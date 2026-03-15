周柏豪演唱會｜見面舞台突發小意外　與鄭融即興合唱掀高潮

周柏豪《The Blooming Chpater綻放之章 Fan Meeting》香港站粉絲見面會，今日（14日）於啟德體藝館舉行，為周柏豪事隔七年再次於香港舉行音樂會，吸引近7000名粉絲入場支持，現場組成一片燈海氣氛相當熾熱！周柏豪出場後接受全場歡呼，表示自己上一章音樂會為紀念自己「踏入四字頭」，今次見面會取名《Blooming Chapter》全因「男人四十一支花」而花正處於綻放之時，因此正是「Blooming」意思！

周柏豪事隔七年再於香港演唱兼舉行粉絲見面會。（莫匡堯 攝）

周柏豪演唱多首流行名曲。（莫匡堯 攝）

周柏豪熱情寵粉派心。（莫匡堯 攝）

周柏豪今日舉行《The Blooming Chpater綻放之章 Fan Meeting》香港站粉絲見面會。（莫匡堯 攝）

周柏豪化身攝影師點名P1X3L歐鎮灝 施展神力將男粉抱起離地

周柏豪於見面會除了演唱多首流行樂曲外，亦積極與粉絲近距離互動，創新地化身「周攝影師」操控演唱會直播攝影機點名粉絲上台，更意外拍攝到商業電台903監製、男子組合P1X3L成員歐鎮灝等人！與一眾粉絲台上互動期間，周柏豪不僅受女粉絲歡迎，連男粉絲亦禁不住熱情上前擁抱，周柏豪擁抱男粉時更施展神力、將對方抱起離地，對男女粉絲一樣寵愛無偏心！

周柏豪化身攝影師點名觀眾。（莫匡堯 攝）

周柏豪揀中觀席中裡的歐鎮灝。（莫匡堯 攝）

周柏豪施展神力抱起男粉絲。（莫匡堯 攝）

舞台突發「意外」 周柏豪英勇轉身雙手接實墮地女粉絲

見面會演唱期間，周柏豪請粉絲上台點歌並同坐於韆鞦上演唱時，女粉絲竟意外失平衡從韆鞦墮地，周柏豪從導演方得知女粉絲發生舞台小意外，旋即英勇轉身雙手接實墮地女粉絲，扶起後再次讓女粉絲安坐韆鞦，最後更紳士地拖實女粉絲走到台邊離場，實在細心甜蜜度滿分！

周柏豪女粉絲墮地。（莫匡堯 攝）

周柏豪女粉絲墮地。（莫匡堯 攝）

周柏豪女粉絲墮地。（莫匡堯 攝）

周柏豪女粉絲墮地。（莫匡堯 攝）

周柏豪女粉絲墮地。（莫匡堯 攝）

周柏豪女粉絲墮地。（莫匡堯 攝）

周柏豪女粉絲墮地。（莫匡堯 攝）

連詩雅陳家樂出席支持 《到此為此》全程拍片揮燈歡呼

在周柏豪一眾流行歌曲中，演唱由自己作曲、連詩雅原唱的《到此為止》期間，坐在高台貴賓席的連詩雅，在丈夫陳家樂身邊興奮拍片，更全程揮舞手燈歡呼，過程非常陶醉！

連詩雅與丈夫陳家樂一同到場支持周柏豪。（莫匡堯 攝）

周柏豪唱《到此為止》時，連詩雅隨即拍片。（莫匡堯 攝）

周柏豪唱《到此為止》時，連詩雅全程揮舞手燈。（莫匡堯 攝）

周柏豪黑背心曬麒麟鐵臂

一向大隻的周柏豪當然不少得除衫騷肌，在演唱快歌期間突發脫下外套、身穿黑背心大騷麒麟鐵臂，令全場女粉絲冧爆尖叫！周柏豪更多次屈曲手瓜大曬肌理分明線條，令女粉絲口水直流！

周柏豪演唱快歌期間脫下外套。（莫匡堯 攝）

周柏豪演唱快歌期間脫下外套。（莫匡堯 攝）

周柏豪曬麒麟鐵臂。（莫匡堯 攝）

周柏豪曬麒麟鐵臂。（莫匡堯 攝）

周柏豪曬麒麟鐵臂。（莫匡堯 攝）

周柏豪曬麒麟鐵臂。（莫匡堯 攝）

周柏豪曬麒麟鐵臂。（莫匡堯 攝）

鄭融驚現觀眾席引粉絲起哄 與周柏豪即興合唱《一事無成》掀最大高潮

此外，周柏豪K場熱點名曲《一事無成》，當然為點唱環節必備金曲，與女粉絲合唱半首後，台下前排位置有大批粉絲起哄，原來大家發現原合唱者鄭融都有低調到場支持。由於被觀眾點名，粉絲們熱情難卻，鄭融因此脫下口罩、與周柏豪合唱剩餘半首《一事無成》掀起全場最大高潮，粉絲歡呼聲震徹啟德！鄭融在台下對粉絲表示，自己正在箍牙當中，今次為箍下之下首度獻聲，但一圓樂迷夢想亦非常值得。

鄭融於觀眾席被認出。（莫匡堯 攝）

鄭融低調出席支持周柏豪。（莫匡堯 攝）

鄭融低調出席支持周柏豪。（莫匡堯 攝）

鄭融在樂迷盛情難卻下合唱《一事無成》。（莫匡堯 攝）

鄭融與周柏豪合唱期間，掀起全場最大高潮。（莫匡堯 攝）

周柏豪與鄭融在台上台下合唱。（莫匡堯 攝）