Teddy Fan個唱突向女友求婚 Tyson Yoshi、Gareth.T見證幸福時刻
由幕後音樂人轉型至幕前的唱作歌手 Teddy Fan 范梓謙，日前（28日）假旺角麥花臣場館舉行首個個人演唱會 《TEDDY FAN BOSSGAME LIVE 2026》，全場爆滿。Teddy獲多位圈中好友擔任嘉賓撐場，包括 JFFT 全員、Tyson Yoshi、Gareth.T （湯令山）及 Billy Choi（蔡承恩） 。而全晚最大亮點，莫過於 Encore 環節 Teddy 向女友 Lose Wing 求婚，成功抱得美人歸，令演唱會變成大型放閃現場。
舞台中央巨型頸箍裝置極搶眼
Teddy以〈煉鋼〉、〈不破不立〉及〈Let’s Jump〉三首熱血快歌開場。舞台中央的巨型頸箍裝置極搶眼，Teddy分享頸箍是代表之前發生過嘅嚴重車禍之後，要活在當下做人生最想做的事，第一就是開騷，第二是結婚，全場樂迷報以熱烈掌聲，齊喊「求婚」。
JFFT成員輪住上台合唱
YouTube 頻道 JFFT 成員逐一登場，掀起全晚第一波高潮。先有良少合唱《放大假》，緊接雞翼現身合唱《壓力失憶棍》，床哥則與Teddy溫馨合唱送給女兒的《娜娜》。還有戴著大頭佛公仔，神秘嘉賓（含少）在《Teddy Fan 賀年歌》期間從觀眾席驚喜現身，更即場用網向觀眾「逗利是」，場面搞笑熱鬧。最後米爺與Teddy合唱《真心有病》及《米酒》。
好友 Billy Choi 亦現身合唱《不想放假》，近日宣布榮升人夫及人父的他更派利是給Teddy，跟著也與監製兼鼓手李一丁三人合唱《王菀之嘅歌鼓勵人》。接著 Teddy 彈木結他， Gareth.T 出場與 Teddy 合唱〈國際孤獨等級〉，更談到他倆由網友成為密友令四嫂(Teddy女友) 最嬲，Gareth則說雙方夾得來主要原因是Teddy很「搞笑」。而與Teddy合作無間的 Tyson Yoshi 亦驚喜現身合唱《1994》，Teddy 感謝 Tyson 是提點他是時候要做自己歌的最大動力，Tyson 則大讚 Teddy 認真對待他的提點，好開心見到佢有落實執行開到自己騷，觀眾更起哄「咀佢」！
Teddy動真格插水
Teddy 在演繹為粉絲創作的新歌《不怕攰》後，進入「Rock Star Band」模式，迫樂隊成員逐一脫去上衣赤膊上陣演繹〈得了不得了〉，以最搖滾的方式回饋樂迷支持，全場尖叫聲拆天，最後於《今次動真格》動真格插水！
Teddy向女友求婚
來到 Encore 時段，Teddy 藉Sinnie未能到場，邀請女友 Lose Wing 上台代唱《898》，怎料音樂響起的卻是結婚進行曲，Teddy 在全場過千觀眾及親友的見證下，拿出早已準備好的花及戒指向「四嫂」求婚，全場觀眾隨即起哄尖叫，兩人深情擁吻後合唱《898》，為這個充滿熱血與感動的晚上，畫上最完美的句號。