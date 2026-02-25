關智斌澳門開騷狂收利是　終於補唱《眼紅館》：上次唱唔到係遺憾

關智斌（Kenny）日前於澳門百老匯舉行《關智斌演唱會2026 The Endless Adventure Live in Macau》。演唱會上，Kenny除了大展身手玩Flying Pole，還多次與歌迷真情對話，更宣布正式成立官方粉絲後援會，驚喜一浪接一浪。

Kenny宣布正式成立官方粉絲後援會

演唱會一開始，大熒幕便播出去年Kenny於啟德舉行演唱會的尾聲片段，當時完show後觀眾不停大叫Encore不肯離場，Kenny最後再次上台，但由於場地時間所限，只能唱出兩句《眼紅館》。因此今次澳門show的Opening，Kenny特意選了《眼紅館》作為開場曲，唱完後他說：「我呢一首嘅《眼紅館》，係特別今日揀嚟開場嘅時候唱，上次演唱會因為時間關係，令到我喺2025年留下咗遺憾，唱唔到呢隻歌，所以我覺得2026年我第一時間一定要唱返呢隻《眼紅館》俾大家聽，希望你哋會鍾意。」全場即時報以熱烈掌聲，歌迷都十分受落Kenny這份新年禮物。

完成Flying Pole環節後，歌迷歡呼聲不斷，Kenny大談感受，「其實我每次練呢支Pole嘅時候，都幾孤獨㗎，因為每次就算轉到暈或者升到好高、或者周身損晒，其實係冇人幫到你，冇人救到你，或者轉到我想停呀，你一定係要靠自己去停。」Kenny透露籌備這個演唱會時，腦海早已出現這個畫面，因為覺得Flying Pole很能表現那種無力感和失重感覺。去年啟德show因場地關係無法做到，今次終於可以完整呈現。他還感性說道：「所以我發現無論呢個世界幾黑暗都好，只要一抬頭始終會有一啲好微弱、好溫暖嘅光去守護住你哋。」

Kenny演唱會肌肉放題。

這次澳門站嘉賓，Kenny邀請了同門師妹女團VIVA，又合唱《相對濕度》，其後VIVA solo表演《FOMO》。談到邀請VIVA及合作過程中的感觸，Kenny坦言：「喺排舞室佢哋話原來係第一次做演唱會嘉賓，我突然間覺得，『咦？原來我以前覺得咁take it for granted嘅嘢，原來唔係咁。』因為以前我哋細個，成日跟住啲師兄師姐去好多唔同嘅舞台做佢哋演唱會嘉賓，佢哋俾呢個機會我，我今日先可以有機會有一個屬於自己嘅舞台喺度，所以我同自己講如果當我有一日有自己嘅舞台，我會將呢個機會承傳落去。因為喺排舞嘅時候我真係見到佢哋有好大嘅熱誠，好專業。」

至於VIVA談到與Kenny的合作，Macy分享演出時的心情，「我頭先有一個高音位，個動作係要挨向Kenny嗰度，其實我係好驚走音，因為我心跳加速，驚控制唔到自己。」Ada立即「投訴」，「今日綵排嘅時候佢仲問Kenny可唔可以俾佢挨多次，我問點解你可以咁過分，因為我嗰part係冇同Kenny有任何嘅接觸，所以我真係好唔抵呀今次，哈哈。」引來全場大笑。

到了Encore環節，Kenny於觀眾席驚喜現身，歌迷即時瘋狂向他派發利是，場面熱鬧又搞笑。隨後第二次Encore唱《死性不改》時，Kenny發揮搞笑本色，「新年流流，唔好咩性不改，叫《靚性不改》啦，大家今年繼續靚呀。」全場再次歡呼兼爆笑，為澳門站畫上完美句號。

