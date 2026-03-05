馮德倫26年後再出新歌認真派台　有望與雷頌德開Dry 30周年演唱會

近年專注影視發展的馮德倫相隔26年後再入錄音室，推出新歌《屢戰屢敗又怎樣》，更指思考唱歌這件事都已經很久，加上入行都因為組樂隊Dry，多年後推出個人歌曲開心又興奮，而碰巧遇上為創立的動漫IP「Bucket man」的機遇才能速成事件。

相隔多年沒有推出新歌，要適應一下新模式，更指今次會認真派台、獎照攞。馮德倫表示現時與Dry年代的宣傳模式分別很大，除了更集中在社交平台宣傳之外，更無須為TVB拍多個MV版本：「好嘥我啲時間。」當傳媒提議開直播、busking與粉絲作近距離接觸，馮德倫坦言作乜都冇問題。

提到早前與拍檔雷頌德拍片時，提到今年組合30周年籌備出歌兼搞演唱會，馮德倫透露因怕對方得把口而再私下問過雷頌德，笑言對方現時處於退休狀態，自己還在無論做咩都得，但大家都有認真討論過作曲由雷頌德操刀，自己則負責拍MV，更認為如果要做就要做好。

至於談到正籌備「Bucket man」的動漫，馮德倫表示自組了動漫製作團隊，而動漫會以劇集形式推出，並在串流平台上架，預告片必定會於今年內亮相，背景會有不少香港元素。談到過去執導過美劇，亦跟Netflix合作過，挑選播出平台方面都會以商業條件作慎重考量。

