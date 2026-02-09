Gin Lee演唱會｜性感舞步背後周身傷 自爆患媽媽手：痛到冚唔到被

Gin Lee李幸倪一連兩場的《READY FOR GIN LEE LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》演唱會昨晚（8日）尾場，完騷後Gin Lee接受訪問，坦言繃緊了半年，每一日都在想著演唱會，這一刻終於順利圓滿地完成，絕對鬆一口氣，同時十分亢奮，下一步她希望可以有機會開巡迴，尤其回家鄉馬來西亞：「好多馬來西亞嘅fans問我會唔會會返去開show，我好想走全世界！因為呢個show籌備咗大概半年時間，都係好多單位好多人嘅心血，亦都係我儲咗八年、好多唔同嘅經歷嘅一個show，我希望可以繼續去分享。」

Gin Lee李幸倪完成一連兩場的《READY FOR GIN LEE LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》演唱會！（胡凱欣攝）

Deep V開到肚臍嚇親自己 自爆游水著一件頭：阿媽話過關

今次演唱會共有七套衫，打頭陣的一套黑金戰衣已十分性感，Gin Lee笑問：「得唔得呀？收唔收貨？我驚大家叫回水，個poster影到咁，個期待值應該去到天咁高！」她指自己並冇特別要求性感，不過同事們就很興奮向設計師說：「佢可以sexy㗎！」她一見到Deep V低到肚臍都嚇一嚇，但仍然接受挑戰，不過就表示：「其實大家知唔知，我游水都唔會咁樣著？我著開連身嗰啲、勁實際嗰啲，好似好叻游水嗰啲人咁。我著嗰啲泳衣㗎平時游水！我唔會着三點式㗎，我怕羞呀，而家突破咗自己。」她說開騷前都特地畀心理準備家人，但由於媽媽年輕時都是一位會打扮的靚女，所以她覺得對方應該經得起考驗，「佢哋好開心，噚日第一日完咗show之後，佢哋都即刻message我，『Proud of you』，所以應該OK，過關。」

打頭陣的一套黑金戰衣已十分性感，Gin Lee笑問：「得唔得呀？收唔收貨？我驚大家叫回水。」

Gin Lee笑言自己平時連游水都只敢穿一件頭泳衣，不會穿三點式，今次是目前性感極限。（胡凱欣攝）

歌衫達40磅 一著上身即寒背心口痛

講到會否需要為著靚衫減肥，Gin Lee直言要減，自己對身材有些焦慮，總覺得不夠，但想瘦的同時運動量又很大，加上她去年起食素，所以都要不斷找平衡，每一日要同營養師、教練調節，感嘆：「做女artist真係唔容易。」今次其中一套紅色歌衫達40磅，Gin Lee表示好重，試穿時更重到令她寒背：「紅色嗰套其實有三個layer，總共我諗都有40磅，因為嗰件褸係要上好多好靚嘅閃閃嗰啲珠，其實每一個都好重，所以第一次fit，一擺落去我就……個心口好痛，唔得唔得，我仲要唱《Falling》，有冇辦法可以減少少啊？跟住佢哋就話『得得得幫你搞』，睇吓有邊度可以減少少，就減咗少少珠。」

今次其中一套紅色歌衫達40磅，Gin Lee表示好重，試穿時更重到令她寒背心口痛。（葉志明攝）

跳舞跳到有「媽媽手」 痛到冚唔到被

Gin Lee又在台上透露自己要見治療師，因為跳舞受傷：「你睇好多好sexy嘅動作，其實每一日返到屋企就係要去放鬆、拉筋，有時一完咗排練即刻去針灸，又好多嘅嘢要去做，其實我而家攞住呢啲咪我個手都好痛！」記者即笑問工作人員為何不幫手揸咪，Gin Lee立即笑說：「唔係唔係，唔係俾說話你哋聽， sorry唔係咁嘅意思！唔好誤會我！」場面搞笑。講到敷高麗菜消炎的偏方，她竟自爆原來患「媽媽手」：「我排舞，突然間有一日我冚唔到被，大家有冇試過呢個感覺？我瞓覺冚唔到被，點解我隻手發唔到力？原來係傳說中嘅媽媽手，但係我係唔使湊BB 㗎嘛，咁我就問治療師點解會有媽媽手，佢話會唔會係你跳舞啲動作呀？我話我真係唔知道，應該因為我左手揸咪右手做動作，全部動作喺右手，平時唔會係咁用隻手嘅肌肉。好驚呀！冚唔到被呀大佬！郁唔到，黐線！」Gin Lee又指旁邊只得貓貓杏仁糊，冇人幫自己冚被，每日回家跟貓貓說「媽咪好攰，可唔可以錫吓我？」但貓貓都只是呆著望她，不作理會。

Gin Lee為練舞周身傷，又表示痛到冚唔到被，被治療師診斷患了「媽媽手」。（胡凱欣攝）

歌曲加插已愛貓叫聲 感嘆失去是共同語言：想畀安慰大家

講開貓，其實Gin Lee唱到《開燈熄燈》時都加插了芝麻糊的聲音，她表示：「因為首歌係我寫畀佢嘅，佢走咗之後我就寫咗首歌送畀佢，我好少唱呢首歌，但係我覺得呢一個演唱會，都係我好想分享好多內心世界嘅嘢，同埋真係呢八年經歷好多嘅故事，放咗入去，跟住我就同導演講，我哋要放佢嘅聲音喺首歌嘅結尾，跟住出咗段字都係我寫。我喺個show都有講，我發現失去係每個人嘅共同語言，共同經歷，所以我希望畀到啲安慰大家。」

Gin Lee唱到《開燈熄燈》時都加插了芝麻糊的聲音，又加了一段她自己創作的文字。

首開四面台冇方向感 取消韆鞦環節因想兼顧全部觀眾

今次首度挑戰四面台，問到是否有很多地方要兼顧，她坦言實在很難：「我本身方向感都麻麻地，去完廁所出嚟都唔記得條路，我係咁樣㗎！所以四面台最大嘅挑戰就係有啲跳舞嘅動作係同dancer一齊，一轉完圈，喺邊呢？一轉完唔知去到邊度，我話我真係唔知喺邊，你哋要guide住我，同埋高踭鞋係咁轉圈其實都好暈，有時轉轉唱唱唱，一開眼，我而家喺邊？好多moment，我都同自己講要冷靜啲。」談到首場唱《月球下的人》有坐韆鞦上半空環節，為何第二場取消了，Gin Lee指礙於紅館規例和負重，韆鞦不能360度轉，首場後她還是希望能照顧到四面觀眾，所以寧願走近他們。

首場唱《月球下的人》有坐韆鞦上半空環節，為何第二場取消了，Gin Lee指礙於紅館規例和負重，韆鞦不能360度轉，首場後她還是希望能照顧到四面觀眾，所以寧願走近他們。（葉志明攝）

Gin Lee表示平時去廁所都會迷路，四面台使她常常不知如何走位，要舞蹈員帶住。（胡凱欣攝）

讚炎明熹大個女淡定咗 私下不時關心：我哋都唔易示弱

最後講到嘉賓，頭場是《全民造星VI》B3組學員Teller、畢佬、Yip Sir、Larry、Tuzero及紹冠，尾場是《聲夢傳奇》學員炎明熹，Gin Lee指之前都有考慮要不要請嘉賓，最後覺得還是一齊玩更開心，覺得B3組比賽時做了很多好好的作品，已不停思考有什麼可以一齊夾，最後選了很少唱的《Goodnight》：「我覺得好啱佢哋嘅vibe。」至於Gigi，她指對方是自己很錫的妹妹，問到從《聲夢》到現在再見到對方有何感受，Gin Lee表示：「佢淡定咗好多， feel到佢大個咗，成個人大個咗，唱歌又叻咗，但喺我眼中都係嗰個小妹妹，都係差唔多，佢畀我嘅感覺。平時我哋傾偈佢都係keep住就係咁，就係大家見到嘅一個狀態，成日要撩佢講嘢，間唔中都要關心吓佢，因為佢唔會太過主動去……其實我同佢好相似，唔會好容易去示弱，有心事都自己處理，所以會特別關心佢，『呢排點呀？有冇壓力呀？瞓唔瞓到呀？』跟住會send啲冥想video俾佢。」講到Gigi上台時耳機是否有問題，Gin Lee透露自己都有問對方，若耳機有事，自己可即刻去後台幫她處理，但Gigi說「冇嘢」，不過Gin Lee仍十分細心叮囑工作人員要留意其耳機：「有時四面台係會有啲回音，係有好多嘢要adjust，我一路行去唔同嘅位嘅時候，都聽緊唔同嘅嘢，要執生。」

頭場嘉賓是《全民造星VI》B3組學員Teller、畢佬、Yip Sir、Larry、Tuzero及紹冠（葉志明攝）

Gin Lee希望與B3營造到一種Party感覺。（葉志明攝）

Gin Lee認為炎明熹在幾年間淡定了也成熟了，不過她知對方不易示弱，所以不時主動關心和問候對方。（鄧穎琪攝）