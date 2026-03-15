周柏豪演唱會前全家輪流病　被逼住酒店兩星期︰要拋妻棄子好心痛

周柏豪《The Blooming Chpater綻放之章 Fan Meeting》香港站粉絲見面會，昨晚（14日）於啟德體藝館舉行，為周柏豪事隔七年再次於香港舉行音樂會，吸引近7000名粉絲入場支持，現場組成一片燈海氣氛相當熾熱！周柏豪於粉絲見面演唱會後，接受傳媒訪問，表示事隔七年返回「屋企」開騷，感到之餘非常緊張：「我應承咗自己，今日係唔可以喊嘅！」對於在台上一度感動哽咽，周柏豪笑言：「頭先對於我嚟講唔係喊喇，我喊會好大件事！我喊會流晒鼻涕、周星馳嗰隻！成面都係液體！所以今日好叻仔！喺唔喊方面畀99分自己！」

周柏豪於《The Blooming Chpater綻放之章 Fan Meeting》香港站粉絲見面會後接受傳媒訪問。（莫匡堯 攝）

周柏豪事隔七年再在香港開騷。（莫匡堯 攝）

演唱會前全家輪流病 周柏豪被逼住酒店兩星期：要拋妻棄子做見面會好心痛！

周柏豪受訪時透露開騷前家人輪流生病，太太更決斷地請他外出居住，因此在酒店房度過兩周，亦勤力帶電子琴練習：「18分鐘串燒歌係我喺酒店房練，帶住個電子琴周圍Check-in，轉過幾間酒店，因為好似有啲尷尬喎！」並透露要保持身體狀態開騷：「喺我開騷前兩個禮拜，我屋企所有人都病咗、得返我！我老婆就叫我『走！即刻走！搬出去！』就去酒店住，但其實個心好內疚，全家人病晒，我係應該留喺屋企照顧佢哋！」但每日保持視像見面：「個心好痛！要拋妻棄子去做一個見面會！相信屋企人、公司、主辦都好支持。」

周柏豪開騷前全家輪流病，要「拋妻棄子」住酒店感到心痛。（莫匡堯 攝）

女兒綵排到場支持合唱《一事無成》

周柏豪亦透露，女兒在演唱會綵排到場，更合唱自己最紅K歌：「我個女綵排嘅時候坐喺觀眾席，到點歌要試咪，佢舉手想試。佢識唱『只知道是時候』但唔知歌名，不過因為已經唱咗，所以就揀《一事無成》，佢就做咗鄭融喇！雖然歌詞唔啱，但我唔估唔到佢成首哼唱到出嚟！」

周柏豪非常愛錫女兒！（莫匡堯 攝）

女兒帶同學支持演唱會贈「七人車叔叔」花籃

不單止女兒出席支持周柏豪演唱會，令同學都湧躍到場：「佢帶埋啲同學嚟，仲覺得好奇怪『呢個叔叔平時唔係咁㗎！平時戴眼鏡、戴口罩，今日Gel晒頭咁！』靚仔咗？絕對啦！」周柏豪笑言舞台形象與日常判若兩人：「我喺香港係返工、出去做嘢反而係放假，因為唔駛湊仔！我喺香港係做司機，所以有個花籃寫住『七人車叔叔』，係我仔女啲同學送畀我，因為我係揸七人車嗰個人！」

周柏豪平日作為父親與台上歌手形象判若兩人。（莫匡堯 攝）

周柏豪女兒遺傳唱跳天份：長大咗絕對優秀過我！

周柏豪女兒繼承父親唱跳天份，情迷BLACKPINK更父女一同睇過演唱會，周柏豪透露女兒今晨亦有表演節目，但自己因籌備見面會被逼缺席：「我個女知我去唔到，已經黑晒面！我應承佢表演完拍片畀我睇，咁佢就OK喇！」周柏豪更盛讚女兒天份：「我覺得佢長大咗絕對會優秀過我！」但會按女兒意願決定會否接觸娛樂圈與表演，目前則盡力保護女兒私人生活，婉拒讓女兒在出道20周年上台合唱。

周柏豪大讚女兒將來會比自己更優秀！（莫匡堯 攝）

鄭融臨時被粉絲點名合唱《一事無成》 周柏豪致歉：成件事冇綵排過

對於出席演唱會被突然點名合唱《一事無成》的鄭融，周柏豪受訪期間致歉：「要同鄭融講聲唔好意思！因為真係好突發性，啲粉絲不斷指佢出嚟，令我睇到佢。一個女仔突然被點名，又冇化妝、諗住樸素啲支持個朋友，成件事冇綵排過。不過冇計，去到嗰個時候，成就呢個畫面。」

周柏豪與鄭融合唱《一事無成》事前未經綵排。（莫匡堯 攝）

黃文標患柏金遜症後接拍MV 周柏豪：見到佢身體抱恙

周柏豪早前推出新歌《純粹想哭》，請來資深演員「標叔叔」黃文標主演，MV在見面會尾聲播出。周柏豪受訪時，表示知道黃文標病情，並感謝對方盡力專業演出：「標叔叔係我拍MV嘅時候認識，係一月尾嘅時候拍嘅。我喺現場同團隊都有啲顧慮，因為見到佢身體抱恙，我哋唔敢問佢、打擾佢，但佢好專業，就算身體抱恙都做好呢個角色，令呢首歌昇華咗，好多朋友都話因為標叔叔先睇呢個MV，所以多謝標叔叔！」

周柏豪新歌《純粹想哭》MV由黃文標主演。（《純粹想哭》MV截圖）

周柏豪與黃文標於《純粹想哭》MV結尾同框。（《純粹想哭》MV截圖）

周柏豪於MV拍攝期間有留意到黃文標患有柏金遜症。（《純粹想哭》MV截圖）

周柏豪感謝黃文標盡力專業完成演出。（《純粹想哭》MV截圖）