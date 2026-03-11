五月天宣布增設40分鐘彩排特別場　24/3原定頭場歌迷免費參與

台灣天團「五月天」今年成團29周年，月底再來港在啟德主場館舉行演唱會，但主辦單位突然宣布取消3.24的首場改為3.29「加場」，惹來大批已購首場門票的歌迷不滿。消委會回覆傳媒查詢時表示，截至今日（11日）下午5時，共接獲111宗相關投訴，涉及總金額逾29.6萬元，最高金額的一宗涉為8000元。今晚（11日）五月天所屬的相信音樂在Facebook宣布增設彩排特別場。

五月天。（相信音樂Facebook）

五月天所屬的相信音樂今晚宣布，所有原購買了2026年3月24日場次門票的觀眾，可參與五月天5525+1 香港站40分鐘的免費彩排特別場，聲明全文如下：

「取消3月24日演出，給該場次購票觀眾帶來的不便與困擾，我們深感抱歉，並致以最誠摯的歉意。經多方溝通與努力，相信音樂特別籌備了——​MAYDAY 5525+1 五月天｜回到這一天｜3.24 彩排特別場

我們在2026年3月24日當天未能為觀眾帶來全面的體驗，考慮到觀眾對演唱會的熱切期望，誠邀所有原購買了2026年3月24日場次門票的觀眾，齊聚啟德主場館，參與五月天5525+1 香港站 40分鐘的彩排特別場。​

如能再多一次相遇，願與你從5525+1未曾公開的彩排現場開始，一起回到那一天。

再次為原定於2026年3月24日場次的觀眾所造成的不便與困擾，由衷致歉。​

此次彩排為免費活動，有參加者或沒參加者均可獲得門票全數退款；具體參與方式，座位安排及退票方案將於明日公佈，敬請關注特高娛樂、相信音樂。」