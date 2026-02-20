陳凱詠以為能冷靜結果忍唔住喊　自爆尾場勁緊張：唔想辜負佢哋

陳凱詠（JACE）一連兩晚假紅館舉行的《JACE WORLD》演唱會，昨（19日）尾場圓滿落幕。JACE在騷後接受傳媒訪問時，坦言自己因為要兼顧創作及演出，一度陷入崩潰狀態，笑言：「一路唱已經一路唔捨得啦，情緒太混亂啦！情緒太混亂，好早我就已經keep住個唔捨得嘅狀態，我本身以為自己會好冷靜嘅。」但最後她還是覺得很不捨，因為大家新年都去欣賞她的演唱會。

(陳順禎 攝)

JACE覺得最難執行的部分係配合

對於林家謙送上手寫揮春，當中「你太努力」點中了JACE的點，JACE表示的確有：「我都諗咩叫『太努力』呢？或者係咪做嘅嘢太多，太大想頭？太硬頸？太有自信？即係我唔係好知啲咩叫『太』咩。我諗呢個係諗好耐都唔會有一答案。」至於演唱會中最難執行的部分，她表示是「配合」：「配合是最難的，因為我是係一個很大想頭，很多事情都想做滿啲嘅一個人。咁所以大家個配合度就最難，但係好開心有呢個團隊大家都好願意去溝通，好願意去找方法令我哋可以試到新嘢。」

(陳順禎 攝)

入座率兩晚都不同

提到兩晚的演出入座率都不同，第二天入座率更達8成，被問到心會否定下來，JACE直言她有點緊張：「其實唔知點解我今日好似緊張啲，可能知道係最後一場，唔想辜負所有入嚟嘅朋友，所有等待嘅朋友。唔想辜負佢哋，所以搞到自己仲緊張咗。」不過她亦補充，第二晚的觀眾明顯比第一晚熱情得多，令她感到十分驚喜。

(陳順禎 攝)

JACE笑言之前已與鍾雪瑩合作寫歌

此外，JACE亦特別感謝好友鍾雪瑩（鍾雪）的到場支持，更笑言之前已與對方一起合作寫歌。JACE則笑指：「其實鍾雪係rapper，我哋好耐年前已經寫咗好多歌，有諗過出歌啊乜嘢嘅。但係結果佢走上演員路嘅路，跟住我走上獨立嘅路，就冇咗呢件事，佢依家演員咁忙，應該冇咁容易。」JACE表示十分感激對方的支持，又大讚鍾雪是一位很有才華的女生。