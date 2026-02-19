陳凱詠演唱會入座率8成 林家謙做嘉賓爭認後輩

歌手陳凱詠（JACE）於紅館舉行一連兩日的《JACE WORLD》演唱會，雖然一直有傳滯銷，但今日（19日）舉行的尾場，大部分坐位都有人，約有8成的入座率。尾場都有不少藝人來撐場，包括有吳啟洋、歐鎮灝、Sica、周嘉洛、馬天佑等人，連剛做完手術的釗鋒亦「撐」場，因為他需要利用拐枚輔助才能慢慢「撐」入場，認真夠老友。

JACE一口氣唱了13首歌才休息，JACE表示：「原來《JACE WORLD》係一個由蛇妖經歷轉化變成人嘅一個過程，當中同我哋嘅生活一樣總會有唔同嘅時段，而唔同嘅時段呢都會有高有低有唔開心有開心。但係好開心今日可以請到你哋陪我一齊經歷呢一個旅程。」

JACE一連串唱了13首歌才稍作休息。（陳順禎 攝）

隨後嘉賓林家謙就出場跟她合唱了《想突然》，新精頭怎能缺少拜年環節，二人突然爭認是後輩。JACE表示首次紅館的演唱會要請到林家謙做嘉賓。林家謙亦貼心地為JACE準備了新年禮物，分別是三張手寫揮春。林家謙表示：「佢用咗幾倍努力先行到呢步。」還差點弄哭JACE，最後她開心地收下揮春後便下台換衣服

林家謙「獨霸」舞台後，在台上搞笑的指導演表示「可以講耐啲」，之後就拿出小相機拍下現場觀眾。更抵死的說：「唔見得光嘅自己躲埋。」林家謙邊唱充滿「年味」的《你最紅》，邊環繞舞台一圈來「收利市」，唱完後手上已經充滿利市可以過個肥年。