Gin Lee演唱會｜剖白女藝人辛酸曾瘦到坐唔到　與炎明熹師徒合唱

Gin Lee李幸倪一連兩場的《READY FOR GIN LEE LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》演唱會昨晚（8日）尾場，更是她人生第一個四面台演出。演唱會在8點25分開場，身穿超Deep V黑金戰衣的她大叫：「紅館，are you ready？全部人企起身！」後，便以《Iconic》等三首快歌又唱又跳打頭陣。

Gin Lee李幸倪一連兩場的《READY FOR GIN LEE LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》演唱會昨晚（8日）尾場（葉志明攝）

今次是Gin Lee人生第一個四面台演出。（葉志明攝）

身穿超Deep V黑金戰衣的她一出場即大叫：「紅館，are you ready？全部人企起身！」（葉志明攝）

Gin Lee以《Iconic》、《喘息空間》、《Diff.》等三首快歌又唱又跳打頭陣。（葉志明攝）

痛恨被指「你得嘅」感沒同理心：我搞得掂唔代表我冇Suffer

演唱會以「五行」為主題，頭部份以「金」揭開序幕，之後便是一系列慢歌的「水」，再來澎湃熱舞的「火」，Gin Lee身穿一襲火紅色的服裝，整套加起來有40磅！她又與兩位男舞蹈員跳舞，看得出下了不少苦功！完成這部份後，螢幕播出Gin Lee一段清談片段，她講完一大堆喜惡後表示自己常常被覺得「你得嘅！」，但她其實很怕聽到這三個字：「我覺得好冇同理心，同埋好似好輕描淡寫，但係背後，我要做嘅嘢係大家唔知道。要搞得掂都會搞得掂，但係唔代表我唔Suffer，我永遠都係匿埋做好晒所有功課，出嚟就係OK。我做到嘅，我都唔知點樣，我都好想得到大家嘅支持，但係我又覺得我需要做一個好稱職嘅歌手我先至值得大家嘅支持，但係偏偏就係我呢種好ready嘅狀態令到大家覺得，得㗎喇，唔使特別支持佢㗎啦，咁我要點？」Gin Lee續指一出道做新人以為做歌手只是要唱歌，但出到來先發現唱歌以外，還有很多不能預備的事要兼顧，例如要派對、飲酒、跟陌生人傾偈，一度使她感到吃力，「返到屋企係難受，我係諗what am i doing here? 我當係一個技能，甚至買過一本書係教人點樣同陌生人start a conversation，嘗試搵有趣嘅位，我成日都同啲人講『你試咗先，你唔鍾意之後再諗，可能你試咗會鍾意呢？』」

第二部份是「水」元素，Gin 認為自己也像水般溫柔又堅定：「可以流動，可以靜止，飄洋過海嚟到呢個城市慢慢扎根，由好陌生變到好熟悉，最終成為咗我嘅家。」（葉志明攝）

剖白女藝人之苦 自爆曾瘦到坐唔到凳：屁股得兩舊骨

她認為做歌手，很難，要十八般武藝；然而，做女歌手更難：「追星嘅通常都係女性多，因為女性追星理所當然，男仔追星，嘩，咁變態㗎你？唔使養家咩？」Gin Lee曾收到追隨自己多年的fans私訊，指自己拍拖了，女朋友不喜歡自己追星，日後會減少出現在Gin Lee的活動，她也只能祝這位歌迷甜甜蜜蜜：「講到市場，女artist真係冇咁着數，女artist都係好瘦，underweight㗎喺香港，我係好耐好耐都唔可以捐血，以前成日病，最瘦係瘦過而家差唔多7公斤！最瘦嘅時候，我坐唔到凳，一坐pat pat就會痛，因為直接『哽』到pat pat兩舊骨，我唔想做人做到咁樣，我會少咗生活好多嘅完美，我好想攞到個平衡，我而家又唔肥，係咪先？我只不過比一個紙皮人係肥咗啲啫，我有時都會見到啲留言話你瘦多10磅就靚啦，多謝，但係我好開心做自己，我好健康。」

Gin Lee身穿一襲火紅色的服裝，整套加起來有40磅！（葉志明攝）

Gin Lee這一部份的走位和舞蹈，看得出下了不少苦功。（葉志明攝）

這套紅色歌衫有幾個層次。（葉志明攝）

Gin Lee唱到《美男子與香煙》時，又演繹在兩位男士之間周旋，交足戲。（鄧穎琪攝）

Gin Lee說，在香港做藝人難，做女藝人更難。（鄧穎琪攝）

Gin Lee指女藝人常常都體重過低：「我係好耐好耐都唔可以捐血，以前成日病，最瘦係瘦過而家差唔多7公斤！最瘦嘅時候，我坐唔到凳，一坐pat pat就會痛，因為直接『哽』到pat pat兩舊骨，我唔想做人做到咁樣。」（葉志明攝）

拒絕賣慘 自爆曾因愛貓離世不想做人

然後她唱出《新牌仔》、《單戀這件小事》、《和每天講再見》等歌曲，並在台上除鞋，笑言：「好多人話我唔貼地，我而家就除鞋俾你哋睇！」後脫下鞋子唱出《無愧於當初的我》，然後大會又播出一段她剖白內心脆弱的片段，Gin Lee坦言很介意大家見到她脆弱的一面，但確實自己很少在社交平台跟人說：「我好慘呀我！你睇吓我幾慘！」她指若能夠給自己力量的話，會先靠自己去穩定自己，又表示：「點解咁多artist最終會有好多唔同嘅情緒病，唔同嘅健康問題，因為我哋take in太多唔同嘅輿論壓力！好多！你係Exposed To所有嘅愛同埋傷害，at the same time，我必須有一個轉化嘅能力，如果唔係我好難一路行落去。我曾經試過貓貓走咗，我係脆弱到我唔想做人，我去到一個極端，因為我情緒各樣嘢嘅狀態去到好低……」

然後她唱出《新牌仔》、《單戀這件小事》、《和每天講再見》等歌曲。（葉志明攝）

Gin Lee笑言：「好多人話我唔貼地，我而家就除鞋俾你哋睇！」後脫下鞋子唱出《無愧於當初的我》。（鄧穎琪攝）

Gin Lee腳板底原來有一個小紋身！（葉志明攝）

經歷低潮 悟出「人與人的共通語言是失去」

鏡頭以外有人問她：「有冇一個畫面係貓貓？」Gin Lee隨即忍不住眼淚，並說：「估唔到咁多年，一講起都係會咁，都過咗五年幾，其實都係經歷咗嗰段咁嘅失去，去到谷底，我先慢慢放開自己嘅心，同人connect多啲，我覺得我慢慢打開到。以前我會覺得，最私密嘅嘢，或者最sensitive， personal嘅嘢太脆弱，我真係要收埋啲，如果唔係好容易受傷害，經歷過最低嘅時候，我發現原來人與人之間嘅共通語言係失去，因為失去係必經，每個人都要經歷大大細細唔同嘅失去，就算唔係生離死別都好，你分手都係失去。失去青春、失去健康、失去親人、失去工作，我明白到一樣嘢就係，每個人都要經歷呢樣嘢，好啦，咁我就喺我嘅音樂裡面，喺我嘅故事裡面，同大家一齊connect啦。」她非常願意也榮幸能透過音樂跟大家連結，且自覺幸福，又指人愈大愈珍惜平靜的時刻，因為十分奢侈，也能好好地跟自己相處，於四周的人、事、物、地連結。

一向不喜歡放負的Gin Lee，講起愛貓離世仍難忍眼淚，她直言：「我曾經試過貓貓走咗，我係脆弱到我唔想做人，我去到一個極端，因為我情緒各樣嘢嘅狀態去到好低……」（葉志明攝）

Gin Lee：「經歷過最低嘅時候，我發現原來人與人之間嘅共通語言係失去，因為失去係必經，每個人都要經歷大大細細唔同嘅失去，就算唔係生離死別都好，你分手都係失去。失去青春、失去健康、失去親人、失去工作，我明白到每個人都要經歷呢樣嘢，咁我就喺我嘅音樂同故事裡面，同大家一齊connect啦。」（鄧穎琪攝）

與徒弟炎明熹合唱：兩個都係唔鍾意比賽嘅人

接著去到「土」的部份，Gin Lee以一襲藍色晚裝唱出一系列歌曲，包括《月球下的人》、《白夜行》等，接著的Encore部份，她先以黑色Tube Top配長褲跳唱《Dum Dum》，將氣氛推上高峰！緊接著輪到嘉賓出場，前一晚她請了《全民造星VI》B3組學員，尾場就輪到《聲夢傳奇》的徒弟炎明熹。Gin Lee指見到她有新開始，又愈來愈靚，很替她開心，又表示：「兩個都唔係鍾意比賽嘅人，但係我哋兩個嘅緣份都係要喺比賽裏面經歷一啲嘢。」之後Gigi說：「我非常之唔鍾意比賽，大家知唔知點解？因為我係一個⋯⋯好hea嘅人，但比賽對我嚟講係好事，好矛盾，因為比賽可以推住我進步，所以就……我會盡力做好每件事。」不過Gin Lee就指她似乎誤解了什麼，大讚她勤力：「你一啲都唔hea喎！」Gigi搞笑說：「因為比賽冇得hea！所以就遇到你囉！」Gin Lee直言藝術明明很難用分數比拼，但確實比賽能極速令一個人成長，練到抗壓力，之後師徒二人合唱《一加一》，全場尖叫；然後炎明熹就再Solo新歌《風旅》。

接著去到「土」的部份，Gin Lee以一襲藍色晚裝唱出一系列歌曲。（葉志明攝）

Gin唱出《月球下的人》，但尾場取消了韆鞦環節。（鄧穎琪攝）

Encore部份，她先以黑色Tube Top配長褲跳唱《Dum Dum》，將氣氛推上高峰！（鄧穎琪攝）

「肯定就是你！」這句應該人人都聽過！（鄧穎琪攝）

Gin Lee又唱又跳都仍然好夠氣！（鄧穎琪攝）

尾場就輪到《聲夢傳奇》的徒弟炎明熹做嘉賓，Gin Lee表示：「兩個都唔係鍾意比賽嘅人，但係我哋兩個嘅緣份都係要喺比賽裏面經歷一啲嘢。」之後Gigi說：「我非常之唔鍾意比賽，大家知唔知點解？因為我係一個⋯⋯好hea嘅人。」但Gin Lee就直指她似乎有所誤解，因為在她眼中的Gigi很勤力。（鄧穎琪攝）

Gigi與Gin Lee合唱《一加一》。（鄧穎琪攝）

Gin Lee上台唱完《一早知道的情歌》、《虛榮》以及觀眾舉牌表示「唔唱唔返屋企」的《幸福門》後，就以一首《企好》作結，不過由於歌迷太熱情，Gin Lee換上衛衣再度上台，帶來《今天終於一人回家》以及《雙雙》，演唱會便圓滿落幕。

Gin Lee唱出《一早知道的情歌》及《虛榮》。（葉志明攝）

原本以《企好》作結。（葉志明攝）

有歌迷舉牌表示「唔唱幸福門唔返屋企」，Gin Lee笑說：「咁唱啦」（鄧穎琪攝）

由於歌迷太熱情，Gin Lee換上衛衣再度上台。（鄧穎琪攝）

她唱出《今天終於一人回家》以及《雙雙》。

Gin Lee走到觀眾席旁邊跟他們握手。（鄧穎琪攝）