam Wingard看中，採用於他的電影《The Guest》，Duffer Brothers正因這套電影而接觸S U R V I V E的音樂。Duffer Brothers除了應用S U R V I V E的音樂在模擬預告片，在選角時亦曾要求演員配合S U R V I V E的音樂演出，從而挑選合適的演員。

一直渴望參與影視配樂的S U R V I V E最終如願以償，他們的音樂彷彿就是為《Stranger Things》而存在。回顧他們的音樂，就像感受著《Stranger Things》的前傳，不禁驚嘆這個怪奇物語原來早已存在於世，只是一直未被發掘。而每集為故事打開序幕的主題音樂，令人一聽難忘。Stein和Dixon在製作時運用Oberheim Two Voice這部類比電子合成器彈出最標誌性的Main Sequence，然後用Roland SH-2彈奏Bassline，Pad的部份應用了他們十分喜愛的Prophet-5。主題音樂和配樂的成功卻不局限於影集的迴響，更吸引不少觀眾接觸Synthwave這種音樂。

為觀眾打開Synthwave之門

Synthwave冒起於2000年代末，是一種仿古的電子音樂類型。撇除複雜的樂理，從最直接的聽感而言，音樂人透過Pad去鋪陳音樂的氣氛，用電子合成器彈奏主旋律，配上懷舊的鼓聲，尤其是經過Gated Reverb音效去處理小鼓，以現代科技重新呈現音樂人想像中的80年代聲音。

雖然Synthwave一般被視為一種音樂類型，卻與影像的關係密不可分。藝術家將80 年代的電影、電視及電子遊戲等元素注入Synthwave，逐漸形成它的常見特點，令這種音樂更具畫面性。首先，它與Cyberpunk有著密切關係。在充滿霓虹燈的背景，以藍、紫、粉色為主要色調，在一座高科技城市中，有著惡劣的生活環境，感受到大機構與體制的壓迫，表達「High tech, low life」的Cyberpunk世界觀。這些特點都能夠在1982年的電影《Blade Runner》中感受得到。

Synthave的日與夜

Synthwave不只有一種調性，除了陰沉的科幻大都會，亦有晴朗的陽光渡假感。這一點有點像Citypop，既有夜間大都會亦有陽光與海灘的呈現。陽光的Synthwave在聲音上有一種盼望感，Pad的鋪墊猶如陽光般暖暖的曬在你身上。畫面上常看到一輛跑車向著前方的太陽駛去，有時兩旁帶有棕櫚樹，地上則有網格線。這兩種特質一般被認為啟發自1984年的電影《Miami Vice》中的邁亞密背景，以及1982年電影《Tron》的網格線。受著80年代不同電影的啟發，藝術家選取當中鮮明的特質，呈現出Synthwave的日與夜。

無論是Synthwave的日或夜，皆有一項不可或缺的元素，便是汽車。除了電影，Synthwave亦深受電子遊戲《Out Run》的影響。《Out Run》是在1986年推出的賽車街機遊戲，玩家駕駛著經典跑車在公路上飛馳，其視點深深影響著現代Synthwave的表達，甚至衍生出自成一家的Outrun子分類。

Synthwave帶有豐富的電影感，讓它在不同時期受惠於不同影視作品。若果2016年《Stranger Things》的成功是擴闊Synthwave聽眾群的功臣，那麼早於2011年的電影《Drive》便是確立Synthwave這種音樂類型的始祖。在電影開場的片頭名單，可見畫面中的主角Ryan Gosling駕著車在夜市中穿梭，背景中的歌曲《Nightcall》與畫面配合得恰到好處，迅即令歌曲走紅。在2024年巴黎奧運閉幕禮中，歌曲更在全球觀眾面前出現，在音樂應用程式Shazam單日獲得接近7百萬次識別，令歌曲躍升成為Top 200全球排行榜的榜首位置。《Nightcall》的製作人之一Kavinsky憑著歌曲的走紅而成為Synthwave的代表人物。

汽車裏的男人Kavinsky

Kavinsky本名Vincent Belorgey，來自法國，受朋友Mr. Oizo薰陶接觸電子音樂。2003年的某天，Mr. Oizo正打算棄置一部電腦，Vincent便把它帶回家，運用電腦內的音樂製作軟件Logic嘗試創作。在他擔任演員期間，Vincent Belorgey製作了他的第一首作品《Testarossa Autodrive》，並在2005年推出首張EP《Teddy Boy》。

他曾在訪問中透露，他無法沒有目的地憑空創作，因為他不懂任何樂器。但他十分喜歡電影和原聲配樂，於事他創造了一個存在於車輛中的死人角色，駕著車子四處走。這個故事設定為他提供了創作方向，而這個角色的名字正是Kavinsky。

法國電子音樂人Kavinsky。

為自己製作人身份設定故事背景的做法，與同樣來自法國的Daft Punk相似，因為Daft Punk的角色設定是兩位音樂人因在錄音室遇上爆炸意外，因而變成機械人。有趣的是，與Kavinsky共同製作《Nightcall》的音樂人，正是Daft Punk的其中一位成員Guy-Manuel de Homem-Christo。

雖然無從得知Kavinsky的出現有否啟發自Daft Punk，但可以肯定的是他的音樂養份來自電影、卡通以至電子遊戲。他尤其喜歡《The Terminator》的主題音樂，被冠上Synthwave先驅之名的美國導演兼音樂人John Carpenter亦是Kavinsky的啟蒙之一。

不存在的80年代

在Kavinsky的冒起前，Synthwave已在蘊釀，尤其是在法國這片土地。法國音樂人透過電子合成器為電子音樂注入他們的想法，形成被稱為「French Touch」的特色，後來亦演變出French House這類音樂類型。在2000年代，一群音樂在Myspace上連結，互相分享各自的音樂及想法。

當中一位名為MPM Soundtracks 1982的製作人被視為早期的Synthwave製作人，在Myspace推出過大約40首作品。及後在2002年，遊戲《GTA: Vice City》的推出勾起大眾對邁亞密氛圍的興趣，讓年輕玩家得以接觸80年代的音樂。遊戲當中的霓虹、衣著、跑車及音樂等元素廣受歡迎，成就Synthwave的雛形。這與上文提及對Synthwave影響深遠的電影《Miami Vice》不謀而合。

隨著《Stranger Things》的完結，其對Synthwave的影響亦逐漸減退，但喜歡Synthwave的樂迷仍然存在。同時，Synthwave音樂人例如Carpenter Brut、The Midnight和Miami Night 1984依然活躍。若然你喜歡這種帶有未來感的復古味，不妨繼續探索Synthwave的幻想世界，感受由Synthwave藝術家們共同創作的這個平行宇宙中的80年代。