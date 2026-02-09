Gin Lee演唱會｜剖白女藝人辛酸曾瘦到坐唔到 與炎明熹師徒合唱
Gin Lee李幸倪一連兩場的《READY FOR GIN LEE LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》演唱會昨晚（8日）尾場，更是她人生第一個四面台演出。演唱會在8點25分開場，身穿超Deep V黑金戰衣的她大叫：「紅館，are you ready？全部人企起身！」後，便以《Iconic》等三首快歌又唱又跳打頭陣。
痛恨被指「你得嘅」感沒同理心：我搞得掂唔代表我冇Suffer
演唱會以「五行」為主題，頭部份以「金」揭開序幕，之後便是一系列慢歌的「水」，再來澎湃熱舞的「火」，Gin Lee身穿一襲火紅色的服裝，整套加起來有40磅！她又與兩位男舞蹈員跳舞，看得出下了不少苦功！完成這部份後，螢幕播出Gin Lee一段清談片段，她講完一大堆喜惡後表示自己常常被覺得「你得嘅！」，但她其實很怕聽到這三個字：「我覺得好冇同理心，同埋好似好輕描淡寫，但係背後，我要做嘅嘢係大家唔知道。要搞得掂都會搞得掂，但係唔代表我唔Suffer，我永遠都係匿埋做好晒所有功課，出嚟就係OK。我做到嘅，我都唔知點樣，我都好想得到大家嘅支持，但係我又覺得我需要做一個好稱職嘅歌手我先至值得大家嘅支持，但係偏偏就係我呢種好ready嘅狀態令到大家覺得，得㗎喇，唔使特別支持佢㗎啦，咁我要點？」Gin Lee續指一出道做新人以為做歌手只是要唱歌，但出到來先發現唱歌以外，還有很多不能預備的事要兼顧，例如要派對、飲酒、跟陌生人傾偈，一度使她感到吃力，「返到屋企係難受，我係諗what am i doing here? 我當係一個技能，甚至買過一本書係教人點樣同陌生人start a conversation，嘗試搵有趣嘅位，我成日都同啲人講『你試咗先，你唔鍾意之後再諗，可能你試咗會鍾意呢？』」
剖白女藝人之苦 自爆曾瘦到坐唔到凳：屁股得兩舊骨
她認為做歌手，很難，要十八般武藝；然而，做女歌手更難：「追星嘅通常都係女性多，因為女性追星理所當然，男仔追星，嘩，咁變態㗎你？唔使養家咩？」Gin Lee曾收到追隨自己多年的fans私訊，指自己拍拖了，女朋友不喜歡自己追星，日後會減少出現在Gin Lee的活動，她也只能祝這位歌迷甜甜蜜蜜：「講到市場，女artist真係冇咁着數，女artist都係好瘦，underweight㗎喺香港，我係好耐好耐都唔可以捐血，以前成日病，最瘦係瘦過而家差唔多7公斤！最瘦嘅時候，我坐唔到凳，一坐pat pat就會痛，因為直接『哽』到pat pat兩舊骨，我唔想做人做到咁樣，我會少咗生活好多嘅完美，我好想攞到個平衡，我而家又唔肥，係咪先？我只不過比一個紙皮人係肥咗啲啫，我有時都會見到啲留言話你瘦多10磅就靚啦，多謝，但係我好開心做自己，我好健康。」
拒絕賣慘 自爆曾因愛貓離世不想做人
然後她唱出《新牌仔》、《單戀這件小事》、《和每天講再見》等歌曲，並在台上除鞋，笑言：「好多人話我唔貼地，我而家就除鞋俾你哋睇！」後脫下鞋子唱出《無愧於當初的我》，然後大會又播出一段她剖白內心脆弱的片段，Gin Lee坦言很介意大家見到她脆弱的一面，但確實自己很少在社交平台跟人說：「我好慘呀我！你睇吓我幾慘！」她指若能夠給自己力量的話，會先靠自己去穩定自己，又表示：「點解咁多artist最終會有好多唔同嘅情緒病，唔同嘅健康問題，因為我哋take in太多唔同嘅輿論壓力！好多！你係Exposed To所有嘅愛同埋傷害，at the same time，我必須有一個轉化嘅能力，如果唔係我好難一路行落去。我曾經試過貓貓走咗，我係脆弱到我唔想做人，我去到一個極端，因為我情緒各樣嘢嘅狀態去到好低……」
經歷低潮 悟出「人與人的共通語言是失去」
鏡頭以外有人問她：「有冇一個畫面係貓貓？」Gin Lee隨即忍不住眼淚，並說：「估唔到咁多年，一講起都係會咁，都過咗五年幾，其實都係經歷咗嗰段咁嘅失去，去到谷底，我先慢慢放開自己嘅心，同人connect多啲，我覺得我慢慢打開到。以前我會覺得，最私密嘅嘢，或者最sensitive， personal嘅嘢太脆弱，我真係要收埋啲，如果唔係好容易受傷害，經歷過最低嘅時候，我發現原來人與人之間嘅共通語言係失去，因為失去係必經，每個人都要經歷大大細細唔同嘅失去，就算唔係生離死別都好，你分手都係失去。失去青春、失去健康、失去親人、失去工作，我明白到一樣嘢就係，每個人都要經歷呢樣嘢，好啦，咁我就喺我嘅音樂裡面，喺我嘅故事裡面，同大家一齊connect啦。」她非常願意也榮幸能透過音樂跟大家連結，且自覺幸福，又指人愈大愈珍惜平靜的時刻，因為十分奢侈，也能好好地跟自己相處，於四周的人、事、物、地連結。
與徒弟炎明熹合唱：兩個都係唔鍾意比賽嘅人
接著去到「土」的部份，Gin Lee以一襲藍色晚裝唱出一系列歌曲，包括《月球下的人》、《白夜行》等，接著的Encore部份，她先以黑色Tube Top配長褲跳唱《Dum Dum》，將氣氛推上高峰！緊接著輪到嘉賓出場，前一晚她請了《全民造星VI》B3組學員，尾場就輪到《聲夢傳奇》的徒弟炎明熹。Gin Lee指見到她有新開始，又愈來愈靚，很替她開心，又表示：「兩個都唔係鍾意比賽嘅人，但係我哋兩個嘅緣份都係要喺比賽裏面經歷一啲嘢。」之後Gigi說：「我非常之唔鍾意比賽，大家知唔知點解？因為我係一個⋯⋯好hea嘅人，但比賽對我嚟講係好事，好矛盾，因為比賽可以推住我進步，所以就……我會盡力做好每件事。」不過Gin Lee就指她似乎誤解了什麼，大讚她勤力：「你一啲都唔hea喎！」Gigi搞笑說：「因為比賽冇得hea！所以就遇到你囉！」Gin Lee直言藝術明明很難用分數比拼，但確實比賽能極速令一個人成長，練到抗壓力，之後師徒二人合唱《一加一》，全場尖叫；然後炎明熹就再Solo新歌《風旅》。
Gin Lee上台唱完《一早知道的情歌》、《虛榮》以及觀眾舉牌表示「唔唱唔返屋企」的《幸福門》後，就以一首《企好》作結，不過由於歌迷太熱情，Gin Lee換上衛衣再度上台，帶來《今天終於一人回家》以及《雙雙》，演唱會便圓滿落幕。