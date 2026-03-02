英國音樂大獎｜Rosé奪大獎創歷史　Ozzy Osbourne獲頒終身成就獎

英國樂壇盛事「英國音樂大獎」（The BRIT Awards）今年首次離開倫敦，移師曼徹斯特舉行，BLACKPINK成員Rosé憑與Bruno Mars合唱的洗腦歌《APT.》，奪得「年度國際歌曲」，創下K-Pop歷史，成為首位捧走「英國音樂大獎」獎座的韓國藝人。

Rosé奪將感謝BLACKPINK隊友

Rosé以黑色斜膊高衩晚裝亮相，性感曬長腿。奪獎一刻，Rosé在台上感謝合作隊友Bruno Mars及一眾 BLINKS（粉絲暱稱）：「我有太多想要感謝的人，首先是Bruno，這個獎就由我代替我們兩個人來領取了。謝謝你成為我最重要的導師和最好的朋友，真的非常感謝你所做的一切，我很愛你。」其後又感謝BLACKPINK三位隊友，指她們啟發她很多靈感。

Olivia Dean橫掃多個大獎成大贏家

26歲格林美新人獎女歌手Olivia Dean橫掃「年度歌手」、「年度專輯」、「年度歌曲」及「最佳流行歌手」，成為大贏家。而Lola Young則奪得「最佳新人」、搖滾樂隊Wolf Alice膺「年度團體獎」。另外，PinkPantheress捧走「年度製作人」，只有24歲的她成為史上最年輕得到此獎的音樂人。

已故Ozzy Osbourne獲頒「終身成就獎」

去年離世的「重金屬教父」、重金屬樂隊Black Sabbath主音Ozzy Osbourne獲追封「終身成就獎」，太太Sharon Osbourne及女兒Kelly Osbourne上台領獎。Sharon在台上大讚亡夫：「Ozzy是真誠的、有天賦、完全不可預測的人，他也是一個狂野的人、一個真正的藝術家。」另外在表演環節，Robbie Williams與Black Sabbath一同演出，向Ozzy致敬。

