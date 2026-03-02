Teddy Fan個唱突向女友求婚　Tyson Yoshi、Gareth.T見證幸福時刻

由幕後音樂人轉型至幕前的唱作歌手 Teddy Fan 范梓謙，日前（28日）假旺角麥花臣場館舉行首個個人演唱會 《TEDDY FAN BOSSGAME LIVE 2026》，全場爆滿。Teddy獲多位圈中好友擔任嘉賓撐場，包括 JFFT 全員、Tyson Yoshi、Gareth.T （湯令山）及 Billy Choi（蔡承恩） 。而全晚最大亮點，莫過於 Encore 環節 Teddy 向女友 Lose Wing 求婚，成功抱得美人歸，令演唱會變成大型放閃現場。

由幕後音樂人轉型至幕前的唱作歌手 Teddy Fan 范梓謙，日前（28日）假旺角麥花臣場館舉行首個個人演唱會 《TEDDY FAN BOSSGAME LIVE 2026》，全場爆滿。

舞台中央巨型頸箍裝置極搶眼

Teddy以〈煉鋼〉、〈不破不立〉及〈Let’s Jump〉三首熱血快歌開場。舞台中央的巨型頸箍裝置極搶眼，Teddy分享頸箍是代表之前發生過嘅嚴重車禍之後，要活在當下做人生最想做的事，第一就是開騷，第二是結婚，全場樂迷報以熱烈掌聲，齊喊「求婚」。

舞台中央的巨型頸箍裝置極搶眼。

Teddy分享頸箍是代表之前發生過嘅嚴重車禍之後，要活在當下做人生最想做的事，第一就是開騷，第二是結婚。

JFFT成員輪住上台合唱

YouTube 頻道 JFFT 成員逐一登場，掀起全晚第一波高潮。先有良少合唱《放大假》，緊接雞翼現身合唱《壓力失憶棍》，床哥則與Teddy溫馨合唱送給女兒的《娜娜》。還有戴著大頭佛公仔，神秘嘉賓（含少）在《Teddy Fan 賀年歌》期間從觀眾席驚喜現身，更即場用網向觀眾「逗利是」，場面搞笑熱鬧。最後米爺與Teddy合唱《真心有病》及《米酒》。

Teddy與大頭佛（含少）即場用網向觀眾「逗利是」。

好友 Billy Choi 亦現身合唱《不想放假》，近日宣布榮升人夫及人父的他更派利是給Teddy，跟著也與監製兼鼓手李一丁三人合唱《王菀之嘅歌鼓勵人》。接著 Teddy 彈木結他， Gareth.T 出場與 Teddy 合唱〈國際孤獨等級〉，更談到他倆由網友成為密友令四嫂(Teddy女友) 最嬲，Gareth則說雙方夾得來主要原因是Teddy很「搞笑」。而與Teddy合作無間的 Tyson Yoshi 亦驚喜現身合唱《1994》，Teddy 感謝 Tyson 是提點他是時候要做自己歌的最大動力，Tyson 則大讚 Teddy 認真對待他的提點，好開心見到佢有落實執行開到自己騷，觀眾更起哄「咀佢」！

宣布榮升人夫及人父的 Billy Choi 現身與Teddy合唱《不想放假》。

Gareth.T 出場與 Teddy 合唱《國際孤獨等級》。

Tyson Yoshi 亦驚喜現身與Teddy 合唱《1994》。

Teddy與Tyson Yoshi相擁。

Teddy動真格插水

Teddy 在演繹為粉絲創作的新歌《不怕攰》後，進入「Rock Star Band」模式，迫樂隊成員逐一脫去上衣赤膊上陣演繹〈得了不得了〉，以最搖滾的方式回饋樂迷支持，全場尖叫聲拆天，最後於《今次動真格》動真格插水！

Teddy迫樂隊成員逐一脫去上衣赤膊上陣演繹。

Teddy動真格插水。

Teddy向女友求婚

來到 Encore 時段，Teddy 藉Sinnie未能到場，邀請女友 Lose Wing 上台代唱《898》，怎料音樂響起的卻是結婚進行曲，Teddy 在全場過千觀眾及親友的見證下，拿出早已準備好的花及戒指向「四嫂」求婚，全場觀眾隨即起哄尖叫，兩人深情擁吻後合唱《898》，為這個充滿熱血與感動的晚上，畫上最完美的句號。

eddy拿出早已準備好的戒指向LoseWing求婚。