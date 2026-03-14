孫燕姿啟德騷開鑼　陳奕迅突然現身控制台被捕獲

由寬魚國際主辦、保誠保險呈獻的孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會—香港今晚於香港全新地標「啟德主場館」演出首場，全場爆滿。相隔12年再來港開唱，燕姿歌聲穿透力量不變，依舊打動樂迷的心，她更大曬廣東話向香港歌迷問好，自爆最愛香港的「碗仔翅」。

華麗登場。（小紅書照片）

孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會自2025年4月於新加坡室內體育館揭幕，隨後在北京鳥巢、高雄巨蛋等地，至今已舉行18場，累計吸引逾50萬人次到場朝聖。來到香港可容納五萬人的啟德主場館，超巨型的舞台、屏幕，震撼在場觀眾。

接近7時40分，屏幕由一片日落美景，轉為七彩煙花效果，加上閃爍噴帶震撼開場。身穿白色毛毛裝的燕姿唱出《我們的幸福》，緊接燕姿脫下大衣，在舞蹈員陪同下唱出《超快感》、《綠光》，現場氣温立即升温。

氣氛極好！（小紅書照片）

相隔12年再來港跟樂迷相聚，燕姿以廣東話跟大家打招呼：「《就在日落之後》演唱會2026第一站～香港！」歌迷報以歡呼聲。燕姿繼續以廣東話說：「大家有冇掛住我？我都好掛住你哋！會唔會有啲啲肉麻？你哋鍾意係唔係？我嘅廣東話係唔係叻叻豬，你地要唔要同我唱每一首歌？都聽得明嗎？下一首歌要唔要同我一齊唱？」燕姿唱出《我的愛》，又再一次全場大合唱。

行走的CD。（小紅書照片）

第二部份，燕姿換上一襲銀黑色閃亮舞台服獻唱了《我不難過》、《隱型人》及新歌《飛瀑而下》，燕姿的唱功及穿透力歌聲，讓觀眾如痴如醉。燕姿及後換上透視長裙，坐上兔仔飛船唱出《風箏》，她笑言坐着飛船吃了很多香港的美食，原來最愛香港的「碗仔翅」，更提大家記得加辣蘿白會更美味。

穿上盔甲演唱《克卜勒》。（小紅書照片）

演唱會的互動點歌環節，深得歌迷喜愛，不少歌迷早有準備，寫了巨型點歌紙。燕姿對香港歌迷很關愛，特別找香港的歌迷點歌。其中有帶着兩個孩子的爸爸，點了燕姿的《SOMEONE》，她表示很開心鄭秀文曾唱出這首歌的中文版《知道的請告訴我》。另一位女歌迷表示已看了十場《就在日落以後》演唱會，每場燕姿都問大家想聽甚麼歌。她希望將點歌機會留給燕姿，選她想唱的歌，全場觀眾報以掌聲。燕姿最後選了獻唱《同類》。

點歌環節！（小紅書照片）

演唱會中段，播出鄭秀文、髮型師、排舞師及花姐的錄音，各人分享與燕姿的情誼，最後亦播出燕姿的聲帶，感謝這麼多年陪伴她的大家。演唱會上，燕姿分享了生活點滴片段，老公及一對子女都出現在片段中。她又笑言原來很多人不知她有一對子女，她透露大兒子的腳已像船那麼大，又笑言很喜歡看到子女們沾沾自喜的樣子，因為表示他們知道努力的成果，那一刻建立了自己的自信。

花姐力撐！（小紅書照片）

鄭秀文力撐！（小紅書照片）

Encore環節，燕姿唱出經典名曲《天黑黑》、 《Stefanie》，壓軸燕姿讀出自己寫的一封信，回顧成為歌手的26年中的辛酸苦甜，她感謝大家亦感謝自己。最後以一曲《日落》結束今次在港的首場演唱會。當晚亦有網民在控制台上捕獲陳奕迅，二人曾在「金曲獎」合作。

陳奕迅被捕獲在控制台。（小紅書照片）